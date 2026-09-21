8년 전 ‘선동열호 악몽’ 또 떠오른다…11승 왕옌청 놔두고 20세 실업 투수 꺼낸 대만

린이웨이. 사진출처=대만야구협회

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[스포츠조선 박상경 기자] 대만은 왜 왕옌청(한화 이글스)을 내세우지 않은 걸까.

2026 아이치-나고야 아시안게임에서 류지현호와 맞붙는 대만이 선발 예고한 실업팀 소속 투수 린이웨이(20·합작금고)에 관심이 쏠린다. 당초 '한국 킬러' 린위민(애리조나 다이아몬드백스 산하 마이너)이나 올 시즌 아시아쿼터로 KBO리그에 진출해 11승(6패)을 거둔 왕옌청이 선발 등판할 것으로 전망됐다. 자유시보, 연합보 등 대만 현지 매체들도 왕옌청의 선발을 예상했다가 린이웨이의 갑작스러운 등장에 의외라는 반응을 보이고 있다.

대만 중톈신문은 20일(한국시각) '대만 대표팀에 처음 발탁된 린이웨이는 한국 팬들에게 낯선 투수지만, 최근 4개국 대회 한국전에 등판해 3⅔이닝 1안타 1볼넷 2삼진 무실점을 기록한 바 있다'고 소개했다. 또 '앞서 국제대회에서 체코, 네덜란드 타자들을 상대로 15이닝 동안 4실점만을 내주며 국제무대에서 강한 모습을 보인 바 있다'고 덧붙였다.

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11일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 한화 선발투수 왕옌청이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.11/

린이웨이의 자세한 이력도 소개했다. 중톈신문은 '린이웨이는 고교 시절 투수-타자를 병행했다. 협동은행 입단 후에는 투수를 맡았다'며 '고교 시절 최고 구속은 148㎞였고, 체중은 실업팀 입단 후 60㎏에서 72㎏으로 늘었다'고 전했다. 이어 '지난 16일 대만 대표팀의 마지막 연습경기에 선발 등판해 4이닝 1안타 1실점을 허용하며 아시안게임 최종 점검을 마쳤다'며 '이제 선수 생활 중 가장 기대되는 국제 무대에 오르게 됐다'고 적었다. 탕덩카이 감독은 린이웨이에 대해 "잘 긴장하지 않고, 직구와 슬라이더 위력이 있다"고 밝혔다.

대만이 왕옌청 카드를 꺼내 들지 않은 건 KBO리그에서 어느 정도 분석이 이뤄졌다는 판단을 내린 것으로 보인다. 왕옌청이 한화에서 11승을 거두면서 성공적으로 KBO리그 타자들을 공략했지만, 국제무대에서도 이런 성공이 이어지리란 보장은 없다. 오히려 한국 타자들에게 익숙한 투수를 내는 게 불리하다고 판단했을 가능성이 있다.

26일 오후 인도네시아 자카르타 겔로라 붕 카르노(GBK) 야구장에서 '2018 자카르타-팔렘방 아시안게임' 야구 예선전 한국과 대만의 경기가 열렸다. 2대1로 패배한 한국 박해민 등 선수들이 관중들에게 인사한 후 덕아웃으로 향하고 있다. 스포츠조선DB

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한국 입장에선 2018 자카르타-팔렘방 대회의 악몽을 떠올릴 수밖에 없다. 당시에도 대만은 실업팀인 합작금고 소속 우성펑에 막혀 선발 공략에 실패하면서 결국 1대2로 패한 바 있다. 베테랑인 우성펑과 달리 린이웨이는 이제 실업리그에 갓 입단한 영건이라는 게 차이점이긴 하다. 그러나 한국 야구가 국제 무대마다 생소한 상대 투수 공략에 애를 먹었던 점을 돌아보면, 초반에 린이웨이를 두들기지 못하면 또다시 게임 플랜이 꼬일 가능성이 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com