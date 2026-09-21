이건 좀 심각한 상황. '삼성 상징'이 무너졌다. 1위보다 3위가 가깝다, '우승' 강박에 사로잡힌 삼성의 절체절명 위기

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 6회초 KT 김현수가 삼성 원태인을 상대로 투런홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 김현수. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

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[스포츠조선 정현석 기자]이건 좀 심각하다.

삼성 라이온즈의 상징 원태인이 무너졌다. 좀처럼 보기 힘든 충격적인 방식으로 말이다.

올시즌 분수령이었던 사직 원정에서 대참사를 겪었다.

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1위 KT 위즈를 바짝 추격해야 할 시점에 오히려 3위 LG 트윈스의 미친 기세에 턱밑까지 추격을 허용하며 2위 자리마저 위태로운 처지에 놓였다.

삼성은 20일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와의 경기에서 6대13으로 대패했다. 이틀 연속 뼈아픈 역전패였다.

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 5회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 삼성 선발 원태인. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

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경기 초반 흐름은 나쁘지 않았다. 삼성은 타선의 집중력을 앞세워 4-1로 리드를 잡으며 승기를 잡는 듯했다.

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하지만 4회말, 누구도 예상치 못한 비극이 찾아왔다.선발 마운드를 지키던 원태인이 갑자기 흔들리기 시작했다. 4회말 롯데 타선이 폭발하며 한 이닝에 무려 10점을 헌납하는 빅이닝을 내줬다. 삼성의 자존심이자 확실한 계산이 서는 카드로 꼽혔던 원태인은 3⅓이닝 9실점이라는 프로 데뷔 후 손에 꼽힐 최악의 투구로 충격 속에 조기강판을 피하지 못했다.

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무엇보다 상대 선발이 프로 통산 2경기 등판에 불과한 '10라운더 임시 선발'이었다는 점에서 삼성의 충격은 두 배로 다가왔다.

에이스를 내고도 상대의 대체 선발을 넘어서지 못한 채 마운드가 순식간에 무너진 셈이다.

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16일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 패한 삼성 선수들이 아쉬워하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.16/

단지 2연패를 당했을 뿐이지만, 순위표를 둘러싼 주변 상황은 서늘할 정도로 급변했다.

같은날 두산의 막판 거센 추격을 뿌리치고 연승을 달린 선두 KT와의 격차는 이제 3.5경기 차로 벌어졌다. 반면, 이날 승리로 최근 7연승을 질주하며 무서운 폭주를 이어가고 있는 3위 LG가 턱밑까지 쫓아왔다.

이제 삼성은 1위 KT와의 승차(3.5경기)보다 3위 LG와의 승차(2경기)가 더 가까운 상황.

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'선두 탈환'이라는 목표보다는 당장 '2위 사수'를 걱정해야 하는 사면초가의 위기다.

문제는 부담감이다. '1위를 해야 한다'는 압박감이 경기력을 해치고 있다. 부담감으로 스스로 자멸하는 상황은 백약이 무약이다.

새로운 한주는 '이판사판'으로 마음을 비우고 임할 필요가 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com