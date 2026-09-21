'충격' 프로 미지명 20세를 한국전에 낸다고?…대만 감독의 의미심장 한 마디, "왕옌청, 어떤 제한있는지 알잖아"

15일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀의 공식 훈련. 곽빈이 그라운드로 나서고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.15/

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 1회말 투구를 마친 한화 선발투수 왕옌청이 더그아웃으로 향하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

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[오카자키=스포츠조선 이종서 기자] 한국은 '정공법'을, 대만은 '파격 기용'을 택했다.

한국과 대만은 21일 일본 오카자키 중앙 종합공원 야구장에서 2026 아이치-나고야 아시안게임 조별리그 B조 1차전을 치른다.

가장 관심을 많이 모았던 건 선발. KBO리그 선수의 맞대결이 유력해보였다.

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한국은 '에이스' 곽빈이 일찌감치 점쳐졌다. 곽빈은 올 시즌 26경기에서 11승7패 평균자책점 2.26을 기록하고 있다. 최고 시속 160㎞의 공을 던지는 파이어볼러로 국제대회 경험도 풍부하다.

대만의 카드가 예상 밖이었다. 한국전 다수 등판 경험이 있는 린위민과 함께 올시즌 한화 이글스에서 11승(6패)을 기록한 왕옌청의 등판이 유력해보였다. 이 중 린위민이 지난 17일 마이너리그에서 등판하면서 왕옌청으로 무게가 실리는 듯 했다.

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대만의 선택은 왕옌청과 린위민 둘 다 아니었다. 프로도 아닌 실업야구에서 뛰고 있는 20세 우완 투수 린위웨이였다.

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20일 오카자키에서 훈련을 마친 뒤 탕덩카이 감독은 의미심장한 이야기를 했다. 현지 기자가 '선발투수는 한국 매체에서 주목하고 있는 그 선수인가'라고 넌지시 왕옌청 등판 여부를 물었다. 그러자 탕덩카이 감독은 "왕옌청이 어떤 제한이 있는지 한국은 알고 있을 것"이라며 "한화와 우리가 어떤 조건에 대해 이야기를 했다. 국가대표에게 정보를 제공했을 것이라고 생각한다. 이런 것들을 두려워하지 않는다. 우리가 정한 규정대로 나아갈 뿐"이라고 밝혔다.

11일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 한화 선발투수 왕옌청이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.11/

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대만 'ET 투데이'는 '한국 매체들은 경기 전 왕옌청을 대만의 유력한 선발 후보로 꼽았다'라며 '그러나 올해 한화에서 뛰고 있는 왕옌청은 소속 구단 측에서 아시안게임 기간 투구 수 및 기용에 일부 제한을 둔 것으로 알려졌다'고 설명했다. 이어 '등판 타이밍을 더욱 신중하게 조율해야 했고, 첫 경기에는 한국 타자들에게 낯선 아마추어 투수를 먼저 기용한다는 전략을 세웠다'고 설명했다.

매체는 '올해 20세인 린위웨이는 이번 대회를 통해 생애 처음으로 성인 국가대표팀 정식 명단에 이름을 올렸고, 곧바로 아시안게임이라는 큰 무대를 밟게 됐다. 그는 과거 대만프로야구(CPBL) 신인 드래프트에 참가했으나 지명을 받지 못했다'고 이력을 설명했다.

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한편, '류지현호'는 21일 대만전을 시작으로 본격적으로 아시안게임 여정에 들어간다. 21일 대만과 붙은 뒤 22일 홍콩, 23일 태국과 차례로 붙는다. 예비일로 편성된 24일 이후에는 슈퍼라운드가 진행된다. 25일과 26일 슈퍼라운드를 치르고, 27일에는 메달 결정전이 예정돼 있다. 한국은 2010년 광저우 아시안게임 이후 5연속 금메달에 도전한다.

오카자키=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com