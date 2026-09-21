"기가 좋아 결승타 칠 듯" KIA 스타에서 이제 AG 영웅으로?…"자만하지 않겠습니다"

17일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치 나고야 아시안게임 야구대표팀과 상무의 연습경기. 박재현이 타격을 하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.17/

18일 오전 인천공항 제2터미널을 통해 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 야구대표팀이 출국했다. 출국장 나서는 박재현. 인천공항=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

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[오카자키=스포츠조선 이종서 기자] "아시안게임에서 정말 한 방 칠 거 같은데요."

박재현(20·KIA 타이거즈)은 올 시즌 KBO리그에서 가장 큰 기량 향상을 선보인 선수다.

2025년 신인드래프트 3라운드(전체 25순위)로 KIA에 입단한 그는 첫 해 58경기에서 타율 8푼1리를 기록했다. 그러나 확실한 성장을 보여주면서 기회를 받았고, 120경기에 출전해 타율 2할9푼3리 17홈런 19도루 OPS(장타율+출루율) 0.808의 성적을 남겼다. 결국 '류지현호'에 승선하면서 생애 첫 태극마크를 달기도 했다.

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이범호 KIA 감독은 박재현의 모습을 볼 때마다 흐뭇한 미소를 짓곤 했다. 특히 올 시즌 박재현이 가진 '기'가 남다르다는 평가다.

시즌 중 박재현 이야기에 이 감독은 "아시안게임에서 결승타칠 상황이 온다면 한 방 칠 것 같다. 운이 있는 선수들이 어떤 타이밍에 걸리는 지가 다르다. 올해 운이 있는 선수에게 걸리냐 아니면 운이 없는 선수에게 걸리냐에 상황이 달라질 수 있다. 기가 좋은 것 같다"고 기대하기도 했다.

17일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치 나고야 아시안게임 야구대표팀과 상무의 연습경기. 2회말 박재현이 내야안타를 치고 더그아웃을 살피고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.17/

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대표팀에서도 박재현의 '긍정 영향력'은 퍼지고 있다. 투수 소형준(KT 위즈)은 최근 '대표팀에서 잘할 것 같은 선수'에 대한 질문을 받자 박재현을 꼽았다.

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이 감독과 같은 이유였다. "KIA에 있을 때부터 끼가 있다는 걸 봤는데 같은 팀이 되다보니 확실히 그런 매력이 있는 선수인 것 같다. 잘해줄 거라고 생각한다"고 했다. '분위기 메이커인가'라는 이야기에 "그렇다"고 웃었다.

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지난 17일 진행한 국군체육부대(상무)와의 경기에서도 2회말 첫 타석에서 유격수 글러브에 맞고 빠지는 절묘한 안타를 만들어내기도 했다. 실력도 실력이지만, 운도 어느정도 따라준 장면이었다.

박재현은 이런 이야기에 "굉장히 좋고 영광스러운 일"이라고 미소를 지었다. 다만, '운'의 영역에 의존하지는 않겠다는 뜻을 전했다. 박재현은 "그런 것에 취해서 너무 자만하지 않으려고 한다"고 강조했다.

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16일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀의 공식 훈련. 박재현 김도영 문현빈이 워밍업을 마치고 발걸음을 옮기고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.16/

'분위기 메이커' 이야기에 그는 "아직 완전히 형들과 친해진 게 아니라 다 보여주지는 않았는데 남은 경기 동안 완벽하게 적응해서 분위기도 더 끌어올리고 팀에도 플러스 요인이 됐으면 좋겠다"고 했다.

류지현 대표팀 감독은 상무전에서 8번타자 겸 우익수로 선발 기용했다. 김도영(KIA)이 1번타자로 나가는 가운데 9번타자로 나온 김지찬과 함께 '테이블세터' 역할을 해달라는 뜻이었다.

박재현은 "내가 할 수 있는 최선을 다하겠다. 야구장 내야가 흙인 만큼, 불규칙한 타구가 생길 수도 있다. 땅볼이나 이런 것에도 전력질주를 하려고 한다. 또 실수를 안 하는 게 가장 중요할 것 같다"라며 "기여하기보다는 피해를 안 주는 것이 첫 번째라고 생각한다"고 각오를 밝혔다.

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오카자키=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com