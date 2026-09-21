"우리팀 올래?" 투수 장인의 은근한 플러팅, 65억 포수 급화색 "진짜요?" [SC포커스]

16일 잠실구장에서 열린 LG와 SSG의 경기. LG 포수 박동원이 타임을 요청하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.16/

20일 수원 KT위즈파크에서 열린 두산 베어스와 KT 위즈의 경기. KT 이강철 감독이 장준원의 연타석 홈런에 기뻐하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.20/

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[스포츠조선 김영록 기자] 산전수전 다 겪은 환갑 나이의 노장. 농담 같은 한마디가 65억 포수의 마음을 흔들었다.

경기를 앞둔 LG 트윈스 포수 박동원이 인사를 하러 KT 더그아웃을 찾았다. 반갑게 인사를 나눈 이강철 KT 위즈 감독은 "살이 좀 찐 것 같다"며 농담을 던졌다. 박동원도 "요즘 경기를 많이 안 뛰어서요"라며 웃었다.

이강철 감독은 더그아웃 뒤쪽 통로로 향하는 박동원의 등에 "우리 팀 올래?"라며 웃었고, 박동원은 "진짜요?"라며 들뜬 음색으로 답한 뒤 자리를 떠났다.

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이강철 감독은 리그 대표 '덕장'으로 유명하다. 올해 환갑을 맞이했지만, 여전히 현역 시절 못지 않게 유연하고 늘씬한 체형을 유지중이다. 김경문 한화 이글스 감독에 이어 10개 구단 사령탑 중 두번째로 나이가 많다.

감독 지휘봉은 2019년 KT 부임하면서 처음 잡았다. 2005년 현역 은퇴 후 이듬해부터 코치 생활을 시작한지 14년만이다. 동년배인 김태형 롯데 자이언츠 감독(2015년 두산 베어스) 염경엽 LG 트윈스 감독(2013년 넥센 히어로즈)보다 몇년 늦었다. 염경엽 감독과는 광주일고 선후배 사이고, 김태형 감독과는 국가대표팀 등을 통해 오랫동안 친분을 쌓은 절친다. 넥센과 두산에서 각각 투수코치, 수석코치로 호흡을 맞추기도 했다.

15일 잠실구장에서 열린 KBO리그 LG와 SSG의 경기. 8회 LG 박동원이 SSG 노경은을 상대로 투런홈런을 날렸다. 세리머니를 펼치고 있는 박동원. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.15/

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뒤늦게 지휘봉을 잡았지만, 사령탑이 된 뒤의 성과는 확실하다. 신생팀의 태를 채 벗지 못했던 KT 위즈에게 2021년 창단 첫 우승을 안겼고, 5년 연속 가을야구에 오르는 등 안정적인 강팀의 반열에 올려놓았다. 올해도 KT를 이끌고 정규시즌 1위를 달리며 두번째 한국시리즈 우승을 꿈꾸고 있다.

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감독 데뷔가 늦은 대신 선수들을 두루 감싸안는 다정한 리더십을 장착했다. 이강철 감독을 만난 선수들은 "이런 감독님 처음 본다"며 줄줄이 충성을 맹세하곤 한다. 늦은 나이에 FA 자격을 획득하고도 "감독님과 더 오랫동안 함께 하고 싶다"며 FA 권리를 행사하지 않는 선수가 있는가 하면, 유한준 박기혁 박경수처럼 은퇴 후에도 팀에 코치로 남아 함께 하는 선수들도 적지 않다.

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소속팀 KT 역시 적재적소 필요한 FA를 적정한 가격에 영입하는 팀이다. 박경수 박기혁 유한준 황재균 박병호 김상수 허경민 등에 이어 올해는 김현수 최원준 한승택을 영입해 팀 전력을 보강한 결과가 올해의 KT다.

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 경기를 준비하고 있는 KT 이강철 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

한편 박동원은 2009년 키움 입단 이래 10년 넘게 몸담으며 20홈런을 치는 거포형 포수로 성장했고, KIA 타이거즈 트레이드를 거쳐 2023년 4년 65억원의 FA 계약으로 LG 유니폼을 입었다. 민활한 투수 리드와 한방 장타력을 앞세워 LG를 2차례 한국시리즈 우승으로 이끈 1등공신으로 평가된다. 계약 마지막 해인 올해는 2할2푼6리 12홈런 52타점 OPS(출루율+장타율) 0.721로 한풀 꺾이긴 했지만, 여전한 투수리드와 한방 능력에서 인상적인 기량의 소유자다.

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농반진반 두 사람의 대화는 시즌 후 어떤 결론으로 이어질까.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com