10타수 무안타 삐걱거리더니, 마침내 홈런 공동 선두 등극! PCA 45홈런-38도루, MVP 경쟁 컵스 감독 "박빙도 아니다"

시카고 컵스 피트 크로우-암스트롱이 21일(한국시각) 그레이트 아메리칸볼파크에서 열린 신시내티 레즈전에서 1회말 중전안타를 터뜨리고 있다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]시카고 컵스 피트 크로우-암스트롱(PCA)이 마침내 홈런 선두로 올라섰다.

PCA는 21일(이하 한국시각) 그레이트 아메리칸볼파크에서 열린 신시내티 레즈와의 원정경기에서 홈런 1개를 포함해 5타수 3안타 2타점 3득점의 맹타를 휘두르며 9대1 승리를 이끌었다.

PCA는 6-1로 앞선 5회초 2사 1루에서 투런포를 쏘아올리며 시즌 45호 홈런을 등록, 이 부문서 양 리그 통합 1위를 달려온 필라델피아 필리스 카일 슈와버를 따라잡고 공동 1위가 됐다.

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PCA는 투스트라이크에서 신시내티 우완 카슨 스파이어스의 3구째 바깥쪽 스트라이크존을 관통하는 93.2마일 직구를 걷어올려 가운데 담장을 넘겼다. 발사각 33도, 타구속도 105.3마일, 비거리 411피트.

PCA가 홈런을 친 것은 지난 17일 애틀랜타 브레이브스전에서 2홈런을 터뜨린 이후 4일 만이다. 9월 들어서는 18경기에서 7홈런을 쳤고, 최근 한 달 동안 28경기에서 14개를 몰아쳤다.

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슈와버는 이날 뉴욕 메츠전서 1타수 무안타에 볼넷 4개를 얻어내 5경기째 대포가 침묵했다. 시즌 막판 두 선수의 홈런 타이틀 쟁탈전이 본격화함에 따라 PCA에 모아지는 관심은 더욱 뜨거워질 전망이다.

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카고 컵스 피트 크로우-암스트롱이 21일(한국시각) 그레이트 아메리칸볼파크에서 열린 신시내티 레즈전에서 1회 2루 도루에 성공하고 있다. AFP연합뉴스

특히 PCA는 이날 도루 1개를 성공시켜, 시즌 38개로 역대 7번째 40홈런-40도루 달성 가능성을 한껏 드높였다. 1회말 첫 타석에서 우전안타로 출루한 PCA는 1사후 마이클 부시 타석에서 2루 도루에 여유있게 성공했다.

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도루 페이스 역시 가파른 상승세다. 9월에만 6번의 도루 시도를 모두 성공했다. 40-40 클럽에는 역대 6명의 선수가 가입돼 있다.

또한 PCA는 3회초 선두타자로 들어가 중견수 쪽으로 2루타를 날리며 시즌 30번째 더블을 기록했다. 이로써 그는 한 시즌 40홈런, 30 2루타, 30도루를 달성한 역대 10번째 선수가 됐다.

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크레이크 카운셀 컵스 감독은 경기 후 PCA의 홈런 공동 1위 등극에 대해 "그가 얼마나 훌륭한 선수인지 보여주는 대목"이라며 "두 경기에서 홈런을 못 쳤다고 실망을 하는 분들이 있는데, 올해 그가 이룬 성적이 어떤 것인지를 잘 보여주는 일"이라고 평가했다.

PCA는 "오늘 난 특정 부분에 확실히 집중해 좋은 결과를 얻을 수 있었다. 지난 며칠 동안 타격 내용이 좋지 않았는데, 오늘은 분위기를 바꿔보겠다는 마음으로 경기에 임했다"고 했다. 그는 앞서 19~20일, 신시내티전서 연속으로 5타수 무안타로 부진했다. 이를 두고 한 말이다.

이안 햅, PCA, 스즈키 세이야가 승리 후 외야에 모여 하이파이브를 하고 있다. AP연합뉴스

이로써 PCA는 타율 0.280(607타수 170안타), 45홈런, 107타점, 118득점, 38도루, 출루율 0.371, 장타율 0.578, OPS 0.949, 351루타를 마크했다. 양 리그를 합쳐 득점과 루타 각 1위, 홈런 공동 1위이며, 내셔널리그(NL)에서는 장타율과 OPS 각 1위, 도루 2위, 타점 3위, 출루율 7위다. 아울러 fWAR은 10.5로 높아져 압도적인 선두를 질주 중이다. 2위 LA 다저스 오타니 쇼헤이(6.7)와의 차이를 3.8까지 벌렸다.

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카운셀 감독은 PCA의 NL MVP 등극 가능성에 대해 "올해 PCA는 양 리그를 통틀어 가장 뛰어난 활약을 펼치고 있다. 박빙의 레이스도 아니다. 공수주 모든 부분에 걸쳐 최고 수준의 경기력을 과시하고 있다. 수비와 주루를 포함해 종합적으로 잘하는 시즌"이라고 극찬했다.

컵스는 신시내티와의 이번 원정 3연전을 2승1패의 위닝시리즈로 마감하고 87승69패를 마크, 샌디에이고 파드리스와 NL 와일드카드 공동 1위를 유지했다. 샌디에이고는 이날 마이애미 말린스를 7대3으로 꺾고 5연승을 질주, 와일드카드 1위 경쟁을 더욱 뜨겁게 몰고 갔다. 그러나 컵스는 샌디에이고와의 시즌 상대 전적서 5승1패로 앞서 같은 성적일 경우 어드밴티지를 갖는다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com