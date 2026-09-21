KKKK! 필승조 전멸 → 7실점, 대역전 위기에 나타난 구세주 "사실 선발 1순위인데…" 22세 비밀무기의 등장 [SC피플]

20일 수원 KT위즈파크에서 열린 두산 베어스와 KT 위즈의 경기. 9회초 마무리 김정운이 1점차 승리를 지킨 후 환호하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.20/

20일 수원 KT위즈파크에서 열린 두산 베어스와 KT 위즈의 경기. 9회초 마무리 김정운이 1점차 승리를 지킨 후 감격스러워하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.20/

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[스포츠조선 김영록 기자] "마음 같아선 선발 1순위인데, 지금 불펜에 꼭 필요한 투수라서…"

다 이긴 경기를 놓칠 뻔했다. 에이스가 호투하며 승기를 굳혔는데, 믿었던 필승조가 줄줄이 무너졌다. '마지막 보루' 박영현도 자리를 비운 상황. 그 순간 구세주가 나타났다.

22세 김정운이 그 주인공이다. 20일 수원 두산 베어스전, 9-1로 앞서던 경기가 9-8까지 쫓긴 순간 이강철 KT 감독의 '비밀무기'가 빛을 발했다.

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고영표가 7이닝 1실점으로 호투했고, 상대 선발 박신지를 2회에 무너뜨리면서 쉽게 가는 듯했던 경기였다. 신예 유격수 장준원이 홈런 2개로 5타점을 쓸어담는 등 분위기도 좋았다.

그런데 8회 등판한 스기모토-주권-손동현이 잇따라 무너지면서 8회에만 무려 7실점했다. 안타-실책-폭투-집중타-백투백 홈런(세베리노-박지훈)이 이어지며 타자 일순, 두산 류승민은 한이닝 2안타까지 기록했다. 절체절명 위기에서 선택한 카드가 바로 김정운이다.

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김정운은 최고 150㎞ 직구에 날카로운 체인지업을 지닌 사이드암 투수다. 하필 그 상황에서 만난 타자가 베테랑 좌타자 손아섭. 하지만 김정운은 손아섭을 3구 헛스윙 삼진 처리하며 불을 껐다.

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9회에도 오명진-이유찬까지 3연속 삼진, 안재석에게 안타를 맞았지만, 다시 좌타자 김민석을 삼진으로 돌려세우며 승리를 지켜냈다.

4일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. KT 김정운이 역투하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.04/

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이강철 감독은 김정운에 대해 "직구가 150㎞까지 나오고, 체인지업도 아주 좋다. 슬라이더도 던지는데, 체인지업이 워낙 좋으니까 좌타자 우타자 가리지 않는다"고 소개했다.

이어 "(소형준 오원석이 빠진)요즘 같은 때 선발 기회를 주면 딱이다. 선발 1순위"라면서도 "그러면 불펜이 너무 휑해진다. 지금으로선 필승조에 쓰고 싶다. 선발 준비를 해온 투수라 멀티이닝도 가능하다. (김)정운이마저 없었으면 눈앞이 캄캄할 뻔 했다"는 속내를 보인 바 있다.

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2023년 1라운드(전체 10번)으로 KT 유니폼을 입었고, 지난해 12월 국군체육부대(상무)에서 군복무를 마친 젊은 군필 투수다. '사이드암 명가' KT를 가꿔낸 이강철 감독의 또하나의 야심작이다.

이로운(SSG 랜더스)과 함께 대구고 원투펀치로 활약하며 모교를 황금사자기 준우승, 대통령배 4강에 올려놓았던 촉망받는 유망주. 2024년 후반기 상무를 이끌며 승승장구했지만, 뜻하지 않은 팔꿈치 부상에 직면했다. 결국 토미존(팔꿈치 인대 재건) 수술을 겪어야했다.

20일 수원 KT위즈파크에서 열린 두산 베어스와 KT 위즈의 경기. 9회초 마무리 김정운이 1점차 승리를 지킨 후 감격스러워하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.20/

스스로도 "직구로 자신있게 승부하는게 강점"이라고 할만큼 묵직한 직구가 좋다. 여기에 날카로운 체인지업은 고영표의 후계자로 불릴만하다는 평가를 받는다.

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날카로운 바늘은 주머니를 뚫고 나온다고 하지만, 주머니를 뚫고 나오려면 일단 바늘이 주머니 안에 있어야한다. 이강철 감독이 전부터 기회를 주고자 애썼던 유망주에게 마침내 기회가 왔다. 아이치-나고야 아시안게임이 KT에게도, 김정운에게도 인생 터닝포인트가 될 수 있을까.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com