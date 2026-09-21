'너무 궁금하다' 한화 제약에 왕옌청 한국전 불발? 도대체 무슨 일이 있었던 건가

18일 대전 한화생명볼파크에서 열린는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 선발 투구하고 있는 한화 왕옌청. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.18/

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[스포츠조선 김용 기자] 도대체 무슨 제약을 걸었나.

왜 왕옌청(한화)은 21일 열리는 아이치-나고야 아시안게임 조별리그 한국전 선발로 내정되지 않은 것일까.

대만 야구 국가대표팀은 20일 충격적인 소식을 알렸다. 조별리그 가장 중요한, 사실상의 결승전이라 일컬어진 한국과의 조별리그 첫 경기 선발로 20세 아마추어 투수 린이웨이를 선발로 예고했다.

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당초 올시즌 아시아쿼터로 KBO리그에 입성해 11승을 거둔 왕옌청이 한국전 표적 선발로 나올 것으로 보였다. 대만 언론들도 그렇게 보도했다. 하지만 경기를 하루 앞두고 이상 분위기가 감지됐고, 결국 왕옌청 선발 카드는 없는 일이 됐다. 다른 수준급 투수라면 모를까, 실업팀 합작금고 소속의 프로 경력이 전무한 선수를 한국전에 내보낸다니 대만의 의도가 궁금하지 않을 수 없다.

그런 가운데 대만 탕덩카이 감독은 왕옌청 얘기가 나오자 "왕옌청이 어떤 제한이 있는지 한국은 알고 있을 것"이라는 심각한 얘기를 했다. 이어 "한화와 우리가 어떤 조건에 대해 얘기를 했다"고 덧붙였다. 다른 대만 매체들도 한화와의 제약 때문에 왕옌청 투입을 신중히 해야 하는 상황이라고 전했다.

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그렇다면 여기서 드는 궁금증. 도대체 한화는 왕옌청 차출에 대해 무슨 제약을 건 것일까. 사실상 한화의 가을야구는 물 건너간 상황에서, 왜 제약을 뒀을까. 궁금하지 않을 수 없는 일이다.

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4일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기. 한화 선발투수 왕옌청이 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.04/

이에 대해 한화 관계자는 "왕옌청 차출 얘기가 시작된, 약 2~3달 전부터 대만측과 논의를 한 사항"이라고 말했다. 그 때는 한화의 가을야구 가능성이 매우 높은 시기였다. 한화 입장에서는 당연히 차출에는 대승적 허락을 하지만, 선수 개인과 팀을 위해 보호 장치를 마련할 필요가 있었다.

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이 관계자는 "어떠한 내용인지 정확히 공개하기는 어렵지만, 선수가 무리하지 않는 수준의 안전 장치 정도로 보시면 된다. 이는 우리가 일방적으로 정한 게 아니라, 대만도 OK를 한 사안이다. 대만쪽의 요청 사항도 있었다. 그래서 우리도 아시안게임에서 왕옌청이 무리 없이 던질 수 있게, 로테이션에 맞춰 마지막 등판을 시킨 후 보냈다"고 설명했다.

4일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기. 한화가 4대1로 승리하며 3연패에서 탈출했다. 시즌 10승에 달성한 왕옌청이 문현빈의 축하를 받고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.04/

이 관계자는 "미국 마이너리그에서 뛰는 선수들도 다 비슷한 내용의 등판 조건이 얘기된 걸로 알고 있다. 일본에서 뛰는 선수들 중에는 팀 반대로 아예 못 나간 선수들도 있다"며 한화만 왕옌청에게 무리한 조건을 단 건 절대 아니라고 강조했다.

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결론을 내면, 왕옌청의 아시안게임 등판에 대한 건 한화와 대만이 일찌감치 논의를 통한 합의를 끝낸 상황이었다. 그렇다고 이제 와서 '포스트시즌 못 나가니 마음 껏 쓰세요'라고 할 수도 없는 일이다.

결국 왕옌청은 대만이 가장 중요하다고 여기는 경기에 나서 전력을 쏟을 것으로 보인다. 결승 진출을 위한 슈퍼라운드 경기나, 결승전 중 출격이 예상된다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com