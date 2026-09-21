AGAIN '문보물' 나올 수 있을까…허리 통증 끝? "이제 괜찮습니다" [나고야 LIVE]

15일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀의 공식 훈련, 문보경이 수비훈련을 펼치고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.15/

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[나고야=스포츠조선 이종서 기자] "징크스가 있었는데…."

문보경(26·LG 트윈스)은 지난 3월 열린 월드베이스볼클래식(WBC)에서 '문보물'로 불렸다. 타율 4할3푼8리 2홈런 11타점으로 맹타를 휘두르면서 17년 만의 본선 2라운드 진출 중심에 섰다.

최고의 기량을 선보였지만, 시즌 중 후유증 아닌 후유증을 겪어야 했다.

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시즌보다 약 한 달 가량 몸을 일찍 만들어간 터라 시즌에 들어가서는 다소 고전하는 모습이 나왔다. 지난 2년 간 20개 이상의 홈런을 때려냈던 그였지만, 올해에는 97경기에서 타율 2할5푼2리 9홈런에 머물렀다.

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설상가상 허리 통증까지 이어지면서 9월에는 경기에 나서지 못한 날도 많았다.

컨디션이 100%가 아니었던 만큼, 대표팀 합류에도 우려의 목소리가 나오기도 했다. 그러나 합류 직전인 13일 대구 삼성전에서 2루타를 치는 등 조금씩 회복하는 모습도 나왔다.

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류지현 대표팀 감독도 문보경에게 충분한 시간을 줬다. 17일 진행한 국군체육부대(상무)와의 연습경기에서는 수비에 나서지 않도록 했다.

문보경은 "몸 상태는 괜찮다. 크게 문제 있지 않다. 몸 관리 잘해서 최상의 몸 상태로 경기에 들어가야 해서 그런 부분을 잘 준비하려고 하고 있다"고 밝혔다.

나고야 입성한 문보경 (도코나메[일본]=연합뉴스) 윤동진 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임 한국 야구 대표팀 문보경이 18일 일본 주부국제공항을 통해 입국하고 있다. 2026.9.18 mon@yna.co.kr(끝)

타격 훈련하는 문보경 (오카자키[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임에 출전하는 대한민국 야구 대표팀 문보경이 대만과의 조별리그 1차전을 하루 앞둔 20일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 타격 훈련을 하고 있다. 2026.9.20 dwise@yna.co.kr(끝)

WBC 이야기에 "시기적으로 좋아서 정말 잘 맞았던 것 같다. 일단 국가대표로 경기에 나가니 준비를 잘해서 좋은 결과가 있었으면 좋겠다"라며 "루틴도 루틴인데 징크스가 살짝 있었다. 그 대회는 끝나고 이제 그런 걸 생각하면 힘들다. 시즌 때 처럼 똑같이 하려고 한다"고 이야기했다.

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아시안게임 대표팀은 만 25세 이하 또는 프로 입단 4년 차 이하 선수로 구성할 수 있다. 동시에 와일드카드로 만 29세 이하의 선수를 3명 선발할 수 있다.

나이 차이가 크지 않은 만큼 어느 때보다 좋다. 노시환과 함께 야수조 최고참인 문보경은 "나이가 전체적으로 다 비슷해서 이렇게 크게 불편하고 그런 건 없다. 오히려 이제 비슷한 나이다 보니까 빨리 친해지고 분위기도 굉장히 좋은 것 같다"고 말했다.

한국은 21일 대만과 조별리그 1차전을 한다. 반드시 넘어야 하는 상대다. 대만과 여러차례 상대해본 문보경은 "굉장히 좋은 팀이고 좋은 선수가 많이 있다. 더 집중하고 열심히 해서 이기고 싶다"고 각오를 다졌다.

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나고야=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com