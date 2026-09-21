"말이 안된다" 43년전 삼미만도 못한 팀이 있다…프로야구 45년史 초유 '불명예' 대기록 확정적 [SC포커스]

2024년 키움 김혜성의 2루 도루. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2024.05.14/

2025년 송성문의 2루 도루. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.31/

지난해 8월 3루 도루에 성공한 키움 이주형의 모습. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.31/

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[스포츠조선 김영록 기자] 45년 프로야구 역사에 한 획을 그을 기록이 완성을 앞두고 있다. 기념할만한 대기록이라기엔 아쉬움이 크다.

2026년 키움 히어로즈는 팀 도루가 단 19개(실패 6) 뿐이다. 1982년 프로야구 출범 이래 최소 기록이 확정적이다.

올시즌 도루 공동 1위 박민우-황성빈은 나란히 45개를 기록중이다. 8위 최정원(NC 다이노스)의 '성공' 횟수가 25개다. 도루 '개인' 톱10 중 심우준(24회 시도, 22번 성공)을 제외한 9명이 키움 전체보다 많은 도루를 시도했다.

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그렇다고 도루 실패율이 높은 것도 아니다. 도루 성공률 76%면 아무리 도루 무용론이 대세가 된 요즘이라도 충분히 시도하고도 남을 수치다.

프로야구 역사상 한 시즌 팀 최소 도루 기록은 1983년 삼미 슈퍼스타즈의 36개 성공이다. 당시 삼미의 도루 성공률은 45.6%에 불과했다. 올해 키움의 팀 도루 갯수는 역대 최소 기록보다도 절반 수준이다.

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지금과는 도루, 도루 실패에 대한 인식이 많이 다를 때인 것은 사실이다. 또다른 차이점은 삼미는 프로야구가 단 6개팀, 정규시즌이 100경기로 치러지던 시절의 팀이라는 것.

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키움은 정규시즌 134경기를 치른 시점이다. 남은 10경기에서 도루 17개를 성공시켜야 삼미와 비로소 동률이 된다.

13일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 키움 설종진 감독이 생각에 잠겨 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.13/

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그렇다면 키움은 원래 이렇게 안 뛰는 팀일까. 그렇지 않다.

2019~2020년만 해도 한 시즌에 110개가 넘는 도루를 성공시키며 리그 2위에 오를 정도로 '준족'의 팀이었다. 2021년에는 당시 키움 선수였던 김혜성(LA 다저스 트리플A)이 도루왕(46개)을 차지하기도 했다.

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2021년 97개(6위)로 급격히 줄어들더니, 2022년 63개(9위), 2023년 54개(10위)로 줄어들며 급기야 리그 꼴찌가 됐다. 이후에도 2024년 71개(8위), 2025년 83개(8위)로 하위권을 맴돌긴 했지만, 삼미와 비교될 팀은 아니었다.

뛸 사람이 마땅찮은 걸까. 그럴 수는 있다. 김혜성-송성문이 빠진 데다, 최근 베테랑들을 대거 영입해 리빌딩팀치곤 연령대가 높다. 서건창이나 최주환, 안치홍 같은 노장들, 또는 히우라나 데이비슨 같은 거포형 외인들은 도루와 거리가 있을 수 있다. 이주형(15→4개) 박주홍(11→3개) 임병욱(3개) 등은 올시즌 출전시간이 적다.

지난 7월 5일, 두산 베어스 정수빈의 키움전 도루 성공. 척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.5/

그렇다고는 하나 올시즌 이주형-박주홍-임병욱의 도루 성공 합계는 10개, 실패는 '0'이다. 키움 전체 선수 중 도루를 1번이라도 시도한 선수가 단 9명 뿐이다. 분명한 건 아무리 도루의 가치가 떨어졌다 한들, 이렇게 대놓고 안 뛰는 팀은 프로야구 역사상 처음이라는 것.

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당연히 팀 타격에도 악영향을 끼친다. 키움이 팀 타율(2할4푼2리), 팀 OPS(출루율+장타율, 0.674)에서 압도적 꼴찌를 기록중인 건 어쩌면 당연한 일이다. 누가 나가도 안 뛰는데, 어느 투수가 주자에게 신경을 쓸까. 수차례 견제사, 도루 저지를 당하면서도 어떻게든 투수의 신경을 건드리고, 또 도루를 시도하는 다른 팀들이 바보라서 그러는 것은 아니다.

늘 도루를 당하기만 하고, 시도조차 하지 않는 팀. 4년 연속 꼴찌라는 우울한 팀 성적에도 응원하는 팀 팬들 입장에선 답답할 노릇이다.

지난 5월 10일 KT 최원준의 키움전 3루 도루 성공. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.10

키움 역시 이 같은 문제점을 인식하고는 있다. 지난 9월초 김준완 1루 코치를 3루로 옮기고, 2군에서 콜업된 이병규 타격 보조코치가 1루에 서는 구조로 주루 라인을 개편했다. 앞서 설종진 키움 감독은 "작년 팀 도루(50~60개 수준)의 80%를 송성문과 이주형이 책임졌다. 주축 선수 3~4명이 전력에서 빠지다 보니 자연스럽게 도루를 시도할 자원 자체가 사라진 것"이라고 설명했다.

야구인들은 "어느 팀에나 빠른발과 '똘끼'를 갖춘 선수가 있기 마련이다. 도루 자제가 팀 컬러나 감독 지시가 아니고서야, 시도조차 안한다는 건 이해하기 어렵다"고 입을 모았다. 최근 키움의 경기 중계에 나섰던 '대도' 출신 이대형 해설위원은 "잘못 본 줄 알았다. 말이 안되는 기록"이라고 혀를 찼다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com