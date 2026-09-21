"김동주같은 선수가 되겠다" 이변은 없었다...두산, ML 포기한 대형 3루수 김지우 선택

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. 두산에 1라운드 지명된 서울고 김지우가 소감을 말하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

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[스포츠조선 김용 기자] 이변은 없었다. 두산의 선택은 메이저리그고 마다한 야수 최대어 김지우였다.

두산은 21일 서울 롯데호텔월드에서 열린 2027 KBO 신인드래프트 1라운드 전체 2순위 지명권으로 서울고 김지우를 선발했다.

두산 김태룡 단장은 "3년 연속 야수를 지명하게 됐다"며 김지우의 이름을 힘차게 호명했다. 두산은 2024 드래트프에서 박준순, 지난해에는 김주오를 선발했다. 보통 1라운드에서는 투수를 선발하는 팀들이 많은데, 이례적 행보다.

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김지우는 키움 히어로즈 지명을 받은 전체 1순위 하현승(부산고), 미국 메이저리그 애리조나 다이아몬드백스에 입단한 엄준상(덕수고)과 함께 고교 빅3로 주목을 받았다. 장타력을 갖춘 3루수로서 일찍부터 두각을 나타냈고, 투수로도 150km 강속구를 뿌렸다. 프로에서는 장타력과 어깨 강한 야수로 성장 가능성을 더욱 높게 봤다.

김지우 역시 미국 메이저리그 오퍼를 받았다. 그래서 두산은 김지우를 뽑지 못할 경우를 대비해, 팀의 약점인 왼손 투수들 지명도 준비하고 있었다. 하지만 김지우가 메이저리그 도전을 포기하고 KBO리그 도전을 하겠다고 선언했고, 두산은 다른 쪽으로 눈 돌릴 필요 없이 김지우 지명을 준비하고 있었다.

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일단 3루 수비에서는 프로 레벨에 올라오기까지 시간이 걸린다는 스카우트들의 평가다. 그래도 거포 유망주로 키울 가치고 있다면, 충분히 기회를 줄 것으로 보인다. 두산은 허경민의 KT 위즈 이적 후 마땅한 3루 자원이 없어 유격수 자원이던 안재석을 올시즌 3루로 돌렸다. 하지만 안재석의 수비도 불안한 면이 있다. 두 사람 중 한 명이 1루로 갈 가능성도 없지 않다. 두산은 양석환의 부진으로 대체 외국인 타자 세베리노를 데려와 1루를 채웠다.

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김지우는 지명 후 "두산에서 헌신할 수 있는 선수가 되겠다. 닮고 싶은 선수는 두산 출신 김동주 선수처럼 공-수-주를 다 갖춘 선수가 되고 싶다"고 당차게 말했다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com