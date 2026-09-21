"남은 경기 다 이겨버리자." 30S 손주영이 전한 LG의 진심. 어느덧 7연승 LG의 막판 스퍼트 태풍이 되나

20일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. LG 손주영이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.20/

20일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 승리한 LG 손주영이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.20/

19일 잠실야구장에서 열린 한화와 LG의 경기. LG가 2대1로 승리하며 6연승을 달렸다. 승리의 기쁨을 나누는 손주영 박동원의 모습. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.19/

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[잠실=스포츠조선 권인하 기자]"남은 경기 다 이겨버리자."

LG 트윈스의 기세가 예사롭지 않다. 4연패할 땐 3위 자리가 위태로워 보였지만 어느덧 7연승을 달리고 있다.

다시 2위와 가까워졌다. 75승1무55패인 LG는 2위 삼성 라이온즈(76승3무52패)와 2게임차로 좁혔다. 4위 KIA 타이거즈(71승2무57패)와는 3게임차. 아직 1위인 KT 위즈(78승4무47패)와는 5.5게임으로 여전히 멀다.

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확실히 고우석 효과를 보고 있는 LG다. 오른손 고우석과 왼손 존 케네디가 필승조로 확실하게 리드를 마무리 손주영에게까지 이어주면서 LG의 불안함이 사라졌다.

송찬의 문정빈 이재원 등 애지중지 키웠던 오른손 거포 유망주들이 이제 터지면서 중요한 순간 한방을 쳐주는 것이 LG의 순위싸움에 큰 힘이 되고 있다.

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특히 승리를 지켜준 마무리 손주영의 역할이 꾸준하다. 마무리 유영찬이 부상으로 빠지면서 부상으로 늦게 선발로 돌아오려다 마무리로 급하게 보직을 바꿨던 손주영은 20일 잠실 한화 이글스전서 9회 1이닝 1안타 무실점으로 막고 30세이브를 달성했다.

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줄곧 선발로만 뛰었던 투수가 갑자기 마무리가 되더니 30세이브까지 올리는 업적을 만든 것.

3일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 승리한 LG 마무리 손주영이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.03/

19일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 승리한 LG 손주영이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.19/

30일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 8회초 2사 1,2루 손주영이 최주환을 내야땅볼로 처리해 이닝을 끝낸 뒤 오스틴과 하이파이브를 하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.30/

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김용수(1994년 30S, 1995년 30S) 이상훈(1997년 37S, 2003년 30S) 우규민(2007년 30S), 봉중근 2013년 38S, 2014년 30S), 고우석(2019년 35S, 2021년 30S, 2022년 42S)에 이어 LG 구단에서 30세이브를 기록한 6번째 투수가 됐다.

손주영은 "솔직히 어떻게 30세이브를 했는지도 모르겠다. 아직 경기가 더 남아있어서 남은 경기에 안아프게 더 잘하면 좋을 것 같은데 30세이브를 하니 35세이브도 하고 싶은 욕심이 생긴다"라며 웃었다.

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팀의 7연승에 의미 심장한 말을 꺼냈다. 7연승 중 4세이브를 더했던 손주영은 "우리끼리 남은 경기를 다 이겨버리자는 말을 하고 있다"라고 했다. LG는 이제 13경기를 남겨 놓고 있다.

손주영은 "우리팀 선발들이 너무 좋은 상황이고 중간 투수들도 케네디나 (고)우석이가 잘하고 있다. 여기에 (김)강률 선배님도 힘을 내주시고 있어서 팀이 좀 더 탄탄해진 느낌"이라고 했다.

막판 스퍼트를 하고 있는 LG가 어디까지 올라갈 수 있을까. LG는 KT,삼성과는 모든 경기를 마친 상태다.

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잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com