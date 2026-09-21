'양키스도 탐냈던' 하현승까지 데려갔다→내년 키움 선발진 무시못하겠네

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. 키움에 1라운드 지명된 부산고 하현승이 소감을 말하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. 키움에 1라운드 지명된 부산고 하현승이 유니폼을 입고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

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[스포츠조선 고재완 기자] 이변은 없었다. 2027 KBO리그 신인 드래프트 전체 1순위의 영예는 '아시아를 평정한 괴물 좌완 투수' 하현승(18·부산고)의 차지였다.

키움 히어로즈는 21일 서울 롯데호텔월드 크리스탈볼룸에서 열린 '2027 KBO 신인 드래프트' 1라운드 전체 1순위 지명권으로 부산고 좌완 투수 하현승을 호명했다. 엄준상, 김지우와 함께 '고교 빅3'로 꼽힌 하현승은 일찌감치 KBO 잔류를 선언하며 키움행이 유력했던 특급 재목이다.

키움 프런트는 한 치의 망설임도 없이 뉴욕 양키스 등 메이저리그(MLB) 유수 구단들의 러브콜을 뒤로한 하현승을 지명했다.

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하현승은 신장 195㎝, 체중 97㎏의 압도적인 피지컬을 자랑하는 좌완 정통파 파이어볼러다. 최고 구속 154㎞, 평균 140㎞대 후반의 묵직한 포심 패스트볼을 뿌린다. 큰 키에도 유연성이 뛰어나며, 높은 타점과 긴 익스텐션에서 뿜어져 나오는 투구폼은 앤디 밴헤켄이나 메이저리그의 개럿 크로셰, 배리 지토를 연상시킨다는 평이다.

슬라이더, 커터는 물론 3학년 들어 완성도를 높인 체인지업까지 장착해 완성형 선발 자원으로 꼽혀왔다.

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실적으로도 적수가 없었다. 하현승은 고교 통산 28경기 9승무패, 평균자책점 1.27을 기록했다. 78⅓이닝 동안 110탈삼진을 솎아내며 9이닝당 탈삼진(K/9) 12.6개, WHIP 0.99라는 압도적인 수치를 남겼다.

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타자로서도 통산 타율 3할5푼1리(67경기 78안타), 8홈런, OPS 1.01을 기록하며 '아마추어 추신수를 잇는 5툴 플레이어'라는 찬사를 받았다.

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지난 14일 끝난 제14회 U-18 아시아청소년야구선수권대회는 하현승의 독무대였다. 대회 내내 마운드를 든든히 지킨 하현승은 일본과의 결승전에서 7이닝 1안타 2볼넷 8탈삼진 무실점 완봉승을 거두며 대표팀에 8년 만의 우승 트로피와 함께 대회 최우수선수(MVP)를 안겼다.

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. 키움에 1라운드 지명된 부산고 하현승이 유니폼을 입고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. 키움에 1라운드 지명된 부산고 하현승이 허승필 단장과 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

키움은 하현승의 합류로 안우진, 라울 알칸타라와 함께 강력한 선발진을 구축하게 됐다. 키움 설종진 감독은 이미 하현승에 대해 "역대 1순위 투수들 중에서도 스피드와 변화구 완성도가 가장 뛰어나다. 오면 곧바로 1군 즉시 전력감으로 만들겠다"고 선언한 바 있다.

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1차 1순위 안우진과 정현우 박준현 등 선배 전체 1순위들과 한솥밥을 먹게 된 점은 하현승의 안정적인 프로 연착륙을 도울 든든한 호재다.

키움 허승필 단장의 호명으로 전체 1순위로 키움 유니폼을 입게 된 하현승은 지명 후 단상에 올라 "빠르게 지명해주셔서 감사드리고 준비 잘해서 빨리 1군에 올라가서 좋은 모습 보여드리겠다"고 말한 후 가장 상대해보고 싶은 선수로 "투수로서는 요즘 제일 잘 치시는 김도영 선배님과 상대해보고 싶고, 투수로는 곽빈 선배님 공을 쳐보고 싶다"라고 말했다.

'괴물 신인' 하현승을 품에 안은 키움 히어로즈. 새로운 10년을 이끌 특급 좌완 에이스의 탄생에 영웅 군단 팬들의 가슴이 뜨겁게 요동치고 있다.

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2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. 키움에 1라운드 지명된 부산고 하현승(가운데)이 아버지(왼쪽), 허승필 단장(오른쪽)과 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

고재완 기자 star77@sportschosun.com