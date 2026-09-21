[오피셜] '전체 3순위' KIA 이호민 지명, 왜 리틀 이대호 뽑았나…김도영 유격수 전향 대비하나

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. KIA에 1라운드 지명된 경남고 이호민이 소감을 말하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

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[스포츠조선 김민경 기자] KIA 타이거즈의 선택은 경남고 거포 이호민이었다.

KIA는 21일 잠실 롯데호텔월드에서 열린 '2027 KBO 신인드래프트'에서 1라운드 전체 3순위로 이호민을 지명했다. 이호민은 최근 아시아청소년야구선수권대회 우승을 차지한 18세 이하 야구대표팀의 4번타자로 주목을 받았다.

이호민은 지명 직후 "어릴 때부터 꿈꾼 자리에 서니 그동안 흘린 땀방울이 주마등처럼 스쳐 지나간다. 나의 능력을 알아봐 주신 KIA 모든 관계자들에게 감사하다"고 소감을 밝혔다.

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이호민은 고교 2학년까지 1루수로 뛰었고, 올해는 3루수로 전향했다. 대표팀에서는 1루수를 맡았다. KIA는 변우혁 황대인 등 거포 코너 내야수 육성에 애를 먹고 있는 상황이라 이호민을 여러 가능성을 열어두고 육성할 듯하다.

KIA는 다음 시즌부터 주전 3루수이자 간판 타자 김도영을 유격수로 전향시킬 계획을 갖고 있다. 김도영은 고교 시절 초대형 유격수로 평가받았다. 김도영이 유격수로 자리를 옮기면, 자연히 3루가 빈다. 현재 1루도 마땅한 주인이 없어 외국인 타자 해럴드 카스트로가 맡고 있는 상황이다. 이호민에게는 1루수와 3루수 모두 기회의 문이 활짝 열려 있다.

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. KIA에 1라운드 지명된 경남고 이호민이 심재학 단장과 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. KIA에 1라운드 지명된 경남고 이호민이 유니폼을 입고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

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타격에 확실한 강점이 있다. 이호민은 올 시즌 타율 4할2푼(69타수 29안타), 2홈런, 19타점, 6도루를 기록했다.

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이호민의 롤모델은 경남고 대선배인 '조선의 4번타자' 이대호다. 이대호는 2001년 2차 1라운드 4순위로 롯데 자이언츠에 입단, KBO 통산 1971경기, 타율 3할9리(7118타수 2199안타), 374홈런, 1425타점을 기록했다. 일본과 미국에서 뛰어 공백기가 있었지만, 홈런 역대 5위에 이름을 올리고 있다. 2010년에는 KBO 역사상 유일한 타격 7관왕(타율, 홈런, 타점, 득점, 안타, 출루율, 장타율)을 차지했다.

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이호민은 지명 직후 "항상 리틀 이대호라는 별명을 들었다"며 이대호를 닮고 싶다고 강조했다.

이호민은 아시아청소년야구선수권대회 당시 "대표팀 경기로 프로 구단에 나의 장점을 더 보여줄 수 있어 특별하다. 지명 순번이 올라갈 기회"라고 포부를 밝혔는데, 전체 3순위까지 지명 순서를 끌어올렸다.

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2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. KIA에 1라운드 지명된 경남고 이호민이 소감을 말하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com