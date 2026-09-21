부상 우려 떨쳤다! 제2의 소형준-박영현 될까…유신고 이승원, KT '투수 장인' 품에 안겼다 [잠실현장]

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. KT에 1라운드 지명된 유신고 이승원이 소감을 말하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. KT에 1라운드 지명된 유신고 이승원이 유니폼을 입고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

20일 수원 KT위즈파크에서 열린 두산 베어스와 KT 위즈의 경기. KT 이강철 감독이 장준원의 연타석 홈런에 기뻐하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.20/

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[잠실=스포츠조선 김영록 기자] KT 위즈의 선택은 '수원의 심장' 이승원이었다.

이승원은 21일 서울 잠실 롯데호텔 월드에서 열린 2027 KBO 신인 드래프트에서 1라운드 전체 5순위로 KT의 지명을 받았다.

1순위 키움이 하현승을 '투수-야수'로 지명하며 '한국판 오타니'의 탄생을 예고했다. 이어 두산은 서울고 김지우를 '내야수'로 호명했고, KIA는 경남고 거포 이호민, 4순위 롯데는 서울디자인고 박근서를 택했다.

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앞서 엄준상(덕수고)-박찬민(광주일고) 등 차순위 대어급 유망주들이 미국 진출을 택함에 따라 최지만(울산 웨일즈)의 상위픽이 예상됐지만, 그 후보로 주목받던 롯데-KT-NC가 모두 최지만을 택하지 않았다.

이승원은 1m90의 큰 키에서 뿜어져나오는 140㎞후반의 직구가 강점인 투수로, 침착하고 성숙한 경기운영이 장점이다.

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. KT에 1라운드 지명된 유신고 이승원이 소감을 말하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

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다만 올해 경기 경험이 많지 않다. 6경기에 등판, 5⅔이닝을 소화하며 1승 무패 평균자책점 3.00에 그쳤다. 지난해 6월 왼쪽 팔꿈치 내측측부인대(MCL) 수술을 받고 복귀한 첫 시즌이라 건강에 대한 의심이 따라다닐 수밖에 없다.

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그래도 하현승-박근서의 뒤를 잇는 3순위 좌완이란 평가는 변하지 않았다. 유신고 입학 당시부터 주목받던 완성도가 여전히 높은 평가를 받은 모양새다.

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이승원의 아버지는 "우리 (이)승원이가 재활을 잘 견뎌내서 항상 꿈꿔오던 좋은 구단에 선택받았다. 축하하고 사랑한다"면서 "승원이가 이 자리에 서기까지 파주 리틀야구단, 율곡중, 유신고 감독님 코치님, 너무 감사하다. 가장 힘들 때 재활 도와주신 트레이너 선생님들께도 감사드린다"고 강조했다. 아내와 가족들을 언급하며 "승원이를 위해 기도해주시고 격려해주시는 모든 분들께 감사드린다"고 강조했다.

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. KT에 1라운드 지명된 유신고 이승원이 나도현 단장과 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

이승원은 "믿고 지명해주신 KT 관계자와 스카우트 분들께 감사드린다. 이 자리에 설 수 있게끔 지도해주신 감독님 코치님들, 재활하면서 힘든 시간이 정말 많았는데 그 시간을 잘 이겨낼 수 있게 도와주신 트레이너 선생님들께도 감사드린다"면서 "혼자 힘으로는 불가능했다"고 강조했다.

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이어 "가장 사랑하는 가족 엄마아빠 큰형 작은형, 힘들때 가장 응원해주시고 밀어주시고 챙겨주셔서 감사하다"면서 잠시 울컥하기도 했다.

유신고는 KT의 연고지 수원의 명문고다. 앞서 소형준, 박영현, 이상우 등의 KT 선배 투수들을 배출한 바 있다.

잠실=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com