10순위의 역전 한번더? '제2의 김영우가 될까' 우승뒤 10순위. LG 150km 윤예성 지명

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. LG에 1라운드 지명된 인창고 윤예성이 유니폼을 입고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. LG에 1라운드 지명된 인창고 윤예성이 차명석 단장과 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. LG에 1라운드 지명된 인창고 윤예성이 소감을 말하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

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[스포츠조선 권인하 기자]'제2의 김영우'가 될까.

LG 트윈스가 1라운드 10번째로 인창고 우완 투수 윤예성을 지명했다. 2009년 1월생인 윤예성은 1m91, 105㎏의 건장한 체격을 가졌다.

올해는 13경기에 등판해 4승2패 평균자책점 2.95를 기록했다. 58⅓이닝을 던지며 67개의 탈삼진을 뽑았다.

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LG 구단은 "큰 키를 바탕으로 스테미너와 유연성이 좋고, 150㎞를 넘는 직구를 구사한다. 또 슬라이더와 커브의 각이 크고 예리한 투수다"라며 "특히 커브를 효과적으로 사용하면서 카운트 및 결정구로 활용할 수 있고 다양한 구종을 활용하여 스트라이크를 잡을 수 있는 잠재력을 가지고 있다고 판단된다"라고 소개했다.

LG는 지난 2023년 한국시리즈 우승을 차지한 뒤 2025년 신인드래프트 때 1라운드 10번째 순위로 서울고 김영우를 지명했었다. 김영우는 신인인 2025년 66경기에 등판해 3승2패 세이브 7홀드 평균자책점 2.40의 빼어난 활약을 펼치며 LG에서 강속구 불펜 투수로 자리매김했다.

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윤예성은 "LG 트윈스 양우진 선배님이 롤모델이다. 긴 이닝에 볼넷없이 던질 수 있는 능력을 본받고 싶다"라고 말했다.

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권인하 기자 indyk@sportschosun.com

8일 대전 한화생명볼파크에서 열린 제4회 한화이글스배 고교vs대학 올스타전. 인창고 윤예성이 투구하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.8/