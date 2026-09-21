충격! 1R에 '최지만' 없었다…ML 67홈런의 가치, '거포 갈증' KT 유니폼 입었다 [잠실현장]

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. KT에 2라운드 지명된 최지만. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

1일 경기도 고양 야구국가대표 훈련장에서 2027 KBO 신인 드래프트 트라이아웃이 열렸다. 트라이아웃 참가한 최지만. 고양=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.01/

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[잠실=스포츠조선 김영록 기자] '뜨거운 감자' 최지만(울산 웨일즈)가 결국 KT 위즈의 품에 안겼다.

최지만은 21일 서울 잠실 롯데호텔 월드에서 열린 2027 KBO 신인 드래프트에서 2라운드(전체 15순위)로 KT의 지명을 받았다.

1순위 키움이 하현승을 '투수-야수'로 지명하며 '한국판 오타니'의 탄생을 예고했다. 이어 두산은 서울고 김지우를 '내야수'로 호명했고, KIA는 경남고 거포 이호민, 4순위 롯데는 서울디자인고 박근서를 잇따라 택했다.

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여기서 KT 위즈의 1라운드 선택은 유신고 투수 이승원이었다. 울산 웨일즈에 수차례 스카우트를 파견하는 등 남다른 관심을 표해온 팀이지만, 1라운드에선 최지만의 이름을 부르지 않았다.

이후 경남고 박보승(NC) 광주진흥고 김민훈(삼성) 마산고 이윤성(SSG) 설악고 민주홍(한화) 인창고 윤예성(LG) 등 1라운드가 끝나도록 최지만의 이름은 나오지 않았다.

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2라운드에도 키움-두산-KIA-롯데가 잇따라 최지만의 이름을 지나쳤다. 투수 7명-내야수 2명-외야수 1명의 구도였던 1라운드와 달리 2라운드에는 경북고 내야수 최우준(키움) 덕수고 포수 설재민(두산) 부산과학기술대 투수 곽병진(KIA) 광주제일고 외야수 배종윤(롯데)까지 야수들이 잇따라 부름을 받았음에도 여전히 최지만의 이름은 없었다.

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KT는 더이상 망설이지 않았다. 나도현 KT 단장은 2라운드 15번째 순서에 "울산 웨일즈 최지만"을 거침없이 외쳤다.

1일 경기도 고양 야구국가대표 훈련장에서 2027 KBO 신인 드래프트 트라이아웃이 열렸다. 타격 훈련을 하고 있는 최지만. 고양=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.01/

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최지만은 2009년 국제 아마추어 계약으로 시애틀 매리너스에 입단한 이래 LA 에인절스-뉴욕 양키스-밀워키 브루어스-탬파베이 레이스-피츠버그 파이리츠-샌디에이고 파드리스를 거치며 빅리그에서만 7시즌을 뛰었다. 통산 타율 2할3푼4리 67홈런 238타점, 367안타 OPS(출루율+장타율) 0.764를 기록했다.

관건은 현재 몸상태다. 1991년생인 최지만은 한국 데뷔시즌인 내년에는 36세가 된다. 하지만 실전을 통해 검증된 타격이 포인트다. 국내 복귀 후 퓨처스리그 참가팀인 울산 웨일즈에서 지난 6월말부터 반년 가량 뛰며 타율 3할2푼8리 2홈런 12타점, OPS(출루율+장타율) 0.918을 기록했다. 과거의 '해외파 컴백' 실패 사례들과는 분명한 차이가 있다.

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무릎만 괜찮다면, 1루 수비 역시 빅리그에서 검증된 선수다. 2~3년 정도는 자신의 가치를 보여줄 거란 기대감이 크다.

특히 KT가 올해 팀 홈런 8위(103개)를 기록할 만큼 장타력이 부족한 팀인 만큼 최지만을 지명할만한 가치가 있다. KT는 홈런 3위 힐리어드(37개)를 보유했음에도 두자릿수 홈런을 넘긴 선수가 힐리어드와 안현민(13개) 김현수(11개) 장성우(10개)까지 4명 뿐이다. 최지만이 20홈런 이상을 치는 장타력을 보여준다면, KT에겐 큰 도움이 될 것임은 자명하다.

FA 대박은 기대할 수 없는 만큼, 동기부여가 약하다. 최지만은 과거 남태혁, 이대은 등 해외파 신인의 대실패로 인한 '흑역사'가 있는 KT로선 망설여질만한 선택이었다. 하지만 KT는 다시한번 '미움받을 용기'를 선택했다.

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최지만은 남태혁이나 이대은과 다를 수 있다. 눈앞의 현역 생활은 물론 차후 한국 무대에서의 코치 등 미래까지 고민해왔기 때문. KT에서 새출발할 최지만의 미래를 기대해본다.

1일 경기도 고양 야구국가대표 훈련장에서 2027 KBO 신인 드래프트 트라이아웃이 열렸다. 트라이아웃 참가한 최지만. 고양=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.01/

이날 신인 드래프트에는 최근 18세 이하(U-18) 아시아청소년야구선수권 일본과의 결승전에서 7이닝 8K 완봉승을 거둔 하현승(부산고)을 비롯해 총 1280명의 드래프트 신청 선수들과 10개 프로구단 관계자, 팬들이 한자리에 모였다.

올해 신인 드래프트는 전면드래프트 방식이며, 지명 순서는 지난 2025시즌 최종 순위의 역순에 따라 키움 히어로즈-두산 베어스-KIA 타이거즈-롯데 자이언츠-KT 위즈-NC 다이노스-삼성 라이온즈-SSG 랜더스-한화 이글스-LG 트윈스 순으로 이뤄졌다. 지명 대상자는 고교 졸업 예정자 891명, 대학교 졸업 예정자 326명, 얼리 드래프트 신청자 43명, 해외 아마 및 프로 출신 등 기타 선수 20명을 합쳐 총 1280명이었다.

잠실=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com