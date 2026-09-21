"김도영 잡고, 곽빈 공 치겠다"…전체 1순위 하현승 당돌한 선전포고→최지만 1R 전원패스 충격 15순위 KT 품에 [SC포커스]

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. 키움에 1라운드 지명된 부산고 하현승이 소감을 말하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

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[스포츠조선 고재완 기자] 이변은 없었다. 2027 KBO리그 신인 드래프트 전체 1순위의 영예는 '아시아를 평정한 괴물 좌완 투수' 하현승(18·부산고)의 차지였다.

키움 히어로즈는 21일 서울 롯데호텔월드 크리스탈볼룸에서 열린 '2027 KBO 신인 드래프트' 1라운드 전체 1순위 지명권으로 부산고 좌완 투수 하현승을 호명했다. 엄준상, 김지우와 함께 '고교 빅3'로 꼽힌 하현승은 일찌감치 KBO 잔류를 선언하며 키움행이 유력했던 특급 재목이다.

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. 두산에 1라운드 지명된 서울고 김지우가 소감을 말하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. KIA에 1라운드 지명된 경남고 이호민이 소감을 말하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. 롯데에 1라운드 지명된 서울디자인고 박근서가 소감을 말하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. KT에 1라운드 지명된 유신고 이승원이 소감을 말하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

이날 총 1280명이 참여한 신인드래프트에서 두산 베어스는 1라운드 2순위로 내야수 김지우(서울고)를 지명했고 KIA 타이거즈가 3순위로 내야수 이호민(경남고), 롯데 자이언츠는 4순위로 좌완 투수 박근서(서울디자인고)를 데려갔다.

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1라운드 5순위 KT 위즈는 유신고 투수 이승원을 택했고 6순위 NC 다이노스는 외야수 박보승(경남고)을 픽했다. 우완 투수 김민훈(광주진흥고)은 7순위 삼성 라이온즈 유니폼을 입었고 좌완 이윤성(마산고)은 8순위 SSG 랜더스로 갔다. 한화 이글스와 LG 트윈스는 9순위와 10순위로 각각 우완투수 민주홍(설악고)과 윤예성(인창고)을 지명했다.

경남고는 1라운드에서 3순위 이호민과 6순위 박보승 등 총 5명의 지명선수를 배출하는 기염을 토했다. 덕수고도 2라운드 12순위 포수 설재현(두산)과 3라운드 27순위 외야수 황성현(NC) 등 6명을, 부산과학기술대는 2라운드에서 2명 우완 곽병진(13순위)과 임영주(17순위)를 포함해 4명을 프로선수로 만들었다. 서울컨벤션고도 4명, 유신고와 휘문고는 5명의 선수가 지명을 받았다. 강릉고, 광주동성거, 대구고, 야탑고, 충암고, 동의과학대가 3명, 공주고, 마산고, 부산고, 상원고, 성남고, 인창고, 동원과학기술대, 건국대는 이번 드래프트에서 2명의 선수를 KBO리그로 진출시켰다. 설악고는 9순위 민주홍을 통해 최초 1라운드 선수를 배출했다. 논란이 됐던 배재고에서는 11라운드 104순위로 좌완 김시후 1명이 롯데 자이언츠에 지명됐다.

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. NC에 1라운드 지명된 경남고 박보승이 소감을 말하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. 삼성에 1라운드 지명된 광주진흥고 김민훈이 소감을 말하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. SSG에 1라운드 지명된 마산고 이윤성이 소감을 말하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. 한화에 1라운드 지명된 설악고 민주홍이 소감을 말하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

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'중고 대어'로 꼽혔던 최지만(울산 웨일즈)은 예상과 다르게 1라운드에서 지명 불발되고 2라운드 15순위로 KT에 지명됐다.

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한편 키움 프런트는 이날 뉴욕 양키스 등 메이저리그(MLB) 유수 구단들의 러브콜을 뒤로한 하현승을 지명했다.

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하현승은 신장 195㎝, 체중 97㎏의 압도적인 피지컬을 자랑하는 좌완 정통파 파이어볼러다. 최고 구속 154㎞, 평균 140㎞대 후반의 묵직한 포심 패스트볼을 뿌린다. 큰 키에도 유연성이 뛰어나며, 높은 타점과 긴 익스텐션에서 뿜어져 나오는 투구폼이 주목된다.

특히 지난 14일 끝난 제14회 U-18 아시아청소년야구선수권대회에서 두각을 나타냈다. 일본과의 결승전에서 7이닝 1안타 2볼넷 8탈삼진 무실점 완봉승을 거두며 대표팀에 8년 만의 우승 트로피와 함께 대회 최우수선수(MVP)를 안겼다.

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키움 허승필 단장의 호명으로 전체 1순위로 키움 유니폼을 입게 된 하현승은 지명 후 단상에 올라 "빠르게 지명해주셔서 감사드리고 준비 잘해서 빨리 1군에 올라가서 좋은 모습 보여드리겠다"고 말한 후 가장 상대해보고 싶은 선수로 "투수로서는 요즘 제일 잘 치시는 김도영 선배님과 상대해보고 싶고, 투수로는 곽빈 선배님 공을 쳐보고 싶다"라고 말했다.

'괴물 신인' 하현승을 품에 안은 키움 히어로즈. 새로운 10년을 이끌 특급 좌완 에이스의 탄생에 영웅 군단 팬들의 가슴이 뜨겁게 요동치고 있다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com