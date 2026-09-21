무라카미가 뒤집어놓은 판도, 3년 연속 100패 팀을 AL 최강 타선으로...그래도 PS 중심은 다저스

시카고 화이트삭스 1루수 무라카미 무네타카. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]올해도 메이저리그 포스트시즌에서 일본인 파워가 강세를 나타낼 것으로 보인다.

21일(이하 한국시각) 현재 메이저리그 40인 로스터에 포함된 일본인 선수는 대략 13명이다.

이 가운데 이번 포스트시즌 26인 로스터에 발탁돼 그라운드를 누빌 예정이거나 가능성이 높은 선수는 LA 다저스 '투타 겸업' 오타니 쇼헤이, 우완 야마모토 요시노부와 사사키 로키, 시카고 컵스 좌완 이마나가 쇼타와 외야수 스즈키 세이야, 시카고 화이트삭스 1루수 무라카미 무네타카, 샌디에이고 파드리스 좌완 마쓰이 유키 등 7명이다.

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토론토 블루제이스 오카모토 가즈마, 휴스턴 애스트로스 우완 이마이 다쓰야, LA 에인절스 좌완 기쿠치 유세이, 뉴욕 메츠 우완 센가 고다이, 콜로라도 로키스 우완 스가노 도모유키, 보스턴 레드삭스 지명타자 요시다 마사타카 등 6명은 소속팀이 포스트시즌 탈락이 확정됐거나 유력해 10월에는 보기 어렵다.

토론토 블루제이스 오카모토 가즈마. AP연합뉴스

오카모토는 올해 빅리그에 데뷔해 풀시즌을 출전, 타율 0.235(549타수 129안타), 33홈런, 89타점, OPS 0.769의 성적을 올렸으나, 토론토가 AL 와일드카드 4위에 처져 있어 포스트시즌 진출 가능성이 희박하다.

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요시다의 경우 팀은 포스트시즌 진출을 확정했지만, 왼쪽 햄스트링을 다쳐 정규시즌을 마감한 상태라 포스트시즌 복귀도 불투명하다. 그는 부상자 명단(IL) 등재 직전 12경기에서 타율 0.326, 1홈런, 8타점, 5득점, OPS 0.892로 회복세를 보였다.

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가을야구에 출전하는 일본인 선수들 가운데 주목되는 건 무라카미다. 화이트삭스가 예상을 깨고 포스트시즌에 오를 가능성이 매주 높기 때문이다. 이날 디트로이트 타이거스를 8대1로 누른 화이트삭스는 80승76패를 마크, AL 중부지구 2위, 와일드카드 3위를 달리고 있다. 중부 1위 클리블랜드 가디언스에는 불과 1경기 차이고, 와일드카드 4위 토론토 블루제이스에는 3경기차로 앞서 있다. 팬그래프스는 화이트삭스의 포스트시즌 진출 확률을 95.9%로 제시하고 있다. 3년 연속 100패를 당했던 팀이다.

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무라카미의 활약이 큰 보탬이 됐다는 분석이다. 햄스트링 부상으로 6~7월 약 40일 결장했음에도 32홈런을 때리며 팀의 중심 거포 역할을 톡톡히 했다. 미겔 바르가스와 콜슨 몽고메리, 무라카미가 이끄는 화이트삭스 타선은 AL 팀 득점(733) 1위를 자랑한다.

LA 다저스 오타니 쇼헤이(가운데)와 야마모토 요시노부. AP연합뉴스

하지만 이번 가을야구의 중심은 누가 뭐래도 다저스라고 봐야 한다. NL 승률 1위인 밀워키 브루어스가 다저스를 견제할 팀으로 꼽히나, 작년 NLCA에서 4연패의 수모를 당한 트라우마를 벗어던질 지 지켜볼 일이다. AL 승률 1위 탬파베이 레이스는 정규시즌서 다저스에 3전 전패를 당했고, 2020년 월드시리즈에서도 2승4패로 무릎을 꿇은 적이 있다. AL 와일드카드 1위 뉴욕 양키스는 전력 자체가 온전치 못하다.

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다저스는 오는 24일 복귀 예정인 오타니가 파괴력을 회복할 지가 관건이지만, 그가 없는 상황에서도 최근 13승3패의 상승세를 이어갔다. 야마모토는 올시즌 27경기에서 179이닝을 던져 27승27패, 평균자책점 2.51을 올렸으며, 작년 월드시리즈 MVP 출신이다. 올해 후반기에만 10경기에서 평균자책점 1.98의 완벽함을 과시했다.

오른손 중지 물집 부상을 입은 사사키는 이번 주중 복귀 예정인데, 불펜에서 던질 공산이 크다. 그는 작년 포스트시즌서 마무리로 활약하며 9경기에서 3세이브, 평균자책점 0.84를 올렸다.

애틀랜타 브레이브스 김하성(오른쪽)이 21일(한국시각) 동부지구 우승이 확정된 뒤 동료들과 세리머니를 즐기고 있다. AFP연합뉴스

반면, 코리안 메이저리거들 가운데 포스트시즌서 뛸 확실한 선수는 아직 없다. 애틀랜타 브레이브스 김하성, 샌디에이고 송성문, LA 다저스 김혜성 셋 모두 팀은 가을야구에 올라도 26인 로스터에 포함되기가 그리 쉽지는 않아 보인다. 샌프란시스코 자이언츠 이정후는 가을야구 탈락이 확정된 상태다.

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노재형 기자 jhno@sportschosun.com