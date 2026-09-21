AG 5연패 심판에게 달렸다?…ABS는 물론 비디오판독까지 없다니 [나고야 LIVE]

16일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀의 공식 훈련. 류지현 감독이 선수단과 미팅을 갖고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.16/

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[오카자키=스포츠조선 이종서 기자] 정말 심판에게 잘보여야 하는 것일까.

류지현 감독이 이끄는 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀은 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙 종합공원 야구장에서 대만과 조별리그 1차전을 치른다.

류 감독을 비롯한 8개국은 1차전 하루 전인 20일 감독자 룰회의를 진행했다. 이 자리에서는 세부 규정 등을 논의했다.

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KBO리그에서 사용하는 자동 볼판정시스템(ABS)은 이번 대회에 없다. 이와 더불어 비디오 판독도 없다. 결국 심판의 최초 판정이 중요해졌다.

ABS에 익숙한 KBO리그 선수들로서는 다소 동요될 수도 있는 부분. 대만 언론 또한 이 부분을 짚기도 했다.

15일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀의 공식 훈련. 곽빈이 그라운드로 나서고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.15/

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대만 매체 '운동시계'는 지난 20일 한국 선수를 조명하면서 곽빈을 두고 '이번 대회는 KBO리그의 자동 투구 판정 시스템(ABS)이 적용되지 않아 주심의 존이 좁아질 경우 곽빈의 제구력에 큰 시험대가 될 수 있다'고 하기도 했다.

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곽빈은 소집 직후 인터뷰에서 "내가 컨트롤 할 수 없는 부분이다. 들어가면 심판님께 인사 잘하고 불만을 티 내지 말아야할 것 같다. 그런게 도움이 되지 않을까 싶다"고 이야기했다.

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아울러 9회 종료 시 동점일 경우 10회부터 주자 1,2루 배치 후 승부치기가 진행되게 됐다. 또한 스피드업 규정도 있어 투수는 주자가 없을 시 20초 내 투구를 해야 한다. 구원 투수는 최소 3타자 상대 규칙은 없다. 타자는 투구 제한 시간 20초가 시작된 시점부터 10초 내로 타석에 입장해야 한다.

승패 동률 시 1.동률 팀간 경기에서 승리팀, 2.동률 팀간 경기에서 TQB(득점/공격이닝)-(실점/수비이닝) 3. 동률 팀간 경기에서 TQB 대비 최소 자책점 순 (자책점-TQB) 4.동률 팀 간 경기에서 팀 타율 순서 5.동전 던지기 식으로 된다.

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콜드게임의 경우 5회 이후 15점, 7회 이후 10점 이상이며 결승전은 미적용된다.

아울러 2023년 열린 항저우 아시안게임에서는 선발 투수 예고를 좌/우 투수로만 정해졌다. 그러나 이번 대회에서는 경기를 마치고 1시간 이내에 다음날 선발투수를 공지하기로 했다.

오카자키=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com