"투수·야수 하현승" 호명에 본인도 "기뻤다…'韓오타니' 이도류? 구단과 상의해야"

하현승. 고재완 기자 star77@sportschosun.com

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. 키움에 지명된 하현승이 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

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[스포츠조선 고재완 기자] "호명할 때 투수와 야수를 모두 불러주셔서, 제가 두 개 다 할 수 있다는 걸 인정받은 것 같아 너무 기뻤습니다"

2027 KBO리그 신인 드래프트 전체 1순위의 주인공 하현승(18·부산고)이 마침내 키움 히어로즈의 버건디 유니폼을 입었다.

21일 서울 롯데호텔월드 크리스탈볼룸에서 열린 '2027 KBO 신인 드래프트' 현장에서 키움 허승필 단장이 하현승을 지명하며 '투수'와 '야수' 포지션을 함께 언급하자, 최근 야구계의 최대 화두인 KBO리그판 '이도류(투타겸업)'의 현실화 가능성에 뜨거운 관심이 쏠리고 있다.

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이날 허 단장은 하현승을 호명하는 순간 투수와 야수를 모두 불러 그의 천재적인 재능을 예우했다. 고교 시절 195㎝의 압도적인 체격 조건에서 최고 154㎞의 강속구를 내리꽂는 '특급 좌완'이자, 통산 타율 3할5푼1리, 8홈런 OPS 1.010을 폭발시킨 '거포 외야수'였던 그의 독보적인 프로필을 그대로 인정한 셈이다.

하현승 역시 구단의 이러한 배려와 호명 방식에 큰 감동을 드러냈다. 그는 "호명될 때 투수와 야수를 다 불러주셨는데, 일단 제가 두 개 다 한다는 것을 인정받은 것 같아서 너무 기뻤다"라며 "이제 정식으로 키움 히어로즈의 일원이 됐기 때문에, 앞으로 두 개를 다 도전할지 하나를 선택할지는 구단과 깊이 상의해서 결정하겠다"라고 답했다.

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. 키움에 1라운드 지명된 부산고 하현승이 소감을 말하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. 키움에 1라운드 지명된 부산고 하현승이 유니폼을 입고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

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현대 야구에서 투타겸업은 메이저리그 오타니 쇼헤이(LA 다저스)의 전유물처럼 여겨져 왔다. 체력 소모와 부상 위험 탓에 KBO리그에서는 시도조차 쉽지 않았던 '이도류'의 문을, 전체 1순위 괴물 신인이 구단과의 상의를 전제로 당당하게 열어젖힌 순간이었다.

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이어 버건디색 유니폼을 처음 걸친 소감을 묻자 특유의 유쾌하고 밝은 에너지가 뿜어져 나왔다. 하현승은 "혹시나 버건디색이 제게 잘 안 어울리면 어쩌나 걱정했는데, 직접 입어보니 너무나도 '찰떡'인 것 같아서 기분이 정말 좋다"라며 활짝 웃었다.

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이어 그는 "어제부터 아빠와 제가 너무 긴장을 많이 했다. 단상에 올라가서 말할 소감을 준비하느라 서로 말도 거의 안 하고, 식장으로 이동하는 차 안에서도 각자 웅얼웅얼거리면서 연습만 계속했다"라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

어릴 적부터 자신을 지도해 준 스승들을 향한 예의도 잊지 않았다. 하현승은 "원래 오고 싶었던 구단인 키움에 오게 돼 영광이고 빠르게 뽑아주신 관계자분들께 감사드린다"라며 "수영초 김상현 감독님, 센텀중 심세준 감독님, 부산고 박기영 감독님과 대영호 코치님을 비롯한 모든 코치님께 진심으로 감사드린다. 팬분들의 SNS 응원 메시지를 보며 이제야 진짜 키움의 일원이 됐다는 실감이 난다. 프로에서 바로 좋은 모습을 보여드릴 수 있도록 철저히 준비하겠다"라고 다짐했다.

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이미 키움 설종진 감독이 "즉시 전력감으로 만들겠다"라고 선언한 가운데, 키움이 하현승을 실제 이도류로 키울 수 있을지 관심이 모아지고 있다.

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. 키움에 1라운드 지명된 부산고 하현승이 소감을 말하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

고재완 기자 star77@sportschosun.com