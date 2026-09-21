대만 파격 카드에도 흔들림 없다…韓 라인업 전격 공개→김도영 1번·3루수 배치 [나고야 LIVE]

17일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치 나고야 아시안게임 야구대표팀과 상무의 연습경기. 대표팀 3루수 김도영이 수비를 펼치고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.17/

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[오카자키=스포츠조선 이종서 기자] 운명의 대만전. 김도영(KIA 타이거즈)이 선봉에 선다.

류지현 감독이 이끄는 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀은 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙 종합공원 야구장에서 대만과 조별리그 1차전을 치른다.

경기를 앞두고 라인업이 공개됐다. 김도영 1번 카드가 나왔다.

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김도영(3루수)-문현빈(좌익수)-노시환(1루수)-문보경(지명타자)-김주원(유격수)-박준순(2루수)-조형우(포수)-박재현(우익수)-김지찬(중견수) 순으로 선발 라인업을 꾸렸다.

16일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀의 공식 훈련. 박재현 김도영 문현빈이 워밍업을 마치고 발걸음을 옮기고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.16/

류 감독은 김도영 1번타자 배치 이유로 "가장 페이스가 좋은 김도영을 한 경기에 5번 정도 나가도록 하는게 더 경쟁력 있다고 생각했다. 또 1회만 지나면 박재현이 1번, 김지찬이 2번, 김도영이 3번이 된다"고 밝혔다.

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대만은 천천웨이(중견수)-양쩐위(좌익수)-황웨이성(1루수)-류지홍(3루수)-주자언(우익수)-천민츠(지명타자)-가오위에이(2루수)-차이 웨이타이(포수)-양보샹(유격수) 순으로 꾸렸다.

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한편, 한국은 이날 선발투수로 곽빈을 내세웠다. 순리대로다.

15일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀의 공식 훈련. 곽빈이 그라운드로 나서고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.15/

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곽빈은 올 시즌 26경기에 나와 11승7패 평균자책점 2.26을 기록했다. 리그 최고의 에이스 활약이다. 26경기 중 19경기가 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3자책점 이하)로 안정감 있는 피칭을 펼쳤다. 곽빈은 "이번에 중책을 맡은 만큼, 좋은 결과를 만들어 좋은 분위기로 우승하고 올 수 있도록 하겠다"고 각오를 밝혔다.

대만은 예상 외의 카드가 나왔다. 왕옌청 혹은 린위민이 유력해 보였지만, 20세 아마추어 선수인 린위웨이가 나왔다. 대만 탕덩카이 대만 대표팀 감독은 하루 전인 20일 훈련을 마친 뒤 "왕옌청이 어떤 제한이 있는지 한국은 알고 있을 것"이라며 "한화와 우리가 어떤 조건에 대해 이야기를 했다. 국가대표에게 정보를 제공했을 것이라고 생각한다. 이런 것들을 두려워하지 않는다. 우리가 정한 규정대로 나아갈 뿐"이라고 밝혔다.

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오카자키=이종서

기자 bellstop@sportschosun.com