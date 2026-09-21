하이리스크 하이리턴? 아니면 넘치는 자신감…수원의 시선은 어디로 향했나 "이승원 잠재력+최지만 즉시전력감" [잠실포커스]

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. KT에 1라운드 지명된 유신고 이승원이 소감을 말하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. 최지만이 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. KT에 지명된 최지만이 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

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[잠실=스포츠조선 김영록 기자] "전반적으로 만족스럽다. 잠재력 넘치는 이승원, 즉시전력감 최지만 지명에 이어 안정된 수비력을 갖춘 내야 보강까지 이뤄냈다."

KT 위즈가 2027 신인 드래프트에 대해 만족감을 표했다.

KT는 21일 잠실 롯데호텔 월드에서 열린 신인 드래프트에서 유신고 이승원, 울산 웨일즈 최지만을 비롯한 11명의 선수를 뽑았다.

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특히 토미존 부상을 겪느라 올해 등판이 적었던 이승원, 1991년생이란 나이, 무릎 이슈가 있는 최지만까지 신인 드래프트 1~2라운드를 모두 부상 리스크가 있는 선수들을 택했다.

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. KT에 1라운드 지명된 유신고 이승원이 나도현 단장과 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

하지만 나도현 KT 단장은 "이승원은 부상 전 모습을 충분히 봤다. 체격도 좋고, 타고난 안정감이 있는 투수다. 시간을 갖고 천천히 키워가겠다"고 했다. 이어 최지만에 대해서는 "우리가 홈런이 워낙 적은 팀 아닌가. 내년부터 바로 우리 팀 장타력에 힘을 더해줄 선수다. 몸상태는 충분히 체크했다"고 설명했다.

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이번 드래프트 전반에 대해서는 "구단이 사전에 검토했던 선수들을 예상대로 지명할 수 있어 전반적으로 만족스럽다"고 했다.

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"1라운드 유신고 이승원은 1m90의 좋은 신체 조건에 안정적인 제구력까지 갖춘 좌완 투수다. 잠재 가치가 높다. 향후 팀의 선발진을 이끌 수 있는 좌완 투수로 성장할 거라 기대한다. 2라운드 최지만은 풍부한 경험과 장타력을 갖춘 즉시전력감으로 판단했다. 타자 친화적인 수원KT위즈파크에서 장점을 발휘할 수 있다. 내년 시즌부터 팀 공격력 강화에 힘을 보탤 것으로 기대한다. 3라운드 충암고 김지율 선수은 처음부터 높게 평가했던 선수가 우리 지명 순번까지 남아있어 다행이었다."

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. KT에 1라운드 지명된 유신고 이승원이 소감을 말하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

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유신고는 KT의 소중한 연고지 고교이기도 하다. 조대현 소형준 강현우 박영현 이강민 등 이승원의 선배들이 팀의 에이스이자 핵심 선수들로 뛰고 있다.

이강민은 이승원의 지명 소식에 "개인적으로 꼭 뽑혔으면 했던 후배다. 이렇게 프로에서, KT에서 함께 또 뛸 수 있어 내 일처럼 기쁘다. 마운드 위에서 승부욕도 넘치고 패기 있게 자신의 공을 뿌릴 수 있는 투수다. 프로에서도 통할 거라고 생각한다. 같은 유신고 출신으로서 자랑스럽고, 야수와 투수로 포지션은 다르긴 하지만 프로에 적응 잘 할 수 있도록 돕고 싶다"며 흥분된 속내를 전하기도 했다.

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KT 구단은 "이번 드래프트에서는 내야진 보강도 주요 방향 중 하나였다. 내야수는 기본적으로 안정적인 수비 능력을 갖춘 선수들을 중심으로 지명했다"면서 "모든 선수들이 본인의 장점들을 잘 살릴 수 있도록 구단에서도 체계적으로 지원하겠다"고 거듭 강조했다.

◇ 2027 kt wiz 신인 지명 선수

1R : 이승원(유신고 투수)

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2R : 최지만(울산웨일즈 내야수)

3R : 김지율(충암고 투수)

4R : 최민상(마산용마고 내야수)

5R : 김동영(공주고 내야수)

6R : 김지민(성남고 투수)

7R : 최민영(야탑고 포수)

8R : 조영우(연세대 투수)

9R : 김 단(휘문고 투수)

10R : 안우석(경남고 내야수)

11R: 이지효(장안고 내야수)

잠실=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com