KBO 최강 김도영 상대 초긴장? 대만 20세 신예 선발, 황당 4중 키킹은 뭔가

사진출처=중계화면 캡처

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[스포츠조선 김용 기자] 김도영 만나 초긴장? 희대의 4중 키킹.

대만 야구 국가대표팀 20세 신예 린이웨이가 드디어 모습을 드러냈다.

한국 야구 국가대표팀은 21일 일본 나고야에서 대만과 아이치-나고야 아시안게임 야구 종목 조별리그 1차전을 치르고 있다.

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관심은 대만의 선발 린이웨이. 한국 상대 왕옌청(한화)의 선발 등판이 예상됐으나, 왕옌청이 한화와 대만 대표팀간 합의 사항이 있어 이날 선발로 나서지 못했다. 대만은 대신 베일이 가려진 아마추어 실업팀 선수 린이웨이를 선택했다.

린이웨이는 1회를 삼자범퇴로 막아내는 기염을 토했다. 김도영(KIA) 문현빈(한화) 노시환(한화) 최강 타선을 손쉽게 처리했다. 특히 1번 김도영을 헛스윙 삼진 처리했다. 변화구의 완성도가 있었다.

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그런데 눈에 띈 것. 다중 키킹 모션이었다. 2중 키킹은 기본이요, 김도영을 상대할 때 긴장되는 볼카운트가 되자 다리를 무려 4번이나 들고 내리고 타이밍을 뺐을 수 있는 동작을 취했다. 하지만 심판진은 가만히 있었다. 대표팀 류지현 감독도 크게 어필하지 않았다.

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김도영을 삼진으로 잡아낸 이후에는 2중 키킹으로 비교적 일관된 동작을 취했다.

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확실한 건, 어리고 프로 경력이 없지만 아주 만만한 투수는 아니라는 점이다. 제구와 경기 운영이 나쁘지 않다. 다만, 다중 키킹이 또 나올 경우 즉각적인 어필이 필요해 보인다. 이렇게 일관되지 않은 투구 동작은 타자 기만 행위로 간주된다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com