KIA 또 김도영 키우나, "콘택트 겸비 우타 거포" 왜 1R 이호민인가…내야수 공격적으로 모았다

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. KIA에 1라운드 지명된 경남고 이호민이 심재학 단장과 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김민경 기자] "상위 라운드에서 내야 자원을 확보하는 데 주력했다."

KIA 타이거즈가 21일 서울 롯데호텔월드에서 열린 '2027년 KBO 신인드래프트'에서 경남고 우타 거포 이호민을 비롯해 11명의 미래를 확보했다.

1라운드 전체 3순위 지명권을 확보한 KIA는 제2의 김도영 육성에 무게를 뒀다. 이호민은 키 1m86, 몸무게 94㎏을 자랑하는 우타 거포 내야수. 고등학교 2학년 때까지는 1루수로 뛰다 올해 3루수로 전향했다.

Advertisement

KIA는 내년부터 주전 3루수 김도영을 유격수로 전향시킬 계획을 품고 있다. 장기적으로는 미국 메이저리그에 진출할 김도영의 공백도 대비해야 한다. 상위 지명 출신인 내야수 변우혁 윤도현 박민 등이 아직 1군에 자리를 잡지 못한 상황에서 이호민이 경쟁 구도를 바꿀 기량을 보여줄 수 있을지 관심을 모은다.

최근 이호민은 아시아청소년야구선수권대회 우승을 차지한 18세 이하 야구대표팀의 4번타자로 주목을 받았다. 타격 재능은 확실하고, 프로에 와서 적응 기간이 얼마나 걸릴지가 관건이다.

Advertisement

KIA는 "이호민은 파워뿐만 아니라 빼어난 콘택트 능력까지 겸비한 우타 거포 자원이다. 특히 올해 9월 대만에서 열린 아시아청소년야구선수권대회에서 최다 타점(7타점), 득점(5득점)에 이름을 올리는 등 팀의 중심타선에서 맹활약하며 대한민국 국가대표팀의 우승에 크게 기여했다"고 기대감을 보였다.

Advertisement

2라운드에서는 곽병진(서울고-부산과학기술대. 투수)을 지명했다. 191cm, 95kg의 우수한 신체 조건을 지닌 우완투수 곽병진은 뛰어난 구위와 안정적인 제구력을 동시에 갖춘 자원이다. 대졸 자원 중 최상위로 평가받는 곽병진은 시속 140km 후반대의 빠른볼과 예리한 슬라이더를 주무기로 하고 있으며, 경기 운영 능력이 뛰어나 즉시전력감으로 평가받는다.

Advertisement

3라운드에서는 노민혁(마산용마고. 내야수)을 지명했다. 노민혁은 타격 능력과 빠른 발이 주무기이며, 내야 전 포지션 소화가 가능한 멀티 자원이다. 지난 6월 열린 제81회 청룡기 고교야구 선수권 대회에서 타격, 타점, 득점, 홈런, 도루 부문에서 5관왕에 오르며 맹활약을 펼쳤다.

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. KIA에 1라운드 지명된 경남고 이호민이 소감을 말하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

KIA 타이거즈 2027년 신인 노민혁, 김영준, 이호민, 곽병진(왼쪽부터). 사진제공=KIA 타이거즈

4라운드에서는 우완 이종걸(한국K-POP고-동원과학기술대. 투수)을 지명했다. 이종걸은 뛰어난 구위를 바탕으로 안정적인 경기력을 선보이며 2라운드 곽병진과 함께 즉시전력감으로 기대를 모으고 있다.

Advertisement

5라운드에서 지명한 김선빈(광주제일고. 포수)은 1학년부터 주전 포수로 활약했고, 좋은 타격 능력을 갖추었다. 6라운드에서는 우완 김영준(공주고. 투수)을 선택했다. 김영준은 타자를 압도할 수 있는 구위를 보유하고 있으며, 향후 불펜에서의 활약이 기대되는 선수이다.

KIA는 또 7라운드 이세민(배명고. 투수), 8라운드 소재휘(유신고. 내야수), 9라운드 지민혁(인상고. 투수), 10라운드 이진관(광주동성고. 투수), 11라운드 유제민(휘문고. 포수) 등 총 11명을 지명했다.

우완투수 이세민은 위력적인 빠른볼과 우수한 변화구를 앞세워 타자를 압도할 수 있는 불펜 자원이다. 우투우타 내야수 소재휘는 준수한 주력을 겸비한 유틸리티 자원으로, 공격력을 보완하면 다양한 상황에서 활용할 수 있을 것으로 기대한다. 지민혁은 큰 신장에서 나오는 구위가 위력적인 선수로 향후 성장 가능성이 높은 선발 자원이다.

Advertisement

우완투수 이진관은 빠른 팔 스피드와 간결한 투구 메커니즘을 갖추고 있어 선발과 불펜을 오가며 활약할 수 있는 자원이다. 유제민은 안정적인 수비력과 송구 능력을 갖춘 포수 자원으로, 향후 프로에서 체계적인 훈련을 거쳐 경쟁력을 갖춘 선수로 성장할 것으로 기대한다.

오준형 KIA 스카우트 그룹장은 "상위 라운드에서 내야 자원을 확보하는 데에 주력했고, 포수는 공격과 수비 균형을 맞추어 2명을 지명했다. 즉시전력 우투 자원과 향후 불펜 성장 가능성이 높은 우완 자원을 위주로 뽑았다"며 "오늘 지명된 선수들이 프로 무대에 데뷔하는 날까지 본인들이 가지고 있는 능력을 갈고닦아 팀의 주축선수로 성장하길 기대한다"고 했다.

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com