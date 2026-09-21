분위기 바꾼 폭풍 주루→쐐기 홈런까지…교체 완벽 성공! 류지현호 작두 제대로 탔다 [나고야 LIVE]

대만전 추가 득점하는 대한민국 (오카자키[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 7말 무사 주자 1,3루 상황 대한민국 박준순의 1타점 적시 2루타 때 3루에 있던 김지찬이 득점 성공 후 축하를 받고 있다. 2026.9.21 eastsea@yna.co.kr(끝)

대만전 추가 득점하는 대한민국 (오카자키[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 7말 무사 주자 1,3루 상황 대한민국 박준순의 1타점 적시 2루타 때 3루에 있던 김지찬이 득점 성공 후 축하를 받고 있다. 2026.9.21 eastsea@yna.co.kr(끝)

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[오카자키=스포츠조선 이종서 기자] 벤치의 작전이 대적중했다.

류지현 감독이 이끄는 한국야구대표팀은 21일 일본 아이치현 오카자키구장에서 열린 대만과 B조 예선 1차전에서 5대0으로 승리했다.

선발 투수 곽빈이 6이닝을 노히트 무실점으로 막아냈다. 삼진은 10개를 잡아내며 대만의 기세를 완벽하게 꺾었다.

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곽빈의 대만전 무실점 피칭 (오카자키[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 5회초 대한민국 선발투수 곽빈이 무실점으로 이닝을 마친 뒤 더그아웃으로 향하고 있다. 2026.9.21 eastsea@yna.co.kr(끝)

문제는 타선이 좀처럼 터지지 않았다. 대만은 이날 '파격 선발'을 내세웠다. 한국을 비롯한 대만 언론은 올 시즌 한화 이글스에서 11승을 거둔 왕옌청을 선발투수로 생각했다. 혹은 국제대회에서 여러차례 한국을 괴롭혔던 린위민의 등판도 예상했다. 그러나 대만이 예고한 선수는 프로 선수가 아닌 20세 실업 야구 투수 린이웨이. 대만 프로야구(CPBL) 프로 지명을 받지 못했던 선수다.

대만의 전략이 먹혔을까. 한국 타선은 최고 구속이 140㎞ 중반에 그쳤던 린이웨이의 피칭에 묶였다.

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1회말을 삼자범퇴로 물러난 가운데 2회말 간신히 득점에 성공했다. 선두타자 문보경이 상대 실책으로 출루한 가운데 김주원의 안타가 이어졌다. 박준순이 2루수 뜬공으로 물러났지만 조형우가 볼넷을 골라 1사 만루의 찬스. 박재현이 좌익수 방면으로 플라이를 날렸고, 그 사이 문보경이 홈을 밟아 1-0. 후속 김지찬은 우익수 뜬공으로 돌아섰다.

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추가점이 좀처럼 나지 않았다. 린이웨이가 마운드를 지켰던 5회까지는 물론 6회 류즈롱에게도 삼자범퇴로 물러났다.

박재현, 대한민국 첫 타점 주인공 (오카자키[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 2회말 1사 만루 상황에서 대한민국 박재현이 1타점 희생플라이를 쏘아 올리고 있다. 2026.9.21 eastsea@yna.co.kr(끝)

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7회말 문보경이 볼넷을 얻어내면서 다시 한 번 찬스를 맞았다. 한국 벤치가 움직였다. 문보경을 대신해 올 시즌 19개의 도루를 기록한 정준재를 대주자로 기용했다.

작전은 적중했다. 앞서 안타를 치며 좋은 타격감을 보여줬던 김주원이 중견수 오른쪽으로 타구를 보내 안타를 만들었다. 그사이 정준재가 3루까지 내달리면서 1,3루 상황을 만들었다.

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박준순의 1타점 적시 2루타 (오카자키[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 7말 무사 주자 1,3루 상황 대한민국 박준순이 1타점 적시 2루타를 때려내고 있다. 2026.9.21 eastsea@yna.co.kr(끝)

이 한 장면에 분위기는 한국으로 넘어왔다. 박준순의 적시 2루타가 나왔고, 조형우의 희생플라이가 이어졌다. 1-0에서 3-0으로 점수가 벌어지며 한숨 돌릴 수 있게 됐다.

8회말 김도영의 2루타와 문현빈의 진루타, 노시환의 희생플라이로 한 점을 더했다. 다시 한 번 대타 카드를 꺼내들었다.

윤동희를 냈다. 윤동희는 풀카운트 승부 끝에 좌측 담장을 넘어가는 홈런을 쏘아올렸다.

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타선이 늦게 터졌지만, 투수진은 완벽하게 버팀목이 됐다. 7회초 올라온 조병현이 8회초까지 책임졌다. 9회초 박영현이 무실점으로 막아내면서 승리를 완성했다.

오카자키=이종서기자 bellstop@sportschosun.com