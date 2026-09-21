'혼자 폭풍 3안타' 노히트 수모 위기의 한국 깨웠다…뒤늦게 김도영-윤동희까지 대폭발, 분위기 탔다[AG 야구]

안타 환호하는 김주원 (오카자키[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 7회말 무사 주자1루상황 한국 김주원 안타를 치고 환호하고 있다. 2026.9.21 dwise@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김민경 기자]김주원이 없었다면 한국야구대표팀은 아시안게임 첫 경기부터 노히트 수모를 당할 뻔했다. 왜 미국 메이저리그 스카우트들이 주목하는 선수인지 보여줬다.

한국은 21일 일본 아이치현 오카자키구장에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 대만과 B조 예선 첫 경기에서 5대0으로 완승했다.

한국 타선은 장단 6안타를 기록했는데, 그중 절반인 3안타를 5번타자 김주원이 책임졌다. 김주원은 대표팀에서 국제대회 경험이 가장 풍부한 편에 속한다. 2023 항저우아시안게임 금메달을 이끈 주전 유격수답게 빼어난 타격을 보여줬다.

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대표팀 류지현 감독은 1번 김도영-2번 문현빈-3번 노시환으로 상위 타선을 꾸렸다. 올해 40홈런을 몰아친 가장 강한 타자 김도영을 1번에 배치, 강한 타자가 더 많이 타석에 서는 전략을 짰다.

하지만 김도영은 처음 3번의 타석에서 삼진 2개를 곁들여 무안타로 침묵했다. 김도영의 낯선 침묵 속에 문현빈과 노시환까지 상위 타선에서 도통 공격의 물꼬를 트지 못했다. 대만 선발투수 린이웨이의 구위 자체가 위협적이진 않았지만, 타이밍을 맞추는 데 애를 먹었다.

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김주원이 꽉 막힌 공격을 푸는 데 앞장섰다. 2회말 선두 문보경이 유격수 땅볼 송구 실책으로 출루한 상황. 김주원이 우전 안타를 날려 무사 1,3루 기회로 연결했다. 린이웨이에게 뺏은 한국의 첫 안타였다. 1사 후 조형우의 볼넷으로 만루가 됐고, 박재현이 좌익수 희생플라이를 쳐 1-0 선취점을 뽑았다.

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대한민국 첫 안타 개시하는 김주원 (오카자키[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 2회말 무사 1루 상황 대한민국 김주원이 안타를 치며 주자 1,3루를 만들고 있다. 2026.9.21 eastsea@yna.co.kr(끝)

김도영 격려하는 류지현 감독 (오카자키[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 8회말 1사 3루 한국 노시환 희생플라이 때 득점에 성공한 3루주자 김도영이 류지현 감독의 환영을 받고 있다. 2026.9.21 dwise@yna.co.kr(끝)

추가점이 필요한 순간에도 김주원이 앞장섰다. 7회말 선두타자 문보경이 스트레이트 볼넷으로 출루했고, 김주원이 중견수 오른쪽 안타를 때려 또 한번 무사 1,3루로 연결했다. 박준순이 이번 기회는 놓치지 않고 우익수 오른쪽에 떨어지는 적시 2루타를 쳐 2-0이 됐고, 조형우의 중견수 희생플라이를 묶어 3-0으로 달아나면서 확실히 승기를 잡았다.

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3점차 리드를 잡고, 선발투수 곽빈부터 불펜 조병현까지 마운드가 안정적으로 버티자 서서히 타선이 살아나기 시작했다.

잠잠하던 김도영이 8회말 선두타자로 나서 우중간 2루타로 대회 첫 안타를 신고한 것도 고무적이었다. 1사 3루에서 노시환이 좌익수 희생플라이를 쳐 4-0이 됐다. 대타 윤동희가 좌월 홈런으로 대표팀의 첫 홈런까지 장식해 5-0으로 달아났고, 2사 주자 없는 상황에서 한번 더 타석에 들어선 김주원은 중전 안타를 또 날려 3안타 경기를 완성했다.

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이번 대표팀은 국제대회 경험이 부족해 우려를 샀다. 야수 13명 가운데 6명이 국제대회 첫 출전이었기 때문. 그중 경험이 가장 풍부한 김주원 김도영 노시환 문보경이 중심을 잡는 게 중요했는데, 경기 후반 타선이 터지면서 결승까지 흐름을 탈 발판을 충분히 마련했다.

팀동료들과 환호하는 윤동희 (오카자키[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 8회 말 투아웃 상황 한국 윤동희가 솔로홈런을 날리고 팀 동료와 환호하고 있다. 2026.9.21 dwise@yna.co.kr(끝)

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com