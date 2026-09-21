대만 수준이 높은 거야, 우리가 낮은 거야...한국 대참사 안길 뻔, 대만 20세 아쿼로 데려와야겠네

연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김용 기자] 실책 아니었다면 완벽.

이정도면 아시아쿼터로 영입해도 손색 없는 것 아닌가.

충격적인 대반전 투구였다. 실책만 아니었다면 한국 강타선을 5이닝 무실점으로 막는 내용이었다. 한국 야구 국가대표팀, 이겼다고 좋아할 때가 아니다.

Advertisement

한국은 21일 일본 아이치현 오카자키구장에서 열린 아이치-나고야 아시안게임 조별리그 1차전 대만전에서 5대0 완승을 거뒀다. 7회부터 답답했던 방망이가 터지며 점수차를 벌렸다. 그 기반에는 선발 곽빈(두산)과 7~8회 2이닝을 막은 조병현(SSG)의 눈부신 호투가 있었다.

만약 곽빈이 조금이라도 흔들렸다면, 경기가 어디로 흐를지 예측 불가였다. 대만의 20세 신예 선발이 엄청난 호투를 했기 때문이다.

Advertisement

대만은 한국전 프로 지명도 받지 못한 실업팀 소속 20세 우완 린이웨이를 선발로 내보냈다. 왕옌청(한화)이 투구 제한 이슈 속 한국전 등판하지 못했다. 대만이 도대체 무슨 생각으로 가장 강한 상대 한국전에 경험 없는 선수를 내보내는지 이해 불가였다.

Advertisement

연합뉴스

하지만 왜 대만이 이런 선택을 했는지 곧바로 알 수 있었다. 1회부터 김도영(KIA)을 헛스윙 삼진으로 돌려세우더니 삼자범퇴. 제구와 변화구 각이 나쁘지 않았다. 직구 구속은 140km 초중반대 그쳤지만, 로케이션이 훌륭했다.

Advertisement

2회 첫 실점을 했다. 하지만 유격수가 첫 타자 문보경의 평범한 땅볼을 실책으로 연결시키지 않았다면, 득점 확률은 매우 떨어졌을 것이다. 무사 1, 3루 대위기에서 희생 플라이 1실점을 한 린이웨이.

3~5이닝은 실점이 대수냐는 듯 다시 한국 타선을 농락했다. 5이닝 1실점. 비자책 실점. 아무리 낯선 투수라고 하지만, KBO리그 올스타급 타선의 자존심을 구겨놓은 투구였다.

Advertisement

대만 프로의 문턱이 얼마나 높은지 알 수 없지만, 이 정도면 웬만한 아시아쿼터 선수들보다 훨씬 나아보였다. 물론 구위적으로 크게 위협적이지 않았고, 상대하면 할수록 눈에 익어 공략 당할 확률도 높아지겠지만, 어찌됐든 매우 인상적인 투구였다. 심판의 존 성향을 파악 후 자유자재로 이용하는 제구력을 보면 KBO리그 ABS와도 매우 잘 맞을 유형이었다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com