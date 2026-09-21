'와! 한국 야구의 힘' 곽빈-조병현-박영현 난적 대만에 14K 무실점. 5-0 완승, 5회연속 金 보인다

한국야구대표팀 곽빈. 연합뉴스

문보경이 선취득점을 하고 더그아웃에 들어가고 있다. 연합뉴스

김주원이 안타치고 환호하고 있다. 연합뉴스

조병현이 두번째 투수로 나와 역투하고 있다. 연합뉴스

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[스포츠조선 권인하 기자]한국야구대표팀이 난적 대만에게 영봉승을 거두고 5회 연속 금메달을 향해 산뜻한 출발을 했다.

한국은 21일 일본 아이치현 오카자키구장에서 열린 아이치-나고야 아시안게임 야구 B조 예선 첫경기에서 대만을 5대0으로 물리쳤다. 대만과 함께 슈퍼라운드에 진출할 경우 1승을 안고 나가는 유리한 고지를 점령했다.

한국 마운드의 힘을 알 수 있는 경기였다. KBO리그 평균자책점(2.26)과 탈삼진(186개) 1위인 곽빈이 6이닝을 무안타 2볼넷 10탈삼진 무실점으로 막았고, 이후 조병현이 2이닝, 박영현이 1이닝을 무실점으로 끝냈다. 대만 타자들은 볼넷 2개만 얻었고 9회초 첫 안타를 치며 한국 투수 공략을 하지 못했다. 한국은 아쉽게 팀 노히트노런을 놓쳤다.

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처음 만난 린이웨이에게 1회말 삼자범퇴로 막힌 한국은 2회말 선취점을 뽑았다. 선두 4번 문보경이 유격수 송구 실책으로 출루한 뒤 김주원의 우전안타가 터져 무사 1,3루가 됐고, 1사후 조형우가 볼넷을 골라 만루의 결정적 기회가 왔다. 박재현이 좌익수 희생플라이를 쳐 1-0. 이어진 1사 1,3루서 김지찬이 우익수 플라이로 물러나 추가득점은 없었다.

1회와 2회를 가볍게 삼자범퇴로 잘 막은 곽빈은 1-0으로 앞선 3회초에 위기에 몰렸다. 선두 7번 가오위웨이와 풀카운트 승부끝에 아쉽게 볼넷을 허용. 그리고 8번 차이웨타이에게 던진 초구가 높게 떴고 이것을 포수 조형우가 잡지 못하고 뒤로 빠뜨려 무사 2루가 됐다.

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하지만 곽빈은 에이스다웠다. 2구째 번트를 댄 것이 높이 떴고, 어느새 앞으로 달려온 1루수 문보경이 잡아 1아웃. 9번 양보샹을 헛스윙 삼진으로 처리한 곽빈은 까다로운 1번 천천웨이마저 헛스윙 삼진으로 잡고 무실점을 이어나갔다.

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한국이 린이웨이를 공략하지 못해 추가점을 뽑지 못한 상황에서 곽빈은 여전히 난공불락의 피칭을 했다. 4회초 삼자범퇴에 이어 5회초엔 1사후 6번 천민츠에게 볼넷을 허용했지만 삼진과 유격수앞 땅볼로 이닝 종료. 곽빈은 6회초에도 삼진과 1루수앞 땅볼, 삼진의 삼자범퇴로 6회까지 무실점으로 마무리.

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문제는 타선. 5회까지 대만의 깜짝 선발 린이웨이를 상대로 단 1안타에 그치며 곽빈의 호투에 화답하지 못했다. 6회말 바뀐 투수 류즈롱에게도 삼자범퇴로 물러나며 답답한 흐름이 계속됐다.

7회말 드디어 추가점을 뽑으며 여유를 찾기 시작했다. 선두 문보경의 볼넷과 김주원의 안타로 무사 1,3루가 만들어졌고 박준순의 우월 2루타로 1점을 뽑아 2-0. 이어진 무사 2,3루서 조형우가 중견수 희생플라이를 쳐 3-0이 됐다. 8회말엔 김도영의 2루타와 문현빈의 2루수앞 땅볼, 노시환의 희생플라이로 1점을 더 냈고, 대타로 나온 윤동희가 좌월 쐐기 솔로포를 날렸다.

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한국은 불펜도 완벽했다. 조병현이 7회초 등판해 8회초까지 6명의 타자를 삼진 3개를 곁들이며 모두 범타로 잡아냈다. 9회초에 오른 마무리 박영현이 1사후 천천웨이에게 좌전안타를 맞아 팀 노히트노런을 놓쳤다. 2사후 황웨이셩에게 우전안타를 허용해 2사 1,2루가 됐지만 류지홍을 헛스윙 삼진으로 잡고 경기를 끝냈다.

한국은 22일엔 홍콩과 2차전을 갖는다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com