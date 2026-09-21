롯데는 한동희를 어떻게 키워냈나 → 결국은 기술 아닌 마음가짐

롯데 한동희. 사진=한동훈 기자

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[스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠 한동희가 올 시즌 드디어 잠재력을 만개했다.

얼마나 꾸준하게 보여줄 수 있느냐가 늘 숙제였다. 파워는 이미 유명했던 선수다. 한동희는 결과에 대한 부담에서 벗어나면서 한 단계 올라선 것 같다고 돌아봤다.

한동희는 2026시즌 15경기를 남긴 시점에 커리어하이를 달성했다. 심지어 부상 때문에 시즌 초반 1개월 넘게 결장했다. 한동희는 94경기 타율 3할 OPS(출루율+장타율) 0.892에 21홈런 68타점을 기록했다. 데뷔 첫 20홈런과 함께 OPS 0.900 돌파까지 노린다. 장타율도 0.527을 기록해 처음으로 0.500을 넘겼다.

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김태형 롯데 감독은 "4번 타자로 무게감도 있다. 이제 4번 타자가 된 것 같다"며 한동희를 인정했다. 한동희는 "30홈런을 치러 가기 위한 과정이라 생각한다. 그래도 기분은 좋다"고 기뻐했다.

가장 큰 전환점은 마음가짐을 바꾸면서 찾아왔다. 특별한 기술을 깨우친 게 아니다.

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한동희는 "결과에 스트레스를 받았다. 그런데 결과가 매번 좋을 수는 없다. 결과를 생각하기보다 그냥 타석에서 제가 할 수 있는 것만 해 나가자고 마음을 먹었다. 그런 부분이 좋아진 것 같다"고 돌아봤다.

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김 감독은 한동희가 과거에는 생각이 많았다고 짚었다. 김 감독은 "앞 타석 결과가 안 좋았을 때 다음 타석까지 이어졌다. 오히려 상대는 그걸 또 이용하고 거기에 당하는 경우가 굉장히 많았다"고 설명했다.

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한동희는 모든 타석에 잘 쳐야 한다는 강박에서 벗어났다.

한동희는 "감독님 코치님들께서 네 번 나와서 한 번 잘 치면 된다고 말씀을 하셨다. 결과에 신경 쓰지 않고 그냥 보이면 과감하게 쳤다. 그래서 이렇게 좋은 성적도 나오고 결과도 따라오는 것 같다"고 밝혔다.

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김 감독은 "지금은 본인에게 확신이 든 것 같다. 같은 페이스를 유지한다. 물론 늘 자기 생각대로 되지는 않겠지만 대처하는 자세가 많이 달라졌다"고 칭찬했다.

21일 잠실구장에서 열린 두산과 롯데의 경기. 롯데 한동희가 안타를 날리고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.21/

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 롯데 한동희가 타격 훈련을 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

11일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 8회초 2사 롯데 한동희가 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.11/

한동희는 타석에서 자세 뿐만 아니라 일상 생활 자체를 단순화했다.

한동희는 "매일 똑같이 움직인다. 사우나 갔다가 출근해서 스트레칭하고 웨이트하고 트라젝트(첨단 피칭 머신)랑 전력분석 하고 경기 전에 다시 스트레칭 한다. 올해 초에 한 번 다치고 나서 지금 부상이 없기 때문에 그렇게 루틴을 잡아가고 있다"고 설명했다.

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다만 팀 성적 때문에 마냥 웃을 수만은 없다. 롯데는 올 시즌도 가을야구에서 멀어졌다. 롯데의 마지막 포스트시즌은 2017년이다. 한동희는 2018년에 입단했다.

한동희는 "풀타임을 뛰지 못한 게 제일 아쉽다. 아직 시즌 남았다. 더 단단하게 준비해서 내년에 더 잘하겠다. 프로라면 이겨야 한다. 남은 경기도 최대한 많이 이기도록 다 함께 힘을 합치겠다"고 각오를 다졌다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com