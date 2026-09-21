롯데는 한동희를 어떻게 키워냈나 → 결국은 기술 아닌 마음가짐

[스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠 한동희가 올 시즌 드디어 잠재력을 만개했다.
얼마나 꾸준하게 보여줄 수 있느냐가 늘 숙제였다. 파워는 이미 유명했던 선수다. 한동희는 결과에 대한 부담에서 벗어나면서 한 단계 올라선 것 같다고 돌아봤다.
한동희는 2026시즌 15경기를 남긴 시점에 커리어하이를 달성했다. 심지어 부상 때문에 시즌 초반 1개월 넘게 결장했다. 한동희는 94경기 타율 3할 OPS(출루율+장타율) 0.892에 21홈런 68타점을 기록했다. 데뷔 첫 20홈런과 함께 OPS 0.900 돌파까지 노린다. 장타율도 0.527을 기록해 처음으로 0.500을 넘겼다.
김태형 롯데 감독은 "4번 타자로 무게감도 있다. 이제 4번 타자가 된 것 같다"며 한동희를 인정했다. 한동희는 "30홈런을 치러 가기 위한 과정이라 생각한다. 그래도 기분은 좋다"고 기뻐했다.
가장 큰 전환점은 마음가짐을 바꾸면서 찾아왔다. 특별한 기술을 깨우친 게 아니다.
한동희는 "결과에 스트레스를 받았다. 그런데 결과가 매번 좋을 수는 없다. 결과를 생각하기보다 그냥 타석에서 제가 할 수 있는 것만 해 나가자고 마음을 먹었다. 그런 부분이 좋아진 것 같다"고 돌아봤다.
김 감독은 한동희가 과거에는 생각이 많았다고 짚었다. 김 감독은 "앞 타석 결과가 안 좋았을 때 다음 타석까지 이어졌다. 오히려 상대는 그걸 또 이용하고 거기에 당하는 경우가 굉장히 많았다"고 설명했다.
한동희는 모든 타석에 잘 쳐야 한다는 강박에서 벗어났다.
한동희는 "감독님 코치님들께서 네 번 나와서 한 번 잘 치면 된다고 말씀을 하셨다. 결과에 신경 쓰지 않고 그냥 보이면 과감하게 쳤다. 그래서 이렇게 좋은 성적도 나오고 결과도 따라오는 것 같다"고 밝혔다.
김 감독은 "지금은 본인에게 확신이 든 것 같다. 같은 페이스를 유지한다. 물론 늘 자기 생각대로 되지는 않겠지만 대처하는 자세가 많이 달라졌다"고 칭찬했다.
한동희는 타석에서 자세 뿐만 아니라 일상 생활 자체를 단순화했다.
한동희는 "매일 똑같이 움직인다. 사우나 갔다가 출근해서 스트레칭하고 웨이트하고 트라젝트(첨단 피칭 머신)랑 전력분석 하고 경기 전에 다시 스트레칭 한다. 올해 초에 한 번 다치고 나서 지금 부상이 없기 때문에 그렇게 루틴을 잡아가고 있다"고 설명했다.
다만 팀 성적 때문에 마냥 웃을 수만은 없다. 롯데는 올 시즌도 가을야구에서 멀어졌다. 롯데의 마지막 포스트시즌은 2017년이다. 한동희는 2018년에 입단했다.
한동희는 "풀타임을 뛰지 못한 게 제일 아쉽다. 아직 시즌 남았다. 더 단단하게 준비해서 내년에 더 잘하겠다. 프로라면 이겨야 한다. 남은 경기도 최대한 많이 이기도록 다 함께 힘을 합치겠다"고 각오를 다졌다.
한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com