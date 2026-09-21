롯데 2군을.. 윤동희 왜 뽑았냐고? → 류지현 호 기막힌 용병술, 결과로 '국제용' 증명했다

팀동료들과 환호하는 윤동희 (오카자키[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 8회 말 투아웃 상황 한국 윤동희가 솔로홈런을 날리고 팀 동료와 환호하고 있다. 2026.9.21 dwise@yna.co.kr(끝)

윤동희 솔로포 (오카자키[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 8회말 2사 주자 없는 상황 대한민국 윤동희가 솔로홈런을 친 뒤 세리머니를 하고 있다. 2026.9.21 dwise@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠 윤동희(23)가 자신이 왜 국가대표에 뽑혔는지 결과로 증명했다.

윤동희는 21일 일본 아이치현 오카자키구장에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구 B조 예선 1차전 대만전 대타로 출격, 승부에 쐐기를 박는 솔로 홈런을 폭발했다. 우리나라는 5대0으로 완승했다. 류지현 대표팀 감독의 용병술이 완벽하게 적중했다.

지난 6월 대표팀 명단이 발표됐을 때 윤동희 이름 석 자는 적지 않은 물음표를 낳았다. 윤동희는 2022 항저우 아시안게임의 영웅이었지만 올 시즌은 부진했다. 최종 엔트리가 공개된 6월 11일에도 윤동희는 2군에 있었고 소집일인 9월 14일에도 윤동희는 2군에 있었다.

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시즌 초반에는 골반 부상을 당했다고 해도 7월 이후에는 변명의 여지 없이 슬럼프였다. 윤동희는 2026시즌 KBO리그 75경기 284타석 타율 2할4푼1리 출루율 3할3푼5리에 그쳤다. 윤동희는 지난 3일 1군에서 제외된 채 2군에 머물다가 대표팀에 합류했다.

국제전 활약이 대단했다고 하기에는 3년 전 일이다. 25세 이하 우타 외야수가 부족하다고 하면 와일드카드를 뽑으면 될 일이다.

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그런데 류지현 호는 윤동희에 대한 최소한의 확신이 있었다. 막연한 바람 또는 울며 겨자먹기로 뽑은 게 아니었다. '윤동희가 대만 투수 공을 잘 치고 처음 보는 투수에 대한 적응력이 빠르다'는 전력 분석을 근거로 결단을 내렸다.

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팀동료들과 환호하는 윤동희 (오카자키[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 8회 말 투아웃 상황 한국 윤동희가 솔로홈런을 날리고 팀 동료와 환호하고 있다. 2026.9.21 dwise@yna.co.kr(끝)

윤동희 솔로포 (오카자키[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 8말 2사 윤동희가 솔로홈런을 친 뒤 그라운드를 돌고 있다. 2026.9.21 eastsea@yna.co.kr(끝)

솔로포 환호하는 윤동희 (오카자키[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 8회 말 투아웃 상황 한국 윤동희가 솔로홈런을 날리고 환호하며 운동장을 돌고 있다. 2026.9.21 dwise@yna.co.kr(끝)

류지현 감독은 윤동희에게 직접 기회를 줬다.

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4-0으로 앞선 8회말 2사 주자 없는 상황. 4번타자 정준재 타석이었다.

지명타자 자리라 굳이 바꾸지 않아도 됐다. 문보경의 타순이었는데 대주자로 들어간 정준재까지 차례가 왔던 것이다. 정준재는 올 시즌 타율 2할7푼1리 출루율 3할4푼7리를 기록했다. 타율 출루율 모두 윤동희 보다 높았다.

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하지만 류 감독은 대타 카드를 썼다. 윤동희가 등장했다. 윤동희는 초구부터 방망이를 힘차게 돌리며 자신감을 표출했다. 예사롭지 않은 공격이 될 것임을 암시했다. 윤동희는 풀카운트 승부 끝에 시원한 한 방을 폭발했다. 좌중간 담장을 훌쩍 넘기는 솔로 홈런을 터뜨렸다. 대표팀은 5-0으로 달아나며 승리를 예감했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com