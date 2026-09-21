"우리는 왜 곽빈같은 투수 없나" 대만 선수도 한탄 "노히트 1회부터 예상했다"

21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 1회초 대한민국 선발투수 곽빈이 역투하고 있다. 2026.9.21 연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]"대만에는 그런 투수가 없다."

'국대 에이스' 곽빈의 완벽한 투구에 대만 타자들이 완벽하게 눌렸다. 대만에서 유일하게 안타를 친 타자도 한탄을 했다.

아이치-나고야 아시안게임 한국 야구 대표팀은 21일 대만과의 조별리그 첫 경기에서 5대0으로 완승을 거뒀다. 막판 터진 타선도 힘이 됐지만, 무엇보다 1선발로 나선 곽빈의 6이닝 노히트 10탈삼진 2볼넷 무실점 완벽투가 승리의 원동력이었다. 곽빈은 이날 최고 157km에 달하는 강속구로 대만 타선을 제압했고, 단 한개의 안타도 허용하지 않았다.

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곽빈을 상대할때부터 꼬인 대만은 한국의 불펜인 조병현을 상대로도 2이닝 동안 안타를 기록하지 못했다. 그리고 마지막 9회초 등판한 박영현이 1아웃을 잡은 이후 천천웨이에게 첫 안타를 허용했다. 이 안타가 대만의 팀 첫 안타였다. 2사 후 박영현이 다시 황웨이셩에게 1루와 2루 사이로 빠져나가는 두번째 안타를 허용했으나 류지홍을 헛스윙 삼진 처리하면서 실점은 하지 않고 경기를 끝냈다. 대만은 2안타 영봉패라는 굴욕을 당하고 말았다.

경기 후 천천웨이는 'ET투데이'와의 인터뷰에서 "너무 못하는 모습을 보이고 싶지 않았다. 마지막 타석에 들어섰을때 오직 한가지 생각만 했다. 팀 분위기를 위해 반드시 첫 안타를 쳐야한다는 생각이었다"며 9회 당시의 각오를 밝혔다.

21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 6회초 1사 주자없는 상황 대한민국 선발투수 곽빈이 대만 천천웨이의 땅볼 때 노시환으로부터 공을 받아 1루에서 타자주자를 아웃시키고 있다.. 2026.9.21연합뉴스

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대만은 자칫 노히트 패배를 당할 뻔 했다. 그에 대해 천천웨이는 씁쓸하게 웃으며 "(노히트가 될 수도 있다는 것을)1회부터 알았다"고 답했다는 후문이다.

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천천웨이는 "상대 투수의 수준을 따라갈 수 없을 것 같다. 물론 아직 진짜 중요한 경기는 시작되지 않았다. 비록 이기지 못해서 아쉽지만, 적어도 안타를 하나도 못친 것은 아니라는 점에서 기분이 좀 나아진 것 같다"고 각오를 다졌다.

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그는 또 "한국과 결승전에서 다시 만날 가능성도 있다"면서 "곽빈의 투구는 정말 훌륭하다. 그는 직구 뿐만 아니라 변화구까지 위력적이다. 현재 대만에는 평균 150km 이상의 구속을 유지하면서 곽빈처럼 완벽한 제구력과 변화구 구사력을 구사할 수 있는 투수가 없다. 오늘 체인지업을 두세번 놓쳤다. 그런 체인지업을 치는 것은 정말 쉽지 않다. 이번 기회를 통해 대만 선수들이 해외 강팀들을 다시 분석할 수 있는 기회가 될 것이다. 우리도 그들을 넘어 상대할 방법을 찾아야 한다"면서 아시안게임을 통해 대만 선수들이 한단계 더 발전해야 한다며 분발을 촉구했다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com