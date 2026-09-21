"우리는 왜 곽빈같은 투수 없나" 대만 선수도 한탄 "노히트 1회부터 예상했다"

[스포츠조선 나유리 기자]"대만에는 그런 투수가 없다."
'국대 에이스' 곽빈의 완벽한 투구에 대만 타자들이 완벽하게 눌렸다. 대만에서 유일하게 안타를 친 타자도 한탄을 했다.
아이치-나고야 아시안게임 한국 야구 대표팀은 21일 대만과의 조별리그 첫 경기에서 5대0으로 완승을 거뒀다. 막판 터진 타선도 힘이 됐지만, 무엇보다 1선발로 나선 곽빈의 6이닝 노히트 10탈삼진 2볼넷 무실점 완벽투가 승리의 원동력이었다. 곽빈은 이날 최고 157km에 달하는 강속구로 대만 타선을 제압했고, 단 한개의 안타도 허용하지 않았다.
곽빈을 상대할때부터 꼬인 대만은 한국의 불펜인 조병현을 상대로도 2이닝 동안 안타를 기록하지 못했다. 그리고 마지막 9회초 등판한 박영현이 1아웃을 잡은 이후 천천웨이에게 첫 안타를 허용했다. 이 안타가 대만의 팀 첫 안타였다. 2사 후 박영현이 다시 황웨이셩에게 1루와 2루 사이로 빠져나가는 두번째 안타를 허용했으나 류지홍을 헛스윙 삼진 처리하면서 실점은 하지 않고 경기를 끝냈다. 대만은 2안타 영봉패라는 굴욕을 당하고 말았다.
경기 후 천천웨이는 'ET투데이'와의 인터뷰에서 "너무 못하는 모습을 보이고 싶지 않았다. 마지막 타석에 들어섰을때 오직 한가지 생각만 했다. 팀 분위기를 위해 반드시 첫 안타를 쳐야한다는 생각이었다"며 9회 당시의 각오를 밝혔다.
대만은 자칫 노히트 패배를 당할 뻔 했다. 그에 대해 천천웨이는 씁쓸하게 웃으며 "(노히트가 될 수도 있다는 것을)1회부터 알았다"고 답했다는 후문이다.
천천웨이는 "상대 투수의 수준을 따라갈 수 없을 것 같다. 물론 아직 진짜 중요한 경기는 시작되지 않았다. 비록 이기지 못해서 아쉽지만, 적어도 안타를 하나도 못친 것은 아니라는 점에서 기분이 좀 나아진 것 같다"고 각오를 다졌다.
그는 또 "한국과 결승전에서 다시 만날 가능성도 있다"면서 "곽빈의 투구는 정말 훌륭하다. 그는 직구 뿐만 아니라 변화구까지 위력적이다. 현재 대만에는 평균 150km 이상의 구속을 유지하면서 곽빈처럼 완벽한 제구력과 변화구 구사력을 구사할 수 있는 투수가 없다. 오늘 체인지업을 두세번 놓쳤다. 그런 체인지업을 치는 것은 정말 쉽지 않다. 이번 기회를 통해 대만 선수들이 해외 강팀들을 다시 분석할 수 있는 기회가 될 것이다. 우리도 그들을 넘어 상대할 방법을 찾아야 한다"면서 아시안게임을 통해 대만 선수들이 한단계 더 발전해야 한다며 분발을 촉구했다.
나유리 기자 youll@sportschosun.com