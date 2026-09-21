190㎝대 거구 파이어볼러 득세→1R부터 야수 집중…10팀10色 드래프트, 가장 웃은 팀은?

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. 지명된 선수들이 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

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[스포츠조선 고재완 기자] 총 1280명이 문을 두드린 '2027 KBO 신인 드래프트'가 21일 막을 내렸다. 전체 1순위 하현승(키움)의 영예로운 호명부터 메이저리거 최지만(KT)의 2라운드 깜짝 지명까지, 이번 드래프트는 향후 10년 KBO리그의 판도를 좌우할 지각변동의 시작점이었다.

올해 신인 드래프트의 전체적인 흐름은 크게 세 가지 키워드로 압축된다. '190㎝·150㎞ 이상' 거구 파이어볼러들의 득세, 상위 라운드 야수 집중(두산·KIA·NC 1R 야수 지명), '즉시 전력' 대졸 자원 및 중고 대어의 전략적 상위 배치다.

10개 구단은 무조건적인 '투수 우선주의'에서 벗어나 각자의 팀 사정과 홈구장 환경(청라돔·잠실 신구장 등), 뎁스 불균형을 치밀하게 계산한 맞춤형 지명표를 작성했다.

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2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. 키움에 지명된 선수들이 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

키움 히어로즈는 기존 'BPA(최고 기량)' 원칙을 고수했다. 1라운드부터 11라운드까지 순번 내 가장 뛰어난 선수를 선택하는 'BPA(Best Player Available)' 기조를 유지했다. 투수 8명, 내야수 2명, 외야수 1명을 고루 뽑으며 마운드 재건에 무게를 실었다.

전체 1순위 하현승의 합류는 단숨에 안우진-알칸타라와 함께 리그 최강의 1~3선발을 완성할 가능성을 높인다. 2라운드 내야수 최우준(경북고)은 공수주 밸런스가 뛰어난 차세대 주전 유격수 자원이며, 3라운드 김민준(경동고, 190㎝)과 4R 김정현(휘문고, 188㎝) 등 190㎝에 육박하는 장신 우완들을 연달아 품어 마운드 높이를 끌어올렸다.

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. 두산에 지명된 선수들이 김태룡 단장과 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

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두산 베어스는 상위 라운드에서 확실한 코어 야수를 뽑고, 중하위 라운드에서 다음 세대 투수를 보강하는 '선(先)야수 후(後)투수' 전략을 밀어붙였다.

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3년 연속 1라운드 야수 지명의 결실인 김지우(서울고, 내야수)는 향후 지어질 신축 잠실야구장에서 30홈런 이상을 쏘아 올릴 차세대 프랜차이즈 거포로 낙점됐다. 2라운드 설재민(덕수고, 포수)은 타격 능력이 워낙 탁월해 송구 동작만 다듬는다면 '제2의 양의지'로 성장할 재목이다. 3R 정현우와 4R 이석영은 우수한 트래킹 데이터와 제구력을 겸비해 선발진의 미래를 밝힌다.

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. KIA에 지명된 선수들이 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

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KIA 타이거즈는 상위 라운드에서 장타력을 갖춘 내야 코어 자원을 최우선 확보하고, 대졸 최상위 투수를 빠르게 낚아채 즉시 전력화에 초점을 맞췄다. 포수 2명을 배치해 안방 뎁스도 정비했다.

1R 내야수 이호민(경남고)은 U-18 아시아선수권 타점·득점왕에 오른 우타 거포로, 김도영과 함께 호랑이 타선의 중심을 이끌 핵이다. 2R 곽병진(부산과기대)과 4R 이종걸(동원과기대)은 140㎞ 후반의 강속구와 노련한 경기 운영을 갖춰 내년 시즌 1군 불펜에 즉시 투입될 즉시 전력감이다. 청룡기 5관왕 3라운드 노민혁(마산용마고)의 멀티 유틸리티 능력도 기대를 모은다.

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2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. 롯데에 지명된 선수들이 박준혁 단장과 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

롯데 자이언츠는 확실한 희소성을 지닌 좌완 선발 유망주를 1R에 잡은 뒤, 외야-포수-내야로 이어지는 센터라인 강화와 공격적인 제구력을 지닌 투수진 수혈에 집중했다. 1R 박근서(서울디자인고)는 최고 150㎞에 육박하는 구속과 뛰어난 이닝 소화력으로 사직의 차세대 좌완 에이스로 육성된다. 2R 외야수 배종윤(광주일고)은 폭넓은 수비 범위와 빠른 발, 정확한 타격을 갖춘 차세대 주전 중견수 재목이다. 3R 대구고 좌완 이현민의 독특한 낮은 팔 각도와 4R 원지우(강릉고, 포수)의 청대급 안방 리드도 롯데의 뎁스를 두텁게 한다.

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. KT에 지명된 선수들이 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

KT 위즈는 사전 시뮬레이션에서 높게 평가한 선수들을 순번에 맞춰 흔들림 없이 수확했다. 미래 좌완 선발 확보와 수원 홈구장에 맞춘 파괴력 있는 베테랑 수혈이 백미였다.

1R 좌완 이승원(유신고)은 뛰어난 피지컬에 안정적인 제구력을 겸비해 KT 선발진의 좌완 기둥으로 기대를 모은다. 2R에서 전격 지명한 최지만(울산 웨일즈)은 타자 친화적인 위즈파크에서 즉시 두 자릿수 홈런을 때려낼 수 있는 최고의 즉시전력이다. 3R 김지율(충암고)의 합류로 투수진의 깊이도 더했다.

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2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. NC에 지명된 선수들이 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

NC 다이노스는 외야 센터를 책임질 5툴 유망주를 1R에 선점하고, 투수는 '제구력과 존 공략'이 확실한 선수 위주로 선발했다. 상위 지명 후보로 꼽았던 선수들을 계획대로 모두 낚아챘다. 1R 외야수 박보승(경남고)은 전 방향 타구 생산 능력을 갖춘 스프레이 히터로 주전 중견수 0순위 후보다. 2R 내야수 우주로(대전고)는 펀치력을 갖춘 내야 전천후 자원이며, 3R 좌완 임준원(강릉고)과 트레이드 지명권으로 뽑은 3R 외야수 황성현(덕수고)은 NC 타선에 엄청난 중량감을 더해줄 전망이다.

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. 삼성에 지명된 선수들이 이종열 단장과 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

삼성 라이온즈는 지명 순번에서 팀에 가장 부합하는 최상의 기량을 뽑았다. 투수는 경기 운영과 커맨드, 야수는 컨택과 장타력에 집중했다. 1R 우완 김민훈(광주진흥고)은 청소년 대표팀 한일전 위기를 넘어서며 큰 경기 검증을 마쳤다. 수직 무브먼트와 커맨드가 최상위권이다. 2R 우완 임영주(부산과기대)는 대학 무대 우승 MVP 출신으로 슬라이더, 체인지업 완성도가 높아 즉시 1군 전력으로 활용 가능하다. 3라운드 지명권이 없었음에도 4R 내야수 김용휘(휘문고)로 탄탄한 센터라인 백업을 채웠다.

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. SSG에 지명된 선수들이 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

SSG 랜더스는 2028년 청라돔 시대를 이끌 유망주 육성에 초점을 맞췄다. 특히 팀 마운드의 최대 약점이었던 '좌완 뎁스'를 메우기 위해 상위 라운드에서 타깃 좌완들을 독식했다. 1R 좌완 이윤성(마산고)은 강력한 구위와 스태미나로 1군 불펜 투입이 가장 빠를 것으로 기대된다. 2R 곽도현(부산공고)은 피지컬이 압도적인 특급 원석이며, 3R 용석민(경동고)과 4R 신형승(청원고)까지 수준급 좌완 투수를 연달아 쓸어 담아 청라돔 마운드의 기틀을 세웠다.

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. 한화에 지명된 선수들이 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

한화 이글스는 지난해 우수한 야수 자원을 확보했던 만큼, 올해는 철저하게 150㎞대 빠른 공과 높은 탈삼진 능력을 갖춘 '투수 자원 확보'에 올인했다. 설악고 창단 첫 1라운더 신화를 쓴 1R 우완 민주홍은 150㎞ 강속구와 높은 탈삼진율을 자랑하는 즉시 전력감이다. 2R 우완 이준우(유신고)는 프로급 스플리터와 구속 상승 여력을 갖췄고, 3R 좌완 박찬희(유신고)까지 더해져 독수리 마운드의 영건 파이어볼러 계보를 완벽히 잇게 됐다.

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. LG에 지명된 선수들이 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

LG 트윈스는 10번째라는 늦은 순번 속에서도 150㎞ 우완 파이어볼러 2명, 올 시즌 대학 랭킹 1위 공격형 포수, 준척급 외야수를 전략대로 모두 품었다. 1R 우완 윤예성(인창고)은 탄탄한 체격에서 나오는 150㎞ 직구와 큰 각도의 낙차 큰 커브가 일품인 대형 선발 자원이다. 2R 임호윤(휘문고) 역시 볼 끝 회전력이 우수하다. 특히 3R 포수 김동주(연세대)는 장타력과 강한 어깨를 모두 갖춰 LG 안방의 장기적인 후계자로 큰 기대를 모은다.

1280명의 땀방울이 110명의 선택으로 응축된 2027 신인 드래프트. 각 구단이 던진 10가지 색깔의 승부수가 내년 KBO리그 지도를 어떻게 쓸지 관심이 모아지고 있다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com