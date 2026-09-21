박준현, 신재인, 오재원, 이강민의 현실을 보라...'역대급' 하현승도, 아직은 한 명의 신인일 뿐

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. 키움에 1라운드 지명된 부산고 하현승이 소감을 말하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

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[스포츠조선 김용 기자] 제 아무리 하현승이라도 신인은 신인일 뿐.

지난해 이맘 때다. 2026 KBO 신인드래프트가 열린 후 난리가 났다. 상위 순번에 뽑힌 신인 선수들이, 루키 시즌 리그 판도를 바꿀 것 같은 평가가 이어졌다. 메이저리그 구단들의 오퍼를 마다하고, KBO리그를 선택한 선수들도 있었고 당장 주전급이라는 평가를 받는 선수들도 수두룩했다.

박준현(키움) 신재인(NC) 오재원(한화) 전체 1~3번에 뽑힌 선수들, 지금은 어떤 위치에 있는지 보자. 박준현은 키움 팀 특성상 꾸준히 기회를 받지만 1승9패 처참한 성적이다. 오재원도 개막전 주전 중견수로 낙점받았지만, 오래가지 못했다. 유격수 자리가 공석이라 주전으로 키우겠다는 선언에 깜짝 활약을 했던 KT 위즈 이강민도 자취를 감춘지 오래다. 오히려 후반기 SSG 랜더스 투수 김민준이 기대 이상의 활약을 하고 있다. 처음에는 큰 주목을 받지 못했던 삼성 라이온즈 장찬희가 오히려 꾸준하다.

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이들 뿐 아니다. 전면드래프트 전환 후 2023년 김서현(한화), 2024년 황준서(한화), 2025년 정현우(키움)가 전체 1순위 영광을 안았지만 모두 우여곡절을 겪고 있는 중이다. 정현우보다 앞선다는 평가를 받던 정우주(한화)도 마찬가지다. 이들도 입단할 때는 KBO리그를 '씹어먹을' 기세로 당차게 들어왔었다.

10일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 2회말 박준현이 세베리노에 중월 선제 솔로홈런을 허용한 후 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.10/

그래서 2027 신인드래프트 전체 1순위 지명 영광을 안은 하현승(키움)에 모든 관심이 쏠리고 있다. 키 1m94의 압도적 신체 조건, 그 타고난 몸을 이용할 줄 아는 야구 센스까지 갖췄다는 평이다. 여기에 보너스로 얼굴까지 잘생겼다. 스카우트 사이에서도 '하현승은 다르다', '역대급 재능을 타고났다'고 입을 모은다. 여기에 뉴욕 양키스가 무려 300만달러 영입 제안을 한 점, 그리고 투-타 이도류 도전 분위기가 감지되니 이슈의 중심에 설 수밖에 없다. 그동안 투-타 겸업을 입에 올렸던 어린 선수들이 나오면 대부분 '아직 이르다'는 냉정한 평가가 대부분이었지만, 하현승에게는 그렇게 냉혹한 잣대를 들이대지 않고 있는 분위기다. 일단 도전을 해볼 수 있는 환경이 조성되고 있다. 키움 설종진 단장은 하현승을 호명하며 "부산고 야수 겸 투수"라고 명확하게 말했다. 구단의 의지가 드러나는 부분이다.

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. 키움에 1라운드 지명된 부산고 하현승이 유니폼을 입고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

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하지만 결국 하현승도 내년 첫 선을 보이는 신인일 뿐이다. 그의 구위가 프로 선배 타자들을 얼마나 압도할지, 그의 배트 스피드가 선배 투수들의 공을 어떻게 이겨낼지는 지켜봐야 한다. 다른 역대 신인 선수들보다, 성공 가능성이 조금 더 높다는 것 뿐이지 무조건 성공한다는 보장은 없다는 의미다. 또 지금의 스카우팅 리포트가 현실로 구현될지도 지켜봐야 한다. 황준서, 정현우가 등장했을 때 150km 이상의 강속구를 뿌리고 경기 운영까지 되는 완성형 좌완이라는 평가들이 지배적이었다. 하지만 실제 두 사람이 프로에서 던지는 모습은, 전혀 그렇지 않았다.

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2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. 키움에 1라운드 지명된 부산고 하현승이 허승필 단장과 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

스프링 캠프부터 시범경기, 그리고 정규시즌 첫 출전까지 뚜껑은 열어봐야 감을 잡을 수 있다. 또 어설프게 투-타 겸업에 도전했다 이도저도 아닌 상황을 맞이할 수도 있다. 선수와 구단이 방향을 잘 잡아야 한다.

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그래도 긍정적인 건 하현승의 자세다. 하현승은 영광의 1순위 지명을 받은 뒤 "준비를 잘해서 빨리 1군에 올라가고 싶다"고 소감을 밝혔다. 자신이 바로 1군 선수가 아니라고 하며, 스스로를 낮춘 겸손의 표현이 매우 인상적이었다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com