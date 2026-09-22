와 '전세기' 이어 '대박' 세리머니 나왔다…산 아닙니다! 이번에는 '금메달' 따겠습니다 [나고야 LIVE]

김도영의 세리머니 (오카자키[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 8히말 선두타자로 나선 대한민국 김도영이 2루타를 때려낸 뒤 세리머니 하고 있다. 2026.9.21 eastsea@yna.co.kr(끝)

분위기 좋은 대한민국 (오카자키[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 2회말 1사 만루 박재현의 1타점 희생플라이에 첫 득점을 올린 문보경이 류지현 감독 등 코칭스태프의 축하를 받고 있다. 2026.9.21 eastsea@yna.co.kr(끝)

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[오카자키=스포츠조선 이종서 기자] 역시 주장은 달랐다. 노시환(한화 이글스)이 또 하나의 '대박' 세리머니를 만들었다.

5회 연속 금메달을 목표로 하는 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구 대표팀. 대회를 앞둔 선수들은 한 가지 고민에 빠졌다.

세리머니 이야기였다. 통일된 세리머니는 결속을 다지고 분위기를 올릴 수 있었다. 확실한 의미가 중요했다.

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여러 의견이 나왔다. 소집 다음날인 15일 곽빈은 "(김)도영이 세리머니를 하면 좋을 것 같다. 또 요새 핫하기도 하지 않나"라고 이야기했다.

다만, 김도영은 "반대다. 선수 개인의 세리머니다. 똘똘 뭉쳐야 하니 그런 세리머니는 조금 아쉬운 것 같다. 다시 하나를 만들어야 하지 않을까라는 생각한다"고 밝혔다.

17일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치 나고야 아시안게임 야구대표팀과 상무의 연습경기. 1루수로 나선 노시환이 수비위치로 향하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.17/

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출국 하루 전까지 세리머니는 나오지 않았다. 주장 노시환은 "대회 당일에 보라"고 말을 아껴왔다.

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22일 마침내 베일이 벗겨졌다. 한국은 21일 일본 아이치현 오카자키구장에서 열린 대만과의 B조 예선 1차전에서 5대0으로 승리했다.

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안타가 나오는 순간. 선수들은 두 손을 모아 산을 그렸다.

'산'이 아니었다. 경기를 마친 뒤 노시환은 "금(金)을 뜻한다"고 밝혔다. 5회 연속 금메달을 향한 강한 의지를 표현한 것이었다.

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아이디어의 주인공은 노시환. 세리머니 창시 경력자다.

9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 2회초 무사 1루 문보경이 선제 2점홈런을 치고 베이스를 돌고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.09/

지난 3월 열린 월드베이스볼클래식(WBC)에서 한국 대표팀은 세리머니로 많은 화제가 됐다. 일본에서 조별리그를 진행한 가운데 본선은 마이애미에서 열렸다. 예선전을 통과하면 전세기를 타고 미국으로 이동할 수 있다. 2009년 준우승 이후 본선 진출을 하지 못했던 한국은 '전세기를 타겠다'는 강한 열망을 내비쳤다.

간절함은 세리머니로 이어졌다. 두 팔을 양쪽으로 뻗으면서 비행기를 만들었다. 세리머니대로 대표팀은 전세기를 타고 본선 무대를 밟았다.

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당시 세리머니를 만든 주인공도 노시환이었다. 노시환은 "이정후(샌프란시스코 자이언츠) 형이 야수들을 모아놓고 세리머니로 무엇을 하면 좋겠냐고 묻더라"라며 "우리 목표는 조별리그를 통과해 미국 마이애미로 가는 것이니 손가락으로 마이애미의 'M'을 만들거나, 전세기를 타러 가자는 의미에서 비행기 세리머니를 하자고 제안했다"고 밝혔다.

무실점 피칭 이어가는 곽빈 (오카자키[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 3회초 무실점으로 이닝 마친 대한민국 선발투수 곽빈이 더그아웃으로 향하고 있다. 2026.9.21 eastsea@yna.co.kr(끝)

금메달을 목표로 하는 대표팀은 첫 경기인 21일 대만전에서 5대0으로 완벽한 승리를 거뒀다.

곽빈의 완벽한 피칭이 발판이 됐다. 곽빈은 안타를 한 방도 맞지 않은 채 6이닝을 무실점으로 틀어막았다. 볼넷 2개가 출루의 전부. 삼진은 10개 잡았다.

타선은 다소 늦긴 했지만, 확실하게 터졌다. 2회말 문보경이 실책으로 나간 가운데 김주원의 안타가 나왔다. 박준순이 뜬공으로 물러난 가운데 조형우의 볼넷과 박재현의 좌익수 희생플라이로 1-0 리드를 잡았다.

6회까지 침묵했던 타선은 7회부터 터지기 시작했다.

7회말 문보경이 볼넷을 얻어냈고, 정준재를 대주자로 냈다. 김주원이 안타를 치면서 1,3루가 만들어졌고, 이후 박준순의 적시 2루타와 조형우의 희생플라이가 터졌다.

8회말 김도영의 2루타와 문현빈의 진루타, 노시환의 희생플라이로 한 점을 더했다. 대타 윤동희가 홈런을 터트렸고, 점수는 5-0으로 벌어졌다.

7회초 올라온 조병현이 8회초까지 무실점으로 지켰고, 9회초 박영현이 무실점으로 막아내면서 승리를 완성했다.

경기를 마친 뒤 류지현 대표팀 감독은 "역시 단기전 메이저대회란 압박감, 첫 경기가 어렵다. 젊은 선수들이 초반에는 긴장감이 많은 모습도 있었지만 5회를 넘기면서 긴장감이 풀렸다. 자연스럽게 좋은 경기력으로 승리할 수 있었다"고 소감을 전했다.

오카자키=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com