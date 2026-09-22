10순위인데 "원하는 선수들이 왔다." 만족 자평. LG만 봤던 11명의 숨은 잠재력은

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. LG에 1라운드 지명된 인창고 윤예성이 차명석 단장과 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. LG에 지명된 선수들이 차명석 단장이 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. LG에 지명된 선수들이 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 권인하 기자]"원하는 좋은 선수들이 와서 만족한다."

10순위로 가장 늦게 뽑았지만 그래도 전략대로 원하던 선수들을 뽑았다고 자평했다. 지난해 한국시리즈 우승팀 LG 트윈스가 1라운드 10순위로 150㎞의 강속구를 뿌리는 윤예성(인창고)를 시작으로 11라운드 마지막 110번째로 광주동성고 포수 전율빈까지 11명의 유망주를 뽑았다. 투수 5명, 포수 2명, 야수 4명을 지명했다.

LG 백성진 스카우트팀장은 "우리가 원하는 대로 좋은 선수들이 와서 만족한다. 상위라운드에서 150㎞를 던지는 확실한 우완투수 2명을 보강했고, 올 시즌 포수 랭킹 1위라고 생각하는 포수도 보강했다. 중간 라운드에서는 외야수를 보강했는데, 전략대로 잘 이졌다고 생각한다"면서 "전체적으로 포수 2명과 외야수, 내야수 포지션 안배도 적절히 잘 이루어졌다. 팀의 지명 순번이 10번째인 걸 감안했을 때 좋은 지명이었다고 자체평가 하고 있다"라고 만족감을 보였다.

Advertisement

LG가 뽑은 11명의 지명 이유는 다음과 같다.

8일 대전 한화생명볼파크에서 열린 제4회 한화이글스배 고교vs대학 올스타전. 인창고 윤예성이 투구하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.8/

1라운드=윤예성 (인창고, 투수, 우투좌타)

Advertisement

2009년 1월 16일생 키 1m91 체중 105kg

Advertisement

2026시즌 성적=평균자책점 2.95, 13경기 4승 2패 58.1이닝 67탈삼진 25실점 19자책점

Advertisement

구단 평가=큰 키를 바탕으로 스테미너와 유연성이 좋고, 150km를 넘는 직구를 구사한다. 또 슬라이더와 커브의 각이 크고 예리한 투수이다. 특히 커브를 효과적으로 사용하면서 카운트 및 결정구로 활용할 수 있고 다양한 구종을 활용하여 스트라이크를 잡을 수 있는 잠재력을 가지고 있다고 판단된다.

2라운드=임호윤 (휘문고, 투수, 우투양타)

Advertisement

2007년 1월 5일생 키 1m83 체중 81kg

2026시즌 성적=평균자책점 2.17, 11경기 1승 1패 29.1이닝 29탈삼진 8실점 7자책점

구단 평가=투구 시 상하체 밸런스가 좋으며, 스트라이크를 던질 수 있는 제구력이 양호하다. 팔 스윙이 빠르고 볼을 던지는 임팩트가 좋아 공끝의 회전력이 좋은 투수이다.

Advertisement

3라운드=김동주 (연세대, 포수, 우투우타)

2004년 10월 28일생 키 1m81 체중 93kg

2026시즌 성적=22경기 타율 0.405 30안타 25타점 4홈런 장타율 0.649

구단평가=정확성과 파워를 갖춘 공격형 포수로, 힘 있는 스윙을 바탕으로 장타력을 겸비했다. 또한 수비 기본기가 좋고 준수한 송구 능력을 갖췄다.

제81회 청룡기 고교야구선수권 대회 및 주말리그 왕중왕전 진영고와 상동고의 경기가 28일 서울 목동야구장 열렸다. 상동고 유격수 김서준이 수비를 하고 있다. 목동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.28/

4라운드=김서준 (상동고, 내야수, 우투좌타)

2008년 2월 13일생 키 1m80 체중 76kg

2026시즌 성적=18경기 타율 0.420 29안타 13타점 15도루

구단평가=수비 기본기가 좋고 센스와 감각을 갖춘 내야수로 전체적으로 플레이에 안정감이 있는 선수이다. 선구안이 좋고, 좋은 스윙 궤도로 안정적인 타격 밸런스가 장점이다.

5라운드=김건 (진영고, 내야수, 우투우타)

2008년 12월 29일생 키 1m79 체중 77kg

2026시즌 성적=17경기 타율 0.492 32안타 17타점 13도루

구단평가=배트 스피드가 좋고 스윙이 짧아 타격 밸런스가 좋은 타자이다. 수비 시 첫발 스타트가 좋고 포구 감각이 뛰어난 내야수로 장래성 있는 유격수로 판단된다.

4일 신월야구장에서 열린 제79회 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 서울컨벤션고와 경북고의 경기, 8회초 2사 만루 서울컨벤션고 이하람이 2타점 2루타를 치고 기쁨을 나누고 있다. 신월=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2024.07.04/

6라운드=이하람 (서울컨벤션고, 외야수, 우투우타)

2007년 11월 30일생 키 1m86 체중 83kg

2026시즌 성적=19경기 타율 0.359 23안타 17타점 7도루

구단평가=공격적인 타격으로 스윙이 간결하고 부드러워 결대로 컨택하는 능력이 있는 타자이다. 수비 시에는 강한 어깨를 바탕으로 송구에 강점을 보인다.

7라운드=조범규 (단국대, 투수, 우투우타)

2005년 6월 14일생 키 1m83 체중 85kg

2026시즌 성적=평균자책점 2.53, 14경기 5승 2패 56.2이닝 46탈삼진 20실점 16자책점

구단평가=피칭 템포가 빠르고 공격적인 투구를 하는 투수로, 상하체의 밸런스가 좋아 투구 시 체중 이동이 자연스럽다. 피칭 밸런스가 일정하고 팔 스윙이 간결해 제구력이 안정적이다.

8라운드=이정호 (동국대, 내야수, 우투우타)

2004년 5월 27일생 키 1m68 체중 75kg

2026시즌 성적=17경기 타율 0.277 18안타 12타점 4도루

구단평가=준수한 컨택 능력을 갖추고 있고 스윙이 간결하며 밸런스가 좋은 타자이다. 수비 시 판단력이 빠르고 넓은 시야를 바탕으로 상황에 맞는 움직임이 장점인 내야수이다.

9라운드=박현민 (덕수고, 투수, 우투우타)

2008년 1월 9일생 키 1m92, 체중 93kg

2026시즌 성적=평균자책점 4.88, 13경기 1승 2패 24이닝 31탈삼진 15실점 13자책점

구단평가=우수한 체격조건에 유연성을 겸비했으며 빠른 공이 장점인 투수이다. 팔 타점이 높아 투구의 각도가 좋고 공 끝에 힘이 있다. 투수로서 좋은 잠재력을 가지고 있어 성장 가능성이 기대된다.

3일 서울 목동구장에서 열린 제80회 청룡기 고교야구선수권 대회 및 주말리그 왕중왕전 성남고와 서울고의 경기, 5회초 2사 만루 성남고 이동욱이 타격을 하고 있다. 목동=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.07.03/

10라운드=이동욱 (성남고, 내야수, 우투우타)

2008년 11월 19일생 키 1m84, 체중 87kg

2026시즌 성적=20경기 타율 0.290 20안타 19타점 장타율 0.464

구단평가=파워가 좋고 손목 힘이 뛰어나 강한 타구를 만들어내는 능력을 갖춘 타자이다. 중장거리형으로 좋은 공격력이 장점인 타자이다.

제81회 청룡기 고교야구선수권 대회 및 주말리그 왕중왕전 배명고와 광주동성고의 경기가 28일 서울 목동야구장 열렸다. 광주동성고 포수 전율빈. 목동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.28/

11라운드=전율빈 (광주동성고, 포수, 우투우타)

2008년 9월 1일생 키 1m85 체중 90kg

2026시즌 성적=17경기 타율 0.322 19안타 12타점 4홈런 장타율 0.610

구단평가=포구 이후 볼을 빼는 속도와 강한 어깨를 이용해 정확한 송구가 장점인 포수이다. 타격 시 공을 때리는 능력이 있어 강한 타구가 형성되고 타격 밸런스도 갖추고 있다.