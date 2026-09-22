겨우 1개차인데 5G에서 無홈런 오스틴. 이번주는 3G뿐. 김도영 없을 때 1위 등극 할 수 있나

20일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. LG 오스틴이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.20/

26일 잠실야구장에서 열린 NC와 LG의 경기. 1회말 오스틴이 선제 솔로홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.26/

12일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 3회초 LG 오스틴이 삼성 후라도를 상대로 솔로홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 오스틴. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.12/

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[스포츠조선 권인하 기자]김도영(KIA 타이거즈)이 없는 동안 1개차이는 그대로였다.

LG 트윈스 오스틴 딘의 방망이가 잠잠했다. 김도영이 아시안게임 참가로 빠지는 2주 동안 오스틴에겐 홈런 1위로 올라설 절호의 찬스로 보였다.

아시안게임 대표팀 소집 전까지 김도영은 홈런 40개였고, 오스틴은 39개였다. 36개였던 오스틴이 12일 대구 삼성전서 2개, 13일 삼성전서 1개를 때려내면서 단숨에 1개차로 따라붙은 것.

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오스틴의 홈런 기세가 거센데다 마침 김도영이 아시안게임으로 빠지는 시기라 오스틴이 빠르게 역전해 홈런 1위로 나설 것처럼 보였던 상황이다.

LG도 문보경이 아시안게임에 나가게 되면서 1루수로 많은 경기를 뛰었떤 오스틴을 지명타자로 보내 체력적인 면에서도 좋아 홈런을 늘리는데 긍정적인 방향으로 가고 있었다.

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그러나 오스틴은 지난주 열린 5경기서 홈런을 하나도 치지 못했다.

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12타수 3안타 1타점 4득점을 기록했다. 타율은 2할5푼. 오스틴을 피하기 시작했다. 무려 8개의 볼넷과 2개의 몸에 맞는 볼로 4사구가 10개나 됐다.

김도영 격려하는 류지현 감독 (오카자키[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 8회말 1사 3루 한국 노시환 희생플라이 때 득점에 성공한 3루주자 김도영이 류지현 감독의 환영을 받고 있다. 2026.9.21 dwise@yna.co.kr(끝)

아쉬워하는 김도영 (오카자키[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 6회말 대한민국 선두타자로 나선 김도영이 헛스윙 삼진으로 물러나며 아쉬워하고 있다. 2026.9.21 dwise@yna.co.kr(끝)

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13일까지 오스틴은 타격 3위(0.344), 최다안타 3위(166개), 홈런 2위(39개), 타점 1위(121개), 득점 2위(106개), 장타율 1위(0.672), 출루율 2위(0.430)였는데 5경기를 치른 뒤엔 타격 4위(0.342), 최다안타 3위(169개), 홈런 2위(39개),타점 1위(122개), 득점 공동 1위(107개), 장타율 1위(0.662), 출루율 2위(0.436)을 기록했다. 득점에서 김도영을 제치고 KT 최원준과 함께 1위에 오른 것을 빼면 달라진게 별로 없었다.

오스틴이 김도영에게서 홈런 1위자리를 뺏을 기회는 3경기 뿐ㄴ이다. 24일 잠실 롯데전과 26,27일 잠실 KIA전이다.

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대표팀이 돌아오는 다음주부터 LG는 10경기, KIA는 11경기를 남겨 놓아 김도영이 1경기를 더 할 수 있다.

LG의 오랜 꿈인 구단 첫 홈런왕, 첫 정규리그 MVP의 꿈을 오스틴이 이뤄줄 수 있을까. 일단 김도영이 없을 때 홈런 1위 자리를 뺏어야 유리해지는 것은 분명하다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com