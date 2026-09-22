3년 전 아픔 얼마나 컸길래…6이닝 10K 노히트에도 "아직"이라니, "金 따고 말할게요" [나고야 현장]

곽빈의 대만전 무실점 피칭 (오카자키[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 5회초 대한민국 선발투수 곽빈이 무실점으로 이닝을 마친 뒤 더그아웃으로 향하고 있다. 2026.9.21 eastsea@yna.co.kr(끝)

무실점 이어가는 곽빈 (오카자키[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 5회초 대한민국 선발투수 곽빈이 역투하고 있다. 2026.9.21 dwise@yna.co.kr(끝)

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[오카자키=스포츠조선 이종서 기자] "한 경기로는 안 됩니다."

곽빈(27·두산 베어스)은 3년 전 열린 항저우 아시안게임에서 금메달을 땄지만, 웃지 못했다.

대표팀 엔트리에 들었지만, 몸상태가 좋지 않아 한 경기도 나오지 못했다. '무임승차'라는 말까지 이어졌다.

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그야말로 자존심 회복을 위해 칼을 갈았다. 2026년 곽빈은 KBO리그 최고 에이스가 돼 있었다. 올 시즌 26경기에 나와 11승7패 평균자책점 2.26으로 압도적인 성적을 기록했다.

2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀에 승선한 그는 어느덧 '최고참'이 됐다.

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한국과 함께 금메달이 유력한 대만이 첫 경기 상대였고, 곽빈이 선발로 나섰다.

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대만 타선을 압도했다. 150㎞ 중후반의 공이 나오면서 대만 타선을 꽁꽁 묶었다. 6이닝 동안 단 한 방의 안타도 맞지 않고 10개의 삼진을 잡아냈다. 볼넷 2개가 대만의 출루 전부였다.

볼넷 허용에 아쉬워하는 곽빈 (오카자키[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 5회초 1사 주자 없는 상황에서 대한민국 선발투수 곽빈이 볼넷 허용한 뒤 아쉬워하고 있다. 2026.9.21 eastsea@yna.co.kr(끝)

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1회초 1사 후 양쩐위를 157㎞ 패스트볼로 헛스윙 삼진 처리했고, 황웨이셩을 루킹 삼진으로 돌려세웠다.

3회초 선두타자 가오위웨이에게 볼넷을 내준 뒤 포일까지 겹쳤다. 무사 2루 위기에 몰렸지만, 상대의 희생번트를 내야 뜬공으로 만든 뒤 후속 두 타자를 모두 삼진으로 잡아냈다.

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4회초를 다시 삼자범퇴로 끝낸 곽빈은 5회초 1사에 볼넷이 나왔지만 역시 실점을 하지 않았다.

6회초에는 천천웨이의 타구가 투수와 1루수 사이 절묘하게 떨어졌다. 1루수 노시환이 재빠르게 움직여 공을 잡았고, 곽빈은 늦지 않고 1루 커버에 들어가면서 아웃카운트를 이끌어냈다. 결국 양쩐위까지 삼진으로 막아내면서 6이닝 노히트 피칭을 기록하게 됐다.

총 90개의 공을 던진 곽빈은 1-0으로 앞선 7회초 마운드를 조병현에게 넘겨줬다. 이후 타선이 터졌고, 한국은 5대0으로 승리했다.

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경기를 마친 뒤 곽빈은 "첫 경기가 중요하다는 걸 알아서 신중하게 최선을 다해서 던졌다. 좋은 결과가 나온 것 같아 다행"이라며 "실전 등판이 2주 만인 것 같다. 경기 감각이 없었는데 빨리 스트라이크존을 파악하고, 타자들이 무엇을 노리고 반응이 어떤지 체크하려고 했다. 포수 조형우와 이야기를 많이 했다. 형우가 많이 도와줬다"고 밝혔다.

1OK 무피안타 무실점 역투 펼친 곽빈 (오카자키[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기에서 대한민국 선발투수 곽빈이 1회초 역투하고 있다. 곽빈은 이날 6이닝 동안 볼넷 2개만 허용하고 10탈삼진 무피안타 무실점의 빼어난 투구로 대만 타선을 완벽하게 봉쇄하며 팀의 5-0 승리를 견인했다. 2026.9.21 dwise@yna.co.kr(끝)

안타를 한 방도 맞지 않았지만 100% 만족하는 경기는 아니었다. 곽빈은 "오늘 직구와 체인지업이 가장 좋았다"라며 "커맨드에 신경을 많이 썼다. 불필요한 볼넷을 2개나 준 것 같아서 아쉽다. 삼진은 특별하게 의식하지 않았다"고 이야기했다.

항저우 아시안게임 이야기가 나오자 곽빈은 다음을 기약했다. 그는 "오늘 한 경기로는 안 된다. 대표팀 우승을 해야 한다. 우승해서 잘 던지면 말하도록 하겠다"고 힘주어 말했다.

곽빈은 "오늘 경기를 생각하지 않고, 다시 준비를 하면서 더 많은 이닝과 더 좋은 결과를 낼 수 있도록 회복 잘하면서 준비 잘하겠다"고 각오를 다졌다.

오카자키=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com