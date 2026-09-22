'충격 아마추어 카드' 진짜 깜짝이었네…'최강 은행원' 본인도 몰랐다, "여러분과 같았습니다" [나고야 현장]

더그아웃 향하는 대만 선발투수 린이웨이. 【 연합뉴스】

경기 지켜보는 탕던카이 감독. 【 연합뉴스】

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[오카자키=스포츠조선 이종서 기자] "정식으로 알게 된 건 어제였어요."

대만은 21일 일본 아이치현 오카자키 구장에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 조별리그 B조 1차전에 선발투수로 린이웨이(20)를 내세웠다.

파격 카드였다. 한국이 예상한 선수는 왕옌청과 린위민. 한화 이글스 소속인 왕옌청은 KBO리그에서 11승을 거뒀고, 린위민은 미국 애리조나 다이아몬드백스 마이너리그 트리플A에서 뛰고 있다. 무엇보다 린위민은 국제대회에서 한국전 경험이 많다. 대만 언론 또한 하루 전까지 '왕옌청이 한국전 등판이 유력하다'고 내다보기도 했다.

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린이웨이는 CPBL 프로 지명을 받지 못하는 등 상대적으로 한국 타자에게도 정보가 부족한 선수였다.

직구 최고 구속이 140㎞ 중반에 그쳤던 만큼, 충분히 한국 타자들이 공략할 수 있을 것으로 바라봤다.

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깜짝 카드는 제대로 통했다. 린이웨이는 5이닝 동안 1안타 1볼넷 2탈삼진 1실점(비자책) 호투를 하면서 한국 타자를 꽁꽁 묶었다. 자칫 6이닝 무안타 10탈삼진 2볼넷 무실점 노히트를 기록한 곽빈의 피칭이 빛이 바랠 뻔 했다.

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대만 만루 위기.【 연합뉴스】

대만 선발 린이웨이. 【 연합뉴스】

경기 후 린이웨이는 "오늘 피칭은 85점 정도다. 내가 해야할 것들은 전체적으로 잘했다고 생각하고 준비도 충분히 했다. 상대 팀에 대한 전력 분석 자료도 다 봤다. 동료들도 정말 잘해줬다. 수비에서 많이 도와줬다"고 했다.

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5이닝을 73구로 막은 부분에 대해 그는 "괜찮은 정도였던 것 같다. 사실 조금 많았다고 생각한다. 2회도 그렇고 몇몇 타석에서는 볼을 먼저 던지면서 불리한 카운트로 시작했다"고 짚었다.

린이웨이는 한국전 선발 등판을 알고 있었을까. 린이웨이는 "정식적으로 알게된 건 여러분과 똑같은 어제(20일)였다. 훈련이 끝난 뒤에 이야기를 들었다"고 했다. 다만, 마음의 준비는 하고 있었다. 린이웨이는 "일본에 오기 전부터 선발로 나갈 수 있다고 살짝 이야기가 나오고는 있었다"고 이야기했다.

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한국 타자와의 승부는 설렘을 주기에 충분했다. 그는 "정말 신났다. 이런 선수들과 맞붙을 기회가 항상 있는 건 아니다. 그래서 그냥 내가 할 수 있는 것들을 제대로 하려고 했다. 그렇게 하면 결과는 자연스럽게 따라올 거라고 생각했다"고 밝혔다.

가장 잘한 부분에 대해 그는 "멘털과 머리 쓰는 부분이었다. 밖에서 보는 사람들은 내가 그들을 두려워해야 한다고 생각할 수도 있겠지만, 사실은 그들이 저를 두려워해야 한다고 생각했다"고 남다른 배짱을 보여주기도 했다.

린이웨이는 현재 실업야구 합작금고에서 뛰고 있다. 대만 언론은 '최강 은행원이라고 불러도 되겠다'는 말을 건넸다. 그는 "합작금고에 감사하다. 몇 년 동안 쌓은 경험이 없었다면 지금의 나도 없었을 것"이라고 말했다.

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프로 도전에 대한 뜻도 밝혔다. 그는 "꽤 높은 가능성으로 CPBL 드래프트에 다시 나갈 것 같다. 지명 받지 못했을 때 '3년만 달라'고 했었다. 마침 내년이 3년이다. 증명하고 실력을 더 올려서 드래프트에 도전하고 싶다. 다행히 올해는 내가 목표로 했던 걸 하고 있다"고 밝혔다.

오카자키=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com