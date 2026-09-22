"잠실에서 뛰고 싶어서 11년간 야구했다" 미국 대신 한국, 이도류 대신 야수 집중! 두산 김지우의 뜨거운 출사표 [인터뷰]

인터뷰에 임한 두산 1라운드 김지우. 김영록 기자

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. 두산에 지명된 김지우가 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. 두산에 1라운드 지명된 서울고 김지우가 김태룡 단장과 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

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[잠실=스포츠조선 김영록 기자] "두산 베어스는 3년 연속 야수를 1라운드에 지명합니다. 서울고 김지우."

전체 1픽 하현승을 지명할 당시 키움 히어로즈는 '투수, 야수'라고 외쳤다.

두산 베어스는 달랐다. 김태룡 두산 단장은 김지우에게 '이도류'를 시킬 생각이 없음을 분명히 했다. 2025년 박준순, 2026년 김주오에 이은 3년 연속 야수 1라운드 지명이다.

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김지우의 아버지는 지명 직후 "영광스럽고 떨린다"며 울컥하는 모습을 보였다. 이어 "지우가 좋은 선수 이전에 좋은 사람, 팬들에게 사랑받는 선수로 성장하길 바란다"며 격려했다. 김지우는 "부상으로 시즌을 끝까지 치르지 못했음에도 뽑아주신 두산 관계자들께 감사드린다. 뒷바라지해주신 가족과 감독, 코치님들께 감사하고, 항상 열정적이고 팀에 헌신하는 선수가 되겠다"고 했다.

이어 "서울고에서 7년 연속 1라운드 신인이 나왔다. 내년에도 후배들이 영광을 이어가길 바란다"고 덧붙였다.

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. 두산에 1라운드 지명된 서울고 김지우가 유니폼을 입고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

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21일 신인 드래프트 현장에서 만난 김지우는 "사실 투수는 팀 사정상 내가 필요했다. 그래서 선발보다는 마무리로 짧게 던졌다. 원래 하고 싶었던 건 타자"라며 활짝 웃었다.

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이변 없이 하현승 다음 전체 2픽으로 이름이 불렸다. 김지우는 "예상은 했는데, 막상 두산 차례가 되니 막 긴장이 됐다. 막상 불리고 나니 기뻐서 맥이 탁 풀리는 느낌이었다"며 미소지었다.

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손가락 부상에 대해서는 "뼈에는 문제가 없고, 이제 통증도 없다. 손톱만 자라나면 된다. 다른 연습은 모두 정상적으로 하고 있다"며 강조했다.

"어릴 때부터 두산은 정말 모두가 부러워하는 팀이었다. 두산 유니폼을 입게 되서 영광스럽다."

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김지우는 자신의 장점으로 '파워'를 언급했다. 이어 "힘은 힘대로 살리고, 공수주를 두루 갖춘 선수가 되고 싶다"고 거듭 강조했다. 포지션은 "코너 내야, 외야 다 해봤고, 중학교 때는 포수도 봤다"면서도 "주 포지션은 3루수"라고 했다.

하현승과 더불어 메이저리그의 입단 제안을 거절한 선수로 한층 더 유명세를 탔다.

"정말 좋은 조건이었지만, 난 어릴 때부터 KBO리그를 보고 자랐다. 잠실 같은 야구장에서 뛰기 위해서 11년 동안 야구를 해왔지 않나. 꿈꿔왔던 무대에서 뛰고 싶었다."

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2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. 두산에 지명된 김지우가 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

마침 고교 선배 최민석이 있는 두산이라 적응에 큰 도움이 될 전망. 김지우는 "오늘 아침에 나고야에서 미리 축하한다고 연락이 왔다. 서울고에서도 민석이 형이 던질 때 내가 3루를 봤는데, 프로에서도 그렇게 할 수 있다니 너무 좋다"며 웃었다.

우선 내년 목표는 1군 한 자리를 지키는 것. 김지우는 "원래 붙어보고 싶은 선수는 곽빈 선수였는데, 같은 팀이 되서…"라며 웃은 뒤 "이제 안우진 선배와 붙어보고 싶다"고 했다.

"1픽을 차지한 키움 하현승과도 프로 무대에서 다시 만나 복수하고 싶다. (하)현승이가 이번 대회(18세 이하 아시아선수권)에서 너무 잘 보여주지 않았나. 내가 더 발전해야 내년에 경쟁상대가 될 수 있다고 생각한다."

인터뷰에 임한 두산 1라운드 김지우. 김영록 기자

잠실=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com