최지만 미스터리...거포 1루수 간절한 두산, 롯데는 왜 2R에서도 그를 패스했나

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. KT에 지명된 최지만이 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

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[스포츠조선 김용 기자] 만약 전력 질주가 안 된다고 한다면….

21일 막을 내린 2027 KBO 신인드래프트.

2명의 선수가 주목을 받았다. 전체 1순위 키움 히어로즈 지명을 받은 '부산고 오타니' 하현승. 사실 하현승의 1순위 지명은 기정사실이었기에, 오히려 이 선수가 어느 순번에 어느 팀에 가느냐가 더욱 이슈였다.

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최지만. 동양인 타자가 메이저리그 무대에서 성공하기 힘들다는 편견을 깬 거포. 메이저리그에서 통산 67개의 홈런을 치는 건 아무나 할 수 있는 일이 아니다.

그 최지만이 30대 중반의 나이에 19세 조카뻘 선수들과 드래프트 문을 두드렸으니, 화제가 되지 않을 수 없었다.

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일각에서는 최지만의 1라운드 지명 가능성이 언급됐다. 올해 고교 졸업 자원들 중 5명 정도를 제외하면 크게 눈에 띄는 선수가 없다는 평가였다. 애매한 선수를 뽑을 바에는, 당장 즉시 전력이 될 수 있는 최지만을 뽑는 게 낫지 않느냐는 것이었다. 롯데 자이언츠, NC 다이노스, KT 위즈와 같이 거포 1루수 자원이 부족한 팀들이 유력 후보로 떠올랐다.

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2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. KT에 지명된 최지만이 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

하지만 1라운드 최지만을 선택한 팀은 없었다. 2라운드 2번 두산 베어스도 장타 갈증이 매우 심한 팀. 그런데 그 두산은 2라운드에서도 최지만을 선택하지 않았다. 롯데도 2라운드까지 최지만을 호명하지 않았다. 결국 2라운드 5번째 지명 순서였던 KT가 최지만을 선택했다.

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1라운드는 그럴 수 있다. 팀의 미래가 될 유망한 자원들을 뽑을 소중한 기회다. 하지만 2라운드에서도 4팀이나 최지만을 패스했다는 건, 그것도 1루 거포 유형 선수 보강이 필요한 두산과 롯데도 뽑지 않았다는 건 해석의 여지가 있다.

누구도 최지만의 배팅 스킬에는 의문 부호를 달지 않는다. 아무리 나이가 30대 중반이라 해도, 그간 쌓아온 커리어가 있다. 그 능력치는 쉽게 사라지지 않는다. 미국보다 투수들이 약한 KBO리그 특성을 감안하면 한 시즌 20~30 홈런을 충분히 기대해볼 수 있다.

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[포토] 최지만, 관계자들 지켜보는 가운데 힘찬 타격1일 경기도 고양 야구국가대표 훈련장에서 2027 KBO 신인 드래프트 트라이아웃이 열렸다. 타격 훈련을 하고 있는 최지만. 고양=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.01/

문제는 몸상태다. 여기서 많은 구단들이 고민을 한 것으로 알려졌다. 최지만의 오른 무릎 상태가 좋지 않다는 건 이미 널리 알려진 사실. 그게 재활 등을 통하면 어느정도 회복이 되느냐가 관건이었는데, 100% 회복까지 쉽지 않다고 본 구단과 그렇지 않다고 본 구단이 갈렸다는 의미다.

무릎이 좋지 않으면 일단 베이스 러닝과 전력 질주가 쉽지 않다. 또 1루 수비도 많이 나갈 수 없다. 사실상 고정 지명타자 역할을 해야하는데, 현대 야구에서 고정 지명타자를 하려면 30홈런-100타점을 보장해야 한다. 지명타자 자리가 한 선수로 박히면, 팀 내 다른 베테랑 선수들의 체력 관리가 쉽지 않다.

그렇다고 최지만을 뽑아서 클러치 상황 대타로만 쓸 수도 없는 노릇이다. 메이저리그 출신 스타인데, 벤치에만 두는 건 어떤 구단과 감독이라도 쉽지 않은 일이다.

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2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. KT에 2라운드 지명된 최지만. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

최지만도 이 사실에 대해 크게 부인하지 않는다. 드래프트 후 인터뷰에서 "현재로선 (무릎 상태가) 완벽하진 않다. 훈련을 하다 멈췄다 하는 상황"이라면서도 "만약 수비가 안된다 싶으면 방망이로 4할을 치든지 해서 어떻게든 기대에 부응하고 싶다. 건강만 하다면 어느 정도 할 수 있다는 생각이 있다"고 강조했다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com