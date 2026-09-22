"첫사랑만 안 깨졌어도 아들뻘"…최지만 1R 미지명 쿨한 반박 "그건 기자님들이 만들어주신 것" 빅리거급 입담

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. KT에 지명된 최지만이 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

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[스포츠조선 고재완 기자] "기자님들이 1라운드라고 써놓으신 거지, 제가 말한 건 아니잖아요(웃음). 전 워낙 좋은 선수들이 많아서 5~6라운드쯤 뽑힐 줄 알았습니다. 옆에 앉은 08년생 친구들을 보니 첫사랑만 성공했어도…."

메이저리그 67홈런 거포의 여유와 관록은 신인 드래프트 현장에서도 빛났다. 2027 KBO 신인 드래프트 2라운드 전체 15순위로 KT 위즈의 지명을 받은 베테랑 내야수 최지만(35·울산 웨일즈)이 특유의 거침없고 유쾌한 입담을 자랑했다.

21일 서울 롯데호텔월드 크리스탈볼룸에서 열린 드래프트에서 최지만은 1라운드 10개 구단의 선택을 받지 못했다. 미국 무대에서의 화려한 커리어에도 불구하고 적지 않은 나이와 무릎 부상 이력, 높은 몸값 부담 등이 겹치며 각 구단이 고교 대학 유망주에 집중했기 때문이다. 하지만 2라운드 시작과 함께 KT 나도현 단장은 주저 없이 최지만의 이름을 호명했다.

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최지만은 "오기 전에는 긴장이 전혀 안 됐는데, 막상 현장에 들어오니 언제 불릴지 모르고 선택을 당하는 입장이라 긴장이 꽤 되더라"라며 "너무 오랜만에 느껴보는 감정이라 색다르고 좋았다"라고 돌아봤다.

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. 최지만이 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. KT에 지명된 최지만이 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

1라운드 지명이 불발된 것에 대한 아쉬움은 없었을까. '내심 1라운드를 기대하지 않았나'라는 질문이 나오자마자 최지만은 손사래를 치며 취재진을 향해 유쾌한 팩트 폭격을 날렸다.

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최지만은 "그거는 기자님들이 기사로 만들어 놓으신 거지, 내가 만든 게 아니지 않나"라고 웃으며 "오늘 1라운드는 아예 생각도 안 했다. 워낙 훌륭하고 젊은 선수들이 많아서 '한 5라운드나 6라운드쯤 뒤로 밀려 뽑히겠구나' 생각했는데, 생각보다 앞에서 빨리 뽑아주셔서 감사할 따름"이라고 쿨하게 웃어넘겼다.

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이날 최지만은 2008년생 고교 유망주들 사이에 섞여 앉아 긴장된 마음으로 호명을 기다렸다. 열일곱 살이나 어린 까마득한 후배들과 함께한 소감을 묻자 폭소가 터져 나왔다. 최지만은 "옆에 앉은 선수들을 보니까 2008년생이더라. 내가 첫사랑만 실패 안 했어도 이만한 아들이 있었을 텐데…"라며 농담을 던져 현장을 웃음바다로 만들었다.

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이어 "농담이고, 정말 좋은 재능을 가진 어린 선수들이 많아서 지켜보는 것만으로도 재미있었다"라며 후배들의 프로 입성을 진심으로 축하했다.

새 둥지가 된 KT 위즈에 대해서는 강팀에 합류하게 된 기대감을 드러냈다.

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최지만은 "KT는 너무 좋은 팀이고, 저보다 뛰어난 선배님들도 많아 더 강한 팀"이라며 "제가 가서 제 역할에 맞춰 잘 적응해야 한다. (김)현수 형도 있고 (박)동원 형도 있어서 도움을 정말 많이 받을 것 같다"라고 전했다.

팀 내 친분을 묻는 질문에는 "배정대 선수와는 비시즌에 가끔 만나서 야구 이야기도 깊게 나누고 맛있는 것도 먹는 사이"라며 "(허)경민이 형이나 다른 선배님들과도 종종 연락을 주고받고 있다"라고 덧붙였다.

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. KT에 지명된 최지만이 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

고재완 기자 star77@sportschosun.com