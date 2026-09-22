망고 선물에 8K 완봉승…키움에서도 부탁해 '취향저격' 깜짝 플러팅에 "프로는 다르네요"

사진제공=키움 히어로즈

고재완 기자 star77@sportschosun.com

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[스포츠조선 고재완 기자] 2027 KBO 신인 드래프트가 열린 21일 서울 롯데호텔월드 크리스탈볼룸.

1라운드 전체 1순위로 '195㎝ 괴물 좌완' 하현승(18·부산고)을 호명하며 축제 분위기를 띄운 키움 히어로즈 테이블에 아주 낯선 물건(?) 하나가 등장해 관계자들의 시선을 강탈했다. 꽃다발과 버건디 유니폼 옆에 고이 모셔진 것은 다름 아닌 샛노란 '망고 케이크'였다.

프로야구 지명 현장에 웬 뜬금없는 망고 케이크냐고? 여기엔 18세 소년을 향한 키움 프런트의 '특급 플러팅'이 숨겨져 있었다.

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사연은 며칠 전으로 거슬러 올라간다. 지난 14일 한국의 우승으로 끝난 제14회 BFA U-18 아시아청소년야구선수권대회. 당시 태극마크를 달고 결전지인 대만으로 떠나기 전, 하현승은 각종 인터뷰에서 "대만에 가면 현지 망고를 꼭 원 없이 먹어보고 싶다"며 기대감을 드러냈다. 마운드 위에선 상대 타자를 삼진으로 돌려세우는 공포의 파이어볼러지만, 마운드 밖에서는 그저 달콤한 과일을 좋아하는 영락없는 열여덟 소년이었던 셈이다.

하현승의 귀여운 '망고 앓이'를 전해 들은 대한야구소프트볼협회(KBSA)가 대만 현지에서 선수단을 위해 특별히 망고를 공수해 선물하면서 이 일화는 야구계에 훈훈한 화제로 퍼져나갔다. 그리고 하현승은 협회의 '망고 버프'를 듬뿍 받아 결승전에서 일본을 상대로 7이닝 1안타 8탈삼진 무실점 완봉승을 거두며 대회 MVP까지 거머쥐었다.

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. 키움에 1라운드 지명된 부산고 하현승이 소감을 말하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. 키움에 1라운드 지명된 부산고 하현승이 유니폼을 입고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

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키움 히어로즈는 이 '망고의 추억'을 놓치지 않았다. 전체 1순위 지명권을 쥐고 있던 키움 프런트는 드래프트 당일, 영웅 군단의 새 식구가 될 하현승과 신인 선수들을 위해 아주 특별한 선물을 극비리에 준비했다. 바로 하현승의 '최애 과일'이자 아시아를 제패했던 행운의 상징인 '망고 케이크'였다.

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구단 측은 "하현승을 비롯한 신인 선수들의 지명을 진심으로 축하하고 영웅 군단의 새로운 가족이 된 것을 환영하는 마음을 담았다"라며 "동시에 U-18 대표팀에서 보여준 기적 같은 우승 기운을 프로 무대에서도 그대로 이어가길 바라는 마음에 맞춤형 망고 케이크를 선물하게 됐다"고 전했다.

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마운드에 서면 154㎞ 돌직구를 거침없이 내리꽂던 괴물 투수도, 구단의 달콤하고 세심한 배려 앞에서는 완전히 무장해제됐다. 뜻밖의 망고 케이크를 품에 안은 하현승은 "구단에서 이렇게까지 세심하게 신경을 써주실 줄은 정말 꿈에도 몰랐다. 덕분에 내가 진짜 프로에 왔다는 게 온몸으로 실감이 난다"라며 활짝 웃었다.

이어 "이제 막 드래프트가 끝나서 정신이 하나도 없는데, 원래 정말 오고 싶었던 키움 히어로즈에 오게 돼서 너무 기쁘다. 앞으로 펼쳐질 프로의 날들이 너무나 기대된다"라며 달콤한 소감을 남겼다.

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2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. 키움에 1라운드 지명된 부산고 하현승이 유니폼을 입고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

고재완 기자 star77@sportschosun.com