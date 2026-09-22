제대로 쓰여지지 않은 6조4589억, '16명中 11명' 이런 집단적 '먹튀' 시즌은 없었다...논란의 샐러리캡 어쩌나

뉴욕 양키스 애런 저지. AFP연합뉴스

토론토 블루제이스 블라디미르 게레로 주니어. Imagn Images연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]올해 메이저리그는 고연봉 스타 플레이어들이 부상 또는 극심한 부진에 시달려 이른바 '먹튀'가 무더기로 쏟아진 최악의 시즌으로 기록될 것 같다.

총액 3억달러 이상을 받는 16명 가운데 22일(이하 한국시각) 현재 풀시즌을 온전히 소화한 선수는 5명 뿐이다. 샌디에이고 파드리스 매니 마차도(11년 3억5000만달러)와 페르난도 타티스 주니어(14년 3억4000만달러), 필라델피아 필리스 브라이스 하퍼(13년 3억3000만달러)와 트레이 터너(11년 3억달러), LA 다저스 야마모토 요시노부(12년 3억2500만달러)는 그래도 건강하게 제몫을 해낸 고연봉 선수라고 보면 된다.

그러나 나머지 11명은 기간의 차이가 있을지언정, 부상자 명단(IL)을 오르내리며 구단의 속을 썩였다.

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스포츠 역사상 최고액 계약을 한 뉴욕 메츠 후안 소토(15년 7억6500만달러)는 시즌 개막 후 8경기를 뛴 뒤 4월 4일 샌프란시스코 자이언츠전에서 베이스러닝을 하다 오른쪽 장딴지 부상을 입고 IL에 올랐다. 그는 19일 뒤 복귀했지만, 지난 7월 26일 같은 부상이 재발해 또 IL에 올랐다. 그리고 한 달여가 지난 8월 30일 돌아와 시즌을 마무리하고 있다. 소토는 메츠 이적 첫 해인 작년에는 43홈런-38도루, OPS 0.921을 마크하며 제몫을 했지만, 올시즌에는 105경기 출전에 그치고 있다. 26홈런, 65타점, OPS 0.909의 성적도 기대치를 밑돈다.

뉴욕 메츠 후안 소토. AFP연합뉴스

LA 다저스 오타니 쇼헤이. Imagn Images연합뉴스

몸값 2위 LA 다저스 오타니 쇼헤이(10년 7억달러)는 3년 만에 시즌 시작부터 투타 겸업을 가동한 탓에 과도한 부담을 이기지 못하고 6월 들어 왼쪽 무릎 통증을 호소하다 7월 초 피칭을 접었다. 8월 중순 이후에는 오른팔 이두근 부상을 안고 출전을 강행하다 결국 지난 9일 다저스 이적 후 처음으로 IL에 올랐다. 4년 연속 및 생애 5번째 MVP가 물건너간 오타니는 24일 복귀 예정이다.

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작년 초 14년 5억달러에 연장계약을 한 토론토 블루제이스 블라디미르 게레로 주니어는 올해 건강하게 잘 뛰다 지난달 중순 뇌진탕 증세를 호소하며 IL에 올랐다가 23일 복귀했다. 그러나 그는 올시즌 9홈런, OPS 0.695로 최악의 시즌을 마무리 중이다. 부진과 부상과 겹친 케이스.

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LA 에인절스 마이크 트라웃은 올해도 부상을 피하지 못했다. 지난 6월 중순 오른쪽 햄스트링을 다쳐 20일간 치료를 받은 뒤 7월 9일 돌아왔다. 2019년 초 12년 4억2650만달러에 연장계약을 한 이후 매년 IL 신세를 지고 있다. 올시즌 137경기에서 슬래시라인 0.241/0.381/0.419, 21홈런, 53타점을 기록 중이다.

LA 에인절스 마이크 트라웃이 지난 20일(한국시각)이 올시즌 팀 MVP에 선정돼 트로피를 받고 포즈를 취하고 있다. AFP연합뉴스

LA 다저스 무키 베츠. Imagn Images연합뉴스

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다저스 무키 베츠(12년 3억6500만달러)는 시즌 초 오른쪽 복사근 염좌 진단을 받고 IL에 올라 한 달 넘게 재활에 매달린 뒤 5월 12일 복귀했다. 그러나 타격감을 찾은 것은 8월 중순 이후다.

뉴욕 양키스 애런 저지(9년 3억6000만달러)는 6월 초 오른쪽 갈비뼈 스트레스 골절 진단을 받고 IL에 올라 100일 만인 지난 8일 돌아왔지만, 지난 20일 오른쪽 종아리 부상으로 또 IL에 등재됐다. 포스트시즌 복귀가 목표라지만, 불투명하다.

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뉴욕 메츠 프란시스코 린도어(10년 3억4100만달러)는 4월 24일 왼쪽 종아리 염좌 진단을 받고 기나긴 재활을 진행한 뒤 6월 25일 복귀했다. 99경기에서 타율 0.224, OPS 0.735로 부진을 면치 못하는 신세다.

먹튀의 '원조'격인 양키스 지안카를로 스탠튼(13년 3억2500만달러)은 4월 말 오른쪽 종아리 염좌로 IL에 오르며 그대로 시즌을 마감했다. 스탠튼은 양키스로 이적한 2018년 이후 12번 IL에 등재됐다.

뉴욕 양키스 게릿 콜. AP연합뉴스

텍사스 레인저스 코리 시거(10년 3억2500만달러)는 허리 통증, 뇌진탕, 허리 통증 등으로 3차례나 IL에 올랐다가 지난 8월 1일 복귀했다. 96경기에서 18홈런, OPS 0.747로 역시 부진하다.

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양키스 게릿 콜(9년 3억2400만달러)은 작년 3월 토미존 서저리를 받은 뒤 1년 넘는 재활을 마치고 지난 5월 23일 돌아왔다. 21경기에서 거둔 9승9패, 평균자책점 3.63은 몸값에 어울리지 않는다.

샌프란시스코 라파엘 데버스는 건강하게 시즌을 보내며 37홈런을 때린 뒤 최근 코어 근육을 다쳐 시즌을 마감했다. 팀이 포스트시즌 탈락이 확정된 뒤 타격감이 살아났다는 게 아쉽다.

이들 11명의 합계 몸값은 47억4500만달러(약 6조4589억원)이다. 이 돈이 올해는 제대로 쓰여지지 않은 셈이다.

3억달러 이상의 계약은 고위험을 안고 하는 일종의 도박이다. 대부분 20대 후반에서 30대 초반, 즉 전성기를 구가하는 시점에 계약을 하기 때문이다. 계약 기간의 절반만이라도 제몫을 해준다면 성공이라는 평가인데, 선수 몸값을 부추긴 건 페이롤 걱정을 하는 구단들이다.

그런 구단들이 새 노사단체협약에 '샐러리 캡' 규정을 넣자고 강력하게 주장하고 있다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com