김혜성이 후보라더니…로버츠 또 공수표 남발? 다저스의 선택은 파헤스, PS 엔트리 정말 열릴까

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[스포츠조선 박상경 기자] 이번에도 결국 희망고문인걸까.

LA 다저스가 22일(한국시각) 엔트리 변동을 단행했다. 다저스는 이날 선발에서 불펜으로 전환한다고 밝힌 사사키 로키와 더불어 외야수 앤디 파헤스를 로스터에 등록했다. 파헤스는 지난달 22일 피츠버그 파이어리츠전에서 왼손에 사구를 맞고 교체돼 골절 수술을 했다.

파헤스는 올 시즌 다저스의 주전 외야수로 뛰었다. 부상 전까지 128경기 타율 0.272(493타수 134안타), 21홈런 80타점, 출루율 0.338, 장타율 0.458, OPS(출루율+장타율) 0.796을 기록했다. 5월 중순부터는 오타니 쇼헤이에 이은 2번 타순에 배치돼 다저스의 테이블세터 역할을 맡았다. 부상 이후 포스트시즌 엔트리 합류 가능성이 높게 점쳐졌다.

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다만 이번 콜업이 김혜성의 포스트시즌 엔트리 진입에 어떤 영향을 끼칠지에 관심이 쏠릴 수밖에 없다. 다저스 소식을 전하는 다저스네이션은 21일 '김혜성이 포스트시즌 로스터 후보로 논의되고 있다'고 전했다. 로버츠 감독은 "김혜성이 휴식 주간에 이곳에 와 있을 것이다. 그는 주력이 좋고 도루를 할 수 있고, 수비에 능하다. 포스트시즌 로스터 진입 가능성에 대한 논의 대상이 될 수 있다"고 말했다.

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하지만 여지도 남겼다. 로버츠 감독은 "김혜성에게 필요한 것은 타석에서의 꾸준함이다. 나는 그의 공격력이 꾸준하지 않았다고 본다"고 지적했다. 또 "우리 입장에서 보면, 알렉스 프리랜드가 보여주고 있는 타석의 질은 매우 좋다. 김혜성의 경우 꾸준하게 결과를 내는 게 중요하다. 그렇게 된다면 우리 팀에 큰 도움이 되는 선수가 될 수 있다"고 강조했다.

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김혜성은 4월 초 무키 베츠의 부상을 메우기 위해 콜업돼 43경기 타율 0.259(116타수 30안타0 1홈런 11타점, 출루율 0.323, 장타율 0.328, OPS 0.651이었다. 김혜성은 이후 베츠가 로스터에 복귀한 뒤에도 자리를 지켰지만, 5월 말 토미 에드먼의 부상 복귀를 앞두고 마이너행을 통보 받았다. 오클라호마시티 코메츠로 이동한 뒤부터 지금까지 줄곧 트리플A에서 뛰고 있다. 트리플A 성적은 85경기 타율 0.262(328타수 86안타) 3홈런 31타점, 출루율 0.330, 장타율 0.345, OPS 0.675다.

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로버츠 감독은 김혜성을 트리플A로 돌려보낼 당시에도 타격의 꾸준함을 지적한 바 있다. 오클라호마시티에서 꾸준하게 경기에 출전하면서 재정비를 마쳐야 한다고 강조했다. 김혜성은 트리플A에서 지난해보다 두 배 이상의 출전 시간을 가져갔다. 그러나 타율과 출루율, 장타율, OPS는 오히려 지난해보다 떨어졌고, 볼넷 대비 삼진도 개선되지 않은 모습이다.

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김혜성은 올 시즌 스프링캠프에서 4할 중반대 타율을 기록했다. 그러나 로버츠 감독은 당시 1할대에 그치던 프리랜드를 개막 로스터에 포함시키고, 김혜성을 트리플A로 보낸 바 있다. 김혜성의 포스트시즌 합류 가능성을 거론하면서 프리랜드의 이름을 내놓은 것은 결국 두 선수 중 한 명을 두고 저울질 중임을 의미한다고 볼 수 있다. 김혜성의 타격에 아쉬움을 드러내고 있지만, 주루 및 수비 능력이 승부처에서 도움이 될 수 있다는 점은 분명하다는 점이 고민을 거듭하는 이유로 풀이된다.

현시점에서는 김혜성이 포스트시즌에 합류한다고 해도 주전보다는 대주자-대수비 역할에 그칠 가능성이 높다. 지난해에도 김혜성은 다저스의 포스트시즌 로스터에 합류해 같은 역할을 수행한 바 있다. 로버츠 감독이 과연 어떤 선택을 내릴지 관심이 쏠린다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com