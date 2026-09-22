부상은 잊어라! 1m90 거인인데 몸이 더 커졌다 "위기 때 쫄지 않는 여유와 파이팅 기대하시라" KT 이승원의 다짐 [인터뷰]

인터뷰에 임한 KT 이승원. 김영록 기자

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. KT에 1라운드 지명된 유신고 이승원이 소감을 말하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. KT에 1라운드 지명된 유신고 이승원이 소감을 말하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

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[잠실=스포츠조선 김영록 기자] "팬분들 걱정은 안하셔도 좋다. 팔 상태는 아주 좋다."

신인 드래프트 현장에서 만난 이승원은 더 커진 체격을 뽐냈다. 그는 " 시즌 때보다 더 빡센 트레이닝을 소화하고 있다. 너무 무작정 몸만 키운게 아닌가 살짝 후회된다"면서도 "팔 상태는 아주 좋다"며 활짝 웃었다.

이승원은 21일 2027 KBO 신인드래프트에서 KT 위즈의 1라운드(전체 5번) 선택을 받았다. 부상으로 인해 고3 시즌을 제대로 소화하지 못했음에도 1라운드 입단의 영광을 안았다.

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이승원의 모교 유신고는 KT의 연고지 팜이다. 앞서 소형준 박영현 조대현 강현우 이강민 등 이승원의 선배들이 팀의 핵심 선수들로 뛰고 있다.

이승원 역시 어린 시절부터 KT 경기를 챙겨봤다고. 이강민은 역시 이승원의 지명 소식에 "프로에서, KT에서 함께 뛸 수 있어 내 일처럼 기쁘다. 마운드 위에서 승부욕도 넘치고 패기 있게 자신의 공을 뿌릴 수 있는 투수다. 프로에서도 통할 것"이라며 자랑스러워하는 속내를 전했다. 이승원 역시 "올해 최고의 팀이고, 유신고 선배들이 많아 빠르게 적응할 수 있을 거라고 기대된다"고 화?늡杉?

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. KT에 1라운드 지명된 유신고 이승원이 유니폼을 입고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

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다만 부상이 문제다. 지명 직후 이승원의 아버지는 "(이)승원이가 재활을 잘 견뎌내고 항상 꿈꿔왔던 팀의 성택을 받았다"며 울컥하는 모습을 보였다. 이승원 역시 "힘든 시간이 정말 많았다"며 재활 과정을 돌아보는가 하면, "하나님께 영광을 돌리겠다"며 뜨거운 속내를 전했다.

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모두의 걱정하는 마음을 잘 알고 있다. 이승원은 "지금은 아예 공을 만지지 않고 있다. 그래서 팔 상태는 아주 좋다"며 웃었다.

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"몸상태는 지금 최상이다. 그 동안 트레이닝을 더 빡세게 하고 있다. 너무 무작정 몸만 키웠나 싶은 생각도 있다. 몸은 커졌는데, 스피드 쪽 운동을 병행했어야하는게 아닌가, 그 커진 근육을 잘 사용하지 못한 게 아닌가 살짝 후회되는 부분이 있다. 지금은 순발력에 초점을 맞춰 몸이 많이 가벼워졌다."

KT는 두터운 1군 전력을 자랑하는 팀이다. 하지만 이승원은 "난 파이팅이 넘친다. 분위기를 바꾸는 힘이 있다고 믿는다. 위기에도 쫄지 않고 정면승부할줄 알고, 마운드 위에서 여유가 있어 위기관리 능력도 좋다"면서 "장점을 잘 살리면 언제든 팀에서 필요로 할 때 1군 마운드 위에 서 있을 것"이라며 자신감을 드러냈다.

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2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. KT에 1라운드 지명된 유신고 이승원이 나도현 단장과 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

이어 "이번 신인 드래프트에 좋은 선수들이 많은 것 같다. 경쟁심이 더 강해질 거 같고, 더 긴장하면서 준비하는 비시즌이 될 것"이라고 덧붙였다.

좋은 피지컬과 더불어 KT가 높게 평가한 타고난 경기운영 능력을 프로에서도 보여주는게 관건이다. 나도현 KT 단장은 향후 KT의 미래를 이끌어갈 체격 좋은 좌완투수라고 호평했다.

이승원은 "이강철 감독님께 많이 배우겠다. 계속 성장해나가는 투수가 되겠다"고 뜨겁게 다짐했다.

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잠실=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com