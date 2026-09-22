'유일 2군'? 대만이 괜히 '히든 카드'라 경계했겠나…"대표팀 발탁 때 마음 무거웠다" [나고야 현장]

윤동희 '활짝' (오카자키[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 8회말 2사 주자 없는 상황 대한민국 윤동희가 솔로홈런을 친 뒤 홈으로 들어오며 활짝 웃고 있다. 2026.9.21 dwise@yna.co.kr(끝)

윤동희 솔로포 (오카자키[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 8말 2사 윤동희가 솔로홈런을 친 뒤 기뻐하고 있다. 2026.9.21 dwise@yna.co.kr(끝)

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[오카자키=스포츠조선 이종서 기자] "어울리지 않는 성적이라 부담이 됐는데…."

윤동희(23·롯데 자이언츠)는 '류지현호' 소집 직전 유일하게 2군으로 내려간 선수다.

올 시즌 유독 성적이 나오지 않았다. 75경기에 출전한 그는 타율 2할4푼1리 5홈런 24타점 OPS(장타율+출루율) 0.688에 머물렀다. 지난 3일 엔트리에서 제외됐고, 14일 대표팀에 소집됐다.

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반등을 위해서 고척 스카이돔에서 진행한 대표팀 훈련에서 30분 일찍 나와 특타를 했다. 타격감이 좋지 않았던 박준순(두산 베어스)이 함께 했다.

대만 매체 '운동 시계'는 윤동희를 '히든 카드'로 꼽았다. 매체는 '윤동희는 올 시즌 wRC+가 85에 그치며 2024년(112)과 2025년(122)에 비해 성적이 크게 하락해 한때 2군에 다녀오기도 했다. 하지만 항저우 아시안게임(6경기 타율 0.435, 23타수 10안타 1홈런)을 비롯해 APBC, 프리미어12 등 굵직한 국제대회 경험이 풍부하다'라며 '올 시즌 득점권 타율 3할대를 유지하고 있는 만큼, 선발보다는 경기 후반 좌투수를 상대할 우타 대타 요원으로 나설 전망'이라고 했다.

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윤동희는 그라운드에서 한 방으로 보여줬다. 21일 일본 오카자키 구장에서 열린 대만과의 조별리그 1차전. 4-0으로 앞선 8회말 2사 주자없는 상황에서 정준재 타석에 대타로 들어가 대만 우완투수 왕위졔의 공을 받아쳤다. 타구는 그대로 왼쪽 담장을 넘어갔다. 윤동희의 쐐기포에 힘입어 한국은 5대0으로 대만을 제압했다.

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팀동료들과 환호하는 윤동희 (오카자키[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 8회 말 투아웃 상황 한국 윤동희가 솔로홈런을 날리고 팀 동료와 환호하고 있다. 2026.9.21 dwise@yna.co.kr(끝)

경기 후 윤동희는 "중요한 경기였는데 이기고 대회를 시작할 수 있어서 안심이 된다. 오늘 내 경기력은 마음에 들 수밖에 없다. 타자로서 낼 수 있는 가장 좋은 결과를 냈다. 그러나 운이 좋았기 때문에 이런 결과가 나온 것이다. 계속 겸손하게 지금의 감을 유지하려고 한다"고 밝혔다.

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남모를 마음고생도 밝혔다. 윤동희는 "사실 나도 대표팀 발탁 당시에는 마음이 조금 무거웠다. 내가 대표팀에 어울리지 않는 성적을 내고 있는 상황인데 가는 게 조금은 부담이 됐다. 그래서 열심히 준비했고, 오늘 이렇게 보여드려서 한시름 놨다"고 이야기했다.

'특타 효과'는 제대로였다. 윤동희는 "오늘 활약은 완전 특타 덕분이다. 남들보다 부족한 만큼 훈련을 더 해야 타격감이 올라가고, 나에 대한 확신도 생긴다. 또 연습하면서 감독님, 코치님들이 나한테 확신을 주셨다"라며 "'좋았을 때는 네가 이랬다', '너의 장점은 이랬는데 그게 안 보인다' 등 많은 조언에 공감이 됐다. 더 열심히 훈련했고, 오늘까지 그 감이 이어졌다"고 고마워했다.

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윤동희, 홈런 (오카자키[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 1차전 대한민국과 대만의 경기. 8회말 2사 한국 윤동희가 솔로홈런을 치고 더그아웃에서 동료들의 격려를 받고 있다. 2026.9.21 dwise@yna.co.kr(끝)

함께 특타를 한 박준순도 7회말 무사 1,3루에서 적시 2루타를 쳤다. 윤동희는 "(박)준순이도 오늘 잘 쳐서 뿌듯하다. 일본에 와서도 서로 일찍 나와서 운동을 하자고 농담 삼아 이야기했는데 준순이도 특타 덕을 많이 봤다고 하더라. 선수 입장에서는 먼저 나와서 훈련할 수 있다는 게 참 감사한 일이다. 감독님, 코치님들께 감사하다는 말씀을 드리고 싶다"고 덧붙였다.

윤동희는 이어 "첫 경기 승리는 정말 중요하다. 대만이 아니라 다른 나라를 만났더라도 첫 경기는 정말 중요하다. 그런 첫 경기에서 좋은 결과를 얻었고, 모든 선수들이 자신감을 갖고 경기에 임할 것이다. 오늘 승리는 정말 긍정적인 요인이 많다"고 다음 경기 활약을 다짐했다.

오카자키=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

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