이정후 대체자 '인상적 활약' SF 3연패 탈출! 데이비슨 빅리그 데뷔 안타+도루…길버트 3타점 폭발, 미네소타 제압

San Francisco Giants' Bo Davidson) celebrates with teammates after scoring on a two-RBI single hit by teammate Brett Harris in the first inning of a baseball game against the Minnesota Twins in San Francisco, Monday, Sept. 21, 2026. (Santiago Mejia/San Francisco Chronicle via AP) MANDATORY CREDIT: PHOTOGRAPHER AND SAN FRANCISCO CHRONICLE; SAN JOSE MERCURY NEWS OUT; EAST BAY TIMES OUT; MARIN INDEPENDENT JOURNAL OUT; SAN FRANCISCO EXAMINER OUT; SAN FRANCISCO STANDARD OUT; KGO, KTVU, KRON, KPIX ALL OUT

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[스포츠조선 강우진 기자]이정후가 부상으로 빠진 샌프란시스코 자이언츠가 3연패에서 탈출했다.

샌프란시스코는 22일(한국시각) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코의 오라클 파크에서 열린 미네소타 트윈스와의 2026시즌 메이저리그 홈 경기에서 승리했다.

샌프란시스코 선발 투수로는 블레이드 티드웰이 나왔다. 타선은 드류 길버트(중견수), 조나 콕스(2루수), 보 데이비슨(우익수), 마르셀로 메이어(지명타자), 브렛 해리스(1루수), 드류 카바노(포수), 오슬레비스 바사베(3루수), 스콧 반두라(좌익수), 크리스티안 코스(유격수)로 구성됐다. 이정후는 사타구니 부상으로 부상자명단(IL)에 오르면서 시즌을 조기 마감했다.

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AP연합뉴스

이정후를 대신해 콜업된 보 데이비슨은 1회말부터 우전 안타를 때려내면서 좋은 시작을 알렸다. 이어 도루로 2루까지 진루하면서 뛰어난 주력도 과시했다. 이어 해리스가 중전 안타를 때려내면서 3루에 있던 길버트와 2루에 있던 데이비슨이 홈으로 들어왔다. 데이비슨의 빅리그 첫 득점이었다. 샌프란시스코는 2회말에도 길버트의 좌중간 적시타로 바사베와 코스가 득점하면서 4-0으로 미네소타를 압도했다.

로이터연합뉴스

미네소타는 4회초 브룩스 리가 우측 담장을 넘기는 솔로 홈런을 터뜨리면서 한 점을 따라붙었다. 그러나 5회말 길버트가 오른쪽 담장을 넘기는 솔로포로 응수했다. 미네소타는 8회초 엠마누엘 로드리게스가 가운데 담장을 넘기는 솔로 홈런을 때려내면서 5-2를 만들었지만, 역전에 성공하지는 못했다.

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이정후를 대신해 우익수 자리를 지킨 데이비슨은 데뷔전을 4타수 1안타 1득점 1도루로 마감했다. 이날 길버트는 4타수 3안타 1홈런 3타점 2득점으로 폭발하면서 승리의 주역이 됐다. 해리스도 2안타 2타점으로 맹활약했다.