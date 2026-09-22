'김혜성 대반전' 미쳤다! 포스트시즌 예상 명단 포함 '초대박'…LAD 야수 14명 선택 시 합류 가능

LA 다저스의 김혜성. 사진=MLB

7일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 일본의 경기. 8회초 2사 만루 김혜성이 스탠딩 삼진을 당하며 아쉬워하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.07/

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[스포츠조선 강우진 기자]LA 다저스의 포스트시즌 명단 합류와 관련해 김혜성이 또다시 언급됐다.

뉴욕 포스트는 22일(한국시각) '정규시즌 마지막 주에 접어든 가운데, 다저스는 포스트시즌 진출과 관련해 자신들의 상황을 대략적으로 파악하고 있다'며 '지금 가장 흥미로운 부분은 다음달 포스트시즌이 시작될 때 누가 다저스의 포스트시즌 로스터에 포함될 것인가다'고 보도했다.

올해 다저스는 부상과 선수들의 들쭉날쭉한 경기력 때문에 무려 53명의 선수를 기용했다. 핵심 선수들은 어느 정도 명확하지만, 올가을 3년 연속 월드시리즈 우승을 노리는 과정에서 타선과 투수진을 어떻게 구성할지를 두고는 여전히 많은 의문이 남아 있다. 포스트시즌에는 오타니 쇼헤이가 지명 타자로 나설 것으로 전망된다. 테오스카 에르난데스와 카일 터커는 시즌 막판 상승세를 통해 자리를 굳혔다.

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사진=다저스 네이션

다저스는 로스터를 어떻게 구성하느냐에 따라 야수 한 자리, 많게는 두 자리를 추가로 결정해야 한다. 즉 투수 13명과 야수 13명으로 정확히 반반을 나눌지, 아니면 지난해처럼 투수 12명, 야수 14명 구성을 선택할지에 달려 있다. 그리고 남은 자리를 놓고는 어려운 결정이 내려질 수 있다.

호수에 데 파울라가 포스트시즌 로스터에 들어갈지가 최대 관심사다. 오타니의 몸 상태에 대한 불확실성이 있다면, 백업 지명 타자 역할을 맡을 수 있는 보험으로 활용될 수 있다. 현재 그의 주요 경쟁자는 알렉스 콜과 돌튼 러싱으로 보인다.

사진=LA 다저스

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여기에서 야수 한 명을 더 추가한다면 선택지는 더욱 다양해진다. 김혜성이 로스터에 들어갈 가능성까지 있다.

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매체는 '지난해 다저스는 포스트시즌 내내 내야수 김혜성과 외야수 저스틴 딘이라는 두 명의 주루·수비 전문 선수를 로스터에 포함했다'며 '김혜성은 여전히 고려 대상이다. 데이브 로버츠 감독은 김혜성의 스피드와 내야 수비 능력 때문에 그를 고려하고 있다고 밝혔다'고 전했다. 알렉스 프리랜드 역시 이 자리를 놓고 경쟁할 수 있다. 김혜성보다 타석에서 더 많은 활약을 보여줄 수 있는 선수이기 때문이다.

21일 오후 김혜성이 인천공항 제2터미널을 통해 출국했다. 출국에 앞서 팬들에게 사인을 해주고 있는 김혜성. 인천공항=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.01.21/

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매체는 다저스가 야수 14명을 로스터에 포함할 경우 김혜성이 포스트시즌 로스터에 포함될 것으로 전망했다.

우선 윌 스미스(포수), 프레디 프리먼(1루수), 토미 에드먼(2루수), 맥스 먼시(3루수), 무키 베츠(유격수), 테오스카 에르난데스(좌익수), 앤디 파헤스(중견수), 카일 터커(우익수), 오타니 쇼헤이(지명타자)로 야수진 주전 라인업을 예상했다. 벤치에는 키케 에르난데스와 미겔 로하스, 헌터 페두시아, 호수에 데 파울라, 그리고 김혜성의 이름을 올렸다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com