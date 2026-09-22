도대체 설재민이 누구길래, 두산은 최지만을 포기한 걸까..."제2의 양의지 될 것"

5일 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 고교야구선수권 대회 및 주말리그 왕중왕전 덕수고-강릉고 경기. 덕수고 설재민 포수. 목동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.05/

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[스포츠조선 김용 기자] "'제2의 양의지'로 성장할 것이다."

현실이 아닌 미래를 택한 두산 베어스였다.

두산 베어스는 21일 막을 내린 2027 KBO 신인드래프트에서 1라운드 전체 2순위로 거포 3루 유망주 서울고 김지우를 지명했다.

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김지우가 메이저리그 러브콜을 고사하고 KBO리그 도전을 선택했을 때부터, 사실상 두산 품에 안길 게 매우 유력했기에 김지우보다 관심을 모은 건 2라운드 덕수고 포수 설재민 지명이었다.

예상과 달리 매우 빠른 지명이었던 것도 있고, 메이저리그 67홈런 강타자 최지만을 거르고 뽑은 선수라 더 화제가 됐다. 두산은 올시즌 타격이 너무 약해 최지만을 뽑을 수 있다면, 뽑을 유력 구단으로 점쳐졌는데 2라운드 최지만을 뽑을 기회를 가졌음에도 설재민의 이름을 호명했다. 최지만은 그 뒤 2라운드 5순위 KT 위즈 품에 안겼다.

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그만큼 두산이 설재민이라는 선수를 높게 평가했다는 것이다. 2라운드에서 뽑지 못하면, 3라운드 지명 기회가 오기 전 어떤 팀이든 데려갈 확률이 높다고 판단한 과감한 선택이었다. 실제 두산은 1라운드 지명이 확실했던 김지우 말고도, 설재민의 이름이 새겨진 유니폼을 준비해 드래프트에 참석했다. 꼭 뽑고 싶다는 의지의 표현이었다.

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설재민은 2학년이던 지난해 청룡기 전국고교야구선수권대회 MVP를 수상할만큼 실력을 인정받았다. 올해도 대통령배 MVP 영광을 안았다. 포수 수비도 수비지만, 타석에서 한방을 해줄 수 있는 게 가장 큰 매력이다.

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두산은 베테랑 양의지가 이제 40세에 접어드는 시기이기에 포수 세대교체가 시급한 상황이다. 두산 스카우트팀은 "설재민은 타격에 강점이 있다. 송구 동작만 보완하면 '제2의 양의지'로 성장할 것"이라며 기대감을 감추지 않았다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com